كيف تحفظ الرسائل المؤقتة في "واتساب" قبل اختفائها؟

- في عام 2023، أضاف واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بالرسائل المؤقتة بشرط موافقة المرسِل، مما يعزز الخصوصية والتحكم في الرسائل. - يمكن لأي شخص في الدردشة الاحتفاظ برسالة، لكن مشرفي المجموعات يمكنهم تقييد هذا الخيار. عند محاولة الاحتفاظ برسالة، يتلقى المرسِل إشعاراً للموافقة أو الرفض، مما يضمن بقاء التحكم بيد المرسِل. - للاحتفاظ برسالة، اضغط مطولاً واختر "احتفاظ"، وتظهر الرسائل المحفوظة لكل المشاركين. يمكن التراجع عن الاحتفاظ خلال 25 يوماً.

تُعد ميزة الرسائل المؤقتة في تطبيق المراسلة الشهير واتساب واحدة من أدوات الخصوصية الأكثر استخداماً، إذ تتيح اختفاء الرسائل بعد مدة زمنية محددة. لكن في عام 2023، أضاف التطبيق خياراً جديداً يمنح المستخدمين إمكانية الاحتفاظ ببعض الرسائل المؤقتة، بشرطٍ أساسي: موافقة المرسِل على بقاء الرسالة.

وكتبت إدارة "واتساب" حينها في مدونتها الرسمية: "نؤمن بأنك إذا أرسلت الرسالة، يمكنك أن تختار السماح للمشاركين في الدردشة بالاحتفاظ بها لوقت لاحق... أو عدم السماح لهم بذلك".

ميزة تحمل روح المنطق البسيط: من يرسل الكلمة يملك حق تقرير مصيرها.

واتساب يمنح السلطة للمرسِل

وفقاً للميزة الجديدة، يمكن لأي شخص في الدردشة الاحتفاظ برسالة، لكن مشرفي المجموعات يستطيعون تقييد هذا الخيار بحيث يقتصر على المشرفين فقط، بحسب إعدادات كل مجموعة.

وعند محاولة أحدهم الاحتفاظ برسالة، يتلقى المرسِل إشعاراً فورياً يتيح له الموافقة أو الاعتراض. وإذا قرر الرفض، يكون القرار نهائياً: تُحذف الرسالة مع انتهاء مدتها الزمنية، ولا يستطيع أحد الاحتفاظ بها بعد ذلك.

وقالت "واتساب" إن هذه الخطوة تضمن أن التحكم في الرسائل يبقى بيد صاحبها، وتضيف طبقة إضافية من الحماية للخصوصية الرقمية في المحادثات الشخصية والجماعية.

كيف تحتفظ برسالة قبل أن تختفي؟

الاحتفاظ برسالة مؤقتة بسيط:

اضغط مطولاً على الرسالة التي ترغب في حفظها، ثم اختر "احتفاظ".

لعرض الرسائل المحفوظة، انتقل إلى "معلومات الدردشة" ثم "الرسائل المحفوظة".

الرسائل التي يتم الاحتفاظ بها تظهر لكل المشاركين في المحادثة وتُميَّز بأيقونة إشارة مرجعية، وتُخزَّن في مجلد خاص يحمل الاسم نفسه.

أما إذا رغبت في التراجع، فاضغط على السهم المتجه للأسفل في الرسالة، ثم اختر "إلغاء الاحتفاظ" و"موافق".

لكن انتبه: لا يمكن إلغاء الاحتفاظ بعد مرور 25 يوماً من تفعيل المؤقّت الخاص بالرسالة ذاتية الاختفاء.