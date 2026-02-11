- تقدم غوغل أدوات تحكم للمستخدمين لإزالة الصور الجنسية والمعلومات الشخصية الحساسة من نتائج البحث، مع تبسيط عملية الإبلاغ عن الصور المحرجة التي تمت مشاركتها دون موافقة. - يمكن للمستخدمين طلب إزالة الصور الفاضحة بسهولة أكبر، مع إمكانية تصفية الصور الجنسية المشابهة من نتائج البحث المستقبلية لمنع ظهور محتوى مشابه. - تتيح خدمة "نتائج البحث عنك" من غوغل تتبع وإزالة البيانات الحساسة مثل أرقام الهوية الرسمية، مع توفير تحديثات عبر البريد الإلكتروني حول حالة الطلبات.

توفّر شركة غوغل أدوات تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في المعلومات التي تظهر عنهم على الإنترنت، بما في ذلك الصور الجنسية والمعلومات الشخصية الحسّاسة. وعملت الشركة على تبسيط عملية إزالة الصور الحسّاسة، خصوصاً تلك المحرجة التي جرت مشاركتها دون موافقة المستخدم. كذلك يمكن أن يطلب المستخدم من "غوغل" فحصاً لنتائج البحث للعثور على معلومات المستخدم الشخصية، وسينبّهه في حال العثور على أي شيء.

وإذا وجد المستخدم صوراً فاضحة أو حميمية في نتائج البحث، يمكنه استخدام آلية الإبلاغ من "غوغل" لطلب إزالتها. للاستفادة من هذه الخدمة يجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى حسابه على "غوغل". بعدها عليه اتباع الخطوات الآتية:

في صفحة "بحث الصور"، النقر على الصورة المراد الإبلاغ عنها. في أعلى اليسار، النقر على "المزيد" ثم "إزالة النتيجة". تحديد ما إذا كانت الصورة المُبلغ عنها صورة حقيقية جرت مشاركتها دون موافقة، أو صورة مزيّفة بالذكاء الاصطناعي. في رسالة "لماذا تريد إزالة نتيجة البحث هذه؟"، النقر على "لأنها تُظهر صورة جنسية لي".

وعند النقر على "لأنها تُظهر صورة جنسية لي"، ستبدأ عملية إزالة جديدة من خلال تتبع مجموعة من الخطوات. كل خيار يعيد توجيه المستخدم إلى سؤال محدد بناءً على إجابته.

ويمكن للمستخدم الآن طلب إزالة الصور الجنسية بسهولة أكبر من خلال إرسال صور عدة دفعة واحدة بدلاً من تقديم طلبات منفصلة. وبمجرد إزالة صورة، ستوفر "غوغل" أيضاً خياراً لتصفية الصور الجنسية المشابهة من نتائج البحث المستقبلية، وذلك لمنع ظهور محتوى مشابه مرة أخرى.

وتوفّر "غوغل" المزيد من خدمات أوسع لإزالة البيانات الحساسة. تتيح صفحة "نتائج البحث عنك" في "غوغل" العثور على بيانات حسّاسة مثل أرقام تعريف حسّاسة صادرة عن جهات حكومية، وأرقام جوازات السفر، ورخص القيادة، وغيرها من معلومات الهوية الرسمية التي قد يُساء استخدامها إذا ظهرت على الإنترنت للعامة.

ولاستخدام هذه الميزة، يسجّل المستخدم الدخول إلى حسابه في "غوغل"، ثم يختار "نتائج البحث عنك"، حيث يمكن إدخال المعلومات التي يرغب في تتبعها. سيجري "غوغل" فحصاً لنتائج البحث للعثور على نتائج تطابق معلومات المستخدم الشخصية، وسينبّهه في حال العثور على أي شيء. ويمكن للمستخدم مراجعة كل نتيجة وطلب إزالتها مباشرةً من خلال الأداة، ويمكنه أيضاً تقديم طلب إزالة يدوياً إذا عثر على معلومات حسّاسة بنفسه.

وتؤكد "غوغل" أنها ستراجع هذه الطلبات وتزيل النتائج التي تنتهك سياساتها. ويمكن الآن تتبع جميع طلبات الإزالة في مكان واحد من خلال صفحة "نتائج البحث عنك"، مع تحديثات عبر البريد الإلكتروني لإبقاء المستخدم على اطلاع دائم بأي تغيير.