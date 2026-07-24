كيف أعاد المشاهير تلميع صورة السجائر؟

هل عادت السجائر لتصبح موضة من جديد؟ ربما يختلف الجواب باختلاف من يُسأل، لكن المؤكد أن النظرة إليها تغيّرت. فبعد سنوات كانت فيها السجائر رمزاً لسلوك غير مقبول اجتماعياً، أصبحت اليوم تظهر مجدداً في صور النجوم والمشاهير بوصفها جزءاً من صورة التمرد أو الجاذبية.

فقد تصدرت كايلي جينر غلاف مجلة "فانيتي فير" (Vanity Fair) وهي تشعل سيجارة في مارس/آذار، كما ظهرت هايلي بيبر في عدد إبريل/نيسان من مجلة إنترفيو (Interview) وسيجارة تتدلى من بين شفتيها وسط الدخان.

ونشر الممثل كونور ستوري، بطل فيلم "هيتد رايفلري" (Heated Rivalry)، صوراً وهو يدخن أثناء استعداده لحضور حفل "مِت غالا" (Met Gala)، كما ظهرت المغنية غرايسي أبرامز في صورة تجمعها بصديقها بول ميسكال وسيجارة في فمها.

أما دوا ليبا، فقد نشرت قبل حفل زفافها مجموعة صور عبر "إنستغرام"، علقت عليها بعبارة: "هل لدى أحد قداحة؟"، وظهرت في إحداها وسيجارة تتدلى من شفتيها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في تحويل السجائر من رمز للسلوك غير المقبول اجتماعياً إلى رمز للتمرد والجاذبية؟ كيف أثرت التغيرات في السياسات الأميركية على الخطاب العام حول التدخين والسجائر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويرى الصحافي المتخصص في أخبار المشاهير وصاحب نشرة "غوسيب تايم" (Gossip Time)، آلي جونز، أن السيجارة بالنسبة إلى المشاهير أصبحت تمثل "شكلاً بسيطاً من التمرد"، فهي تمنحهم صورة جريئة من دون أن تتحول إلى فضيحة كبيرة، بخلاف السُّكْر أو القيادة تحت تأثير الكحول، اللذين قد يخلقان أزمة إعلامية. أما بالنسبة إلى الأشخاص العاديين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت السجائر تُستخدم بوصفها إكسسواراً يمنح صورة اللامبالاة والتمرد.

تنتشر على "تيك توك" و"إنستغرام" مقاطع تجمع أشهر مشاهد التدخين في الأفلام والمسلسلات، كما تحظى حسابات مثل @Cigfluencers بشعبية بين محبي هذا النوع من المحتوى، فيعلق بعضهم بعبارات مثل: "هذا المشهد جعلني أرغب في تدخين سيجارة فوراً"، بينما يرد آخرون محذرين من أن التدخين يقود إلى سرطان الرئة والوفاة المبكرة.

لماذا عادت السجائر؟

أسهمت القوانين التي حظرت التدخين في الأماكن العامة خلال العقد الأول من الألفية، إلى جانب الحملات المكثفة المناهضة للتدخين، في إبعاد جيل الألفية عن السجائر، لكنهما، من دون قصد، أضفيا عليها اليوم هالة من الحنين إلى الماضي.

فمن جهة، تبدو السجائر الإلكترونية حديثة، لكنها تفتقر إلى الجاذبية، إذ يصعب أن يبدو أي شخص أنيقاً وهو يستخدمها. تمنح السجائر التقليدية إحساساً بالبساطة والحنين، تماماً كما هو الحال مع الهواتف الأرضية أو أسطوانات الفينيل. فالسجائر لم تعد مجرد عادة أو إدمان بالنسبة إلى بعضهم، بل أصبحت أشبه بآلة تعيدهم إلى زمن مضى.

من هوس الصحة إلى اللامبالاة

بدأت موجة الاهتمام المفرط بالصحة، التي بلغت ذروتها مع جائحة كوفيد-19، تتراجع. فبعد أن سيطرت صورة "الشخص المثالي" المهتم بالرياضة والعصائر الصحية، عاد كثير من الشباب إلى تبني أسلوب أكثر تمرداً، حتى إن غوينيث بالترو كانت قد لخصت هذا التناقض سابقاً بعبارتها الشهيرة عن "التوازن بين السجائر والتوفو".

إضافة إلى أن كثيراً من العادات الحديثة، مثل المراهنات الرياضية، والذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي، تُسوَّق على أنها مفيدة أو غير ضارة، رغم ما قد تنطوي عليه من آثار سلبية. أما السجائر، فتبدو لبعضهمم "أصدق"، لأنها لا تحاول إخفاء أضرارها.

لكن الجراح ومؤسس مجموعة بحثية في جامعة ستانفورد تدرس تأثير إعلانات التبغ، روبرت جاكلر، يحذر من الانجراف وراء هذه الفكرة. يوضح أن شركات التبغ أمضت عقوداً في ترسيخ صورة ذهنية تربط التدخين بالرومانسية والنجاح الاجتماعي والجاذبية. يضيف: "كل العبقرية التسويقية التي مارستها شركات التبغ طوال القرن الماضي خلقت شعوراً بأن التدخين سيجعلك أكثر جاذبية وشعبية، وأكثر أناقة".

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رسائل جديدة وسياسات تتغير

يتزامن هذا التحول الثقافي مع تغييرات في السياسات الأميركية. في هذا السياق، تنقل الصحافة عن المراسلة البيئية، إميلي أتكين، أنه خلال فترة حكم أوباما، كان الأميركيون يعيشون في عصر التفاؤل، إذ كان الناس يركزون على الاهتمام بصحتهم وأجسادهم وكوكبهم. تضيف: "أما الآن، فنحن نعيش في عصر ترامب الثاني، عصر العدمية والتشاؤم. وكأننا نقول: أعطني السيجارة فحسب، فنحن لا نُحسّن الأمور".

وفي الوقت نفسه، ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتعاون مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، مكتب مكافحة التدخين والصحة، الذي كان يمول برامج الحد من التدخين في الولايات المختلفة. كما تراجعت الإدارة عن خطة كانت تهدف إلى حظر السجائر المنكهة بالمنثول، رغم الدراسات التي تشير إلى أنها تجذب المدخنين الشباب بصورة أكبر.

وبدأ بعض المؤثرين المنتمين إلى حركة "لنجعل أميركا صحية مجدداً" (MAHA) بالترويج لفوائد النيكوتين، مدعين أنه مادة طبيعية وقد تكون مفيدة للصحة، إلى جانب ترويجهم لممارسات أخرى، مثل شرب الحليب غير المبستر أو استخدام أجهزة التسمير. من بين أبرز الشخصيات التي تبنت هذه الطروحات، المدربة التلفزيونية جيليان مايكلز، ومقدم البرامج السابق في شبكة فوكس نيوز، تاكر كارلسون.

ورغم هذا الحضور المتزايد للسجائر في الثقافة الشعبية، فإن معدلات التدخين الفعلية لا ترتفع. فوفق دراسة صادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عام 2025، انخفض استهلاك السجائر كثيراً خلال السنوات السبع الماضية. يرى جاكلر أن ما يتزايد اليوم ليس عدد المدخنين، بل المكانة الاجتماعية للتدخين، موضحاً أن العاملين في مجالات الترفيه والفنون يدخنون أكثر من عامة السكان، ما يخلق انطباعاً مضللاً بأن الجميع أصبح يدخن.