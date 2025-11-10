- حادثة إطلاق القطط في الصين تثير غضباً شعبياً واسعاً: شهدت مقاطعة قوانغدونغ حادثة إطلاق أكثر من ألف قطة بالقرب من خزان مياه، مما أدى إلى غرق العديد منها، وأثارت المقاطع المصورة للحادثة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. - ممارسة بوذية تقليدية تتحول إلى كارثة: يُعتبر "إطلاق الحيوانات للحياة" ممارسة بوذية تهدف إلى تحرير الحيوانات كنوع من الرحمة، لكن الحادثة الأخيرة أظهرت نتائج كارثية مع نفوق العديد من القطط. - تحقيقات وتدخلات لإنقاذ القطط: أكدت السلطات عدم وجود نوايا إجرامية، بينما تدخل متطوعو حماية الحيوانات لإنقاذ القطط المتبقية، وسط تساؤلات حول مصدر هذه القطط.

شهد طقس ديني جنوبي الصين تحرير أكثر من ألف قطة بصورةٍ لم تنتهِ على خير، إذ حدث بالقرب من خزّان مياه، فقفزت قطط في الماء وغرقت. وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، انتشرت مقاطع فيديو حول الحادثة على الإنترنت، فأشعلت غضباً شعبياً في الصين. وظهرت في المقاطع مجموعة من الأشخاص يرتدون أقنعة وهم يطلقون أعداداً كبيرة من القطط بالقرب من خزان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصيني. و"إطلاق الحيوانات للحياة" هي ممارسة بوذية تقليدية تُحرّر فيها حيوانات، مثل الأسماك أو السلاحف أو الطيور، في البرية شكلاً من أشكال الرحمة وكسب الأجر الروحي.

وفي فيديو تظهر شاحنتان كبيرتان مليئتان بأقفاص القطط، رجّحت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أنهما تحتويان على نحو 1120 قطة. لحظة التحرير، عند فتح الأقفاص، أصيبت قطط عدة بالذعر. بعضها تسلّق الأشجار، والبعض الآخر... قفز في الماء. وتُظهر مقاطع فيديو متطوعين على ألواح التجديف يحاولون إنقاذ القطط التي كانت منهكة للغاية لدرجة أنها لم تستطع السباحة. ونقلت صحيفة ريد ستار نيوز عن أحد السكان المحليين أنه "اقتربنا ورأينا أشخاصاً يطلقون القطط من الأقفاص أثناء التصوير. هربت جميع القطط. كان العديد منها خائفاً جداً لدرجة أنها ركضت مباشرة إلى الماء"، وأضاف: "تمكنّا من إنقاذ ثلاث قطط. كان بعضها لا يزال يحاول السباحة نحو المياه العميقة، لكننا أعدناها إلى الشاطئ".

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني بدأ متطوعو حماية الحيوانات بالوصول لإنقاذ القطط. وجدوا العديد منها يرتجف ويبدو مريضاً على نحوٍ واضح. وقد نفق بعضها بالفعل. وفي أعقاب الحادث، أكدت السلطات أن عشرة أشخاص متورطون في الحادث، وقالت السلطات: "لا تبدو نيّاتهم إجراميةً، ولا يوجد حالياً أي دليل على سلوك غير قانوني. وقد نفّذوا أنشطة إطلاق مماثلة مرات عدّة من قبل".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الخزّان مثل هذه الحادثة. ففي أغسطس/آب 2023، عُثر أيضاً على عشرات القطط الميتة والمريضة في المنطقة نفسها، بعد عملية إطلاق مماثلة واسعة النطاق.

وأثارت المقاطع غضباً شعبياً واسعاً ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. وقال معلّق: "من أين حصلوا على كل هذه القطط؟ هل سُرقت؟"، وقال ثانٍ: "تلقون بالقطط في خزان مياه وتسمونها طقوساً مباركة؟ أي نوع من الكارما تحاولون عكسه بهذا المستوى من القسوة؟"، وأضاف آخر: "هذا ليس إطلاقاً للحيوانات بدافع الرحمة، بل هو إساءة جماعية للحيوانات متنكرة في زي الدين".