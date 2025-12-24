كيف تسعى منصة ثريدز لتصبح مركزاً لنقاشات البودكاست؟

- "ثريدز" تطلق ميزة "معاينات البودكاست" لتمكين صُنّاع المحتوى من تحميل مقاطع قصيرة، مما يعزز التفاعل مع المشاهدين والمعجبين، ويعزز مكانتها كمركز للنقاش حول البودكاست. - المنصة تدعم صُنّاع البودكاست بربط برامجهم ببروفايلاتهم واستضافة فعاليات مباشرة، مستفيدة من قاعدة مستخدميها الواسعة التي تصل إلى 400 مليون مستخدم نشط شهرياً. - المستخدمون يستفيدون من ميزة "معاينات البودكاست" لتسهيل الوصول إلى المحتوى والمشاركة في النقاشات، مع توقعات بتطوير أدوات تحليل وربح ودعم للبث الصوتي المباشر.

تستعد منصة التدوين المصغر "ثريدز"، التابعة لشركة ميتا والمنافِسة لمنصة إكس التي يملكها إيلون ماسك، لإطلاق ميزة جديدة تسمى "معاينات البودكاست". وبحسب ما رصدته شبكة بلومبيرغ، ستُمكّن هذه الميزة صُنّاع المحتوى من تحميل مقاطع قصيرة من حلقات البودكاست الخاصة بهم إلى المنصة، ما سوف يتيح للمشاهدين والمعجبين التفاعل معها.

وهذه ليست أول ميزة تخصصها المنصة للبودكاست، فقد أطلقت "تريدز" في السابق ميزة تسمح لصُنّاع المحتوى بربط برنامج بودكاست ببروفايلاتهم الشخصية بشكل يعيد توجيه المشاهدين إلى منصات مثل "سبوتيفاي" و"آبل بودكاستس". كذلك بدأت المنصة في استضافة فعاليات مباشرة مُرتبطة بالبودكاست، مثل جلسات التسجيل التي يحضرها المؤثرون، والذين يقومون بدورهم بنشر الحلقات ومناقشتها على المنصة. كل هذا يشير إلى سعي المنصة إلى التحول إلى مركز للنقاش حول هذا النوع من المحتوى.

"ثريدز" يفيد الصنّاع والمستخدمين

سيستفيد صنّاع البودكاست من هذه الميزات لترويج محتواهم، باعتبار أن "ثريدز" يحتوي على قاعدة مستخدمين واسعة مقارنةً بمنافسي "إكس" الآخرين، إذ يضم 400 مليون مستخدم نشط شهرياً، وهذا يقرّبه بشدّة من "إكس"، الذي يضم 600 مليون مستخدم نشط شهرياً. وتقول مدونة منصة الاستماع سبوتيفاي، إحدى أكبر منصات البودكاست في العالم، إن أفضل ممارسات ترويج البودكاست المطبقة على "إكس" تنطبق أيضاً على "ثريدز".

وسيستفيد المستخدم بدوره من ميزة مثل "معاينات البودكاست"، إذ "بدلاً من التنقل بين الروابط والمنصات ومنشورات ريديت ودعوات ديسكورد، يمكنك الاستماع إلى معاينات البودكاست على ثريدز، والاطلاع على ردات الفعل، والمشاركة في النقاشات من خلال موجز واحد"، يوضح موقع ديجيتال ترندز التقني، والذي يتوقع تطوير الشركة للمزيد من الأدوات الخاصة بالبودكاست إذا ما أدت الميزة الجديدة إلى زيادة التفاعل، بما في ذلك أدوات التحليل، وأدوات تحقيق الربح، ودعم أفضل للبث الصوتي المباشر.