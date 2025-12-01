كيفن هارت... نكات تتلاشى بمجرد قولها

يصف أصدقاء وخصوم الكوميديان والممثل الأميركي كيفن هارت (1979)، علناً، زميلهم بأنه شديد الطمع، فلا يرفض أي عرض عمل يأتيه، لكنه لطالما كان ذا لمسة مميزة في عروض الستاند أب كوميدي التي يقدمها، تلك التي يمتلك فيها حرية اللعب والأداء من دون التقيد بنص أو تعليمات مُخرج، وهذا المتوقع في عرضه الأخير Kevin Hart: Acting My Age (بالعربية: ‎كيفن هارت: التصرف بما يليق بسني)، الذي بثته منصة نتفليكس أخيراً.

يبدأ العرض بمقدمة موسيقية أوبرالية. وكما يتضح من العنوان، يناقش هارت كيف تقدم بالعمر، ولم يعد قادراً على مجاراة من أهم أصغر أو أكبر، إذ يتحدث عن أولاده، الغارقين في التكنولوجيا والشاشات والمال الوفير، كذلك أقاربه الأكبر العالقين في المشاكل الأسرية المبتذلة. لا يتوانى هارت عن الحديث حول الحياة الحميميّة، الموضوع الذي يتحول إلى نكات بذيئة لا يمكن تفاديها، ونكات حول العجز عن الحركة في الحمام والشارع والمطعم، إذ كان عليه إعادة فهم العالم حين تجاوز الـ40، أو أصبح كبيراً بالسن.

لا يختلف أداء هارت عن عروضه السابقة؛ إذ يستعيد النبرة الأدائية نفسها، وأحياناً دعابات قديمة، مشيراً إلى الاختلافات الاقتصادية بينه وبين "السود الآخرين". لكنه، في الوقت نفسه، يشير إلى شخصيات أخرى، مثل مايكل جوردان وكوينسي جونز، ساخراً من التغيرات التي تطرأ على الرجل حين يتقدم بالعمر، كأن يفقد حسه بالذائقة حين يتعلق الأمر بالأزياء، ويبدأ بالتفوه بمعلومات وأسرار من المفترض أن تبقى في الخفاء. ولدعم هذه النكات، يلجأ هارت إلى مهارات التقليد، ساخراً مثلاً من الموسيقي الشهير ستيفي ووندر (Stevie Wonder).

التقصير في الأداء الجسدي، وعدم القدرة على مجاراة الأقران، وصعوبة الحركة، كلها موضوعات يطلق كيفن هارت حولها النكات، موظفاً الكوميديا الجسدية في أدائه، إلى أحد أنه يبدأ بالضحك هو نفسه محرضاً الجمهور على الضحك، ليبدو هارت في العرض باهتاً، يشبه نفسه بوضوح، ما مِن جديد لديه، مفتقداً إلى التفكير العميق بالكوميديا نفسها، وفي فن الكوميديا الذي يتعرض لهجمات متعددة وصلت إلى حد محاولات الاعتداء بالضرب على الكوميديين. كل هذا لا يظهر في العرض، نحن أمام مؤدّ يستخدم جسده للإضحاك من دون نكات تدفعنا إلى طرح الأسئلة حول أنفسنا.

نكات هارت السطحية تعيد النظر في مفاهيم الرجولة التقليدية، مثل الفحولة والقدرة الجسدية الفائقة، لكن موقف الضعف الذي يتبناه الكوميديان الأميركي، والنكات حول طوله، متكررة في عروضه السابقة، بل يمكن القول إنه استنزفها خصوصاً في فيلم Get Hard، أي أن الفنان استنزف هذا النموذج سواء عبر تطبيقه على حياته الشخصية، أو ضمن الشخصيات المتخيلة التي يؤديها في الأفلام. مع ذلك، لا يمكن تجاهل أن الرجل الضعيف جسدياً، كيفين هارت، تبلغ ثروته نحو 400 مليون دولار حسب بعض المصادر، في حين أنه لم يؤكد أو ينفي إن كان مليارديراً كونه يرفض الإجابة عن هذا السؤال.

بعض النكات في العرض تبدو مألوفة، وكأن هارت لا يقول شيئاً، يريد أن يبقى في المساحة الآمنة، لا يريد الدخول في أي صراع سياسي أو تبني وجهة نظر واضحة، في زمن أصبح الكوميديون فيه مؤثرين سياسياً نوعاً ما، يقابلون مرشحي الرئاسة في بودكاست، ويأخذون مواقف واضحة من ترامب. في خضم كل هذا، يبدو هارت كمن يلعب بعيداً جداً عن الخطوط الحمراء، لا مخاطرة، مجرد نكات تتلاشى بمجرد قولها.

أدى هارت هذا العرض في مهرجان أبوظبي للكوميديا، ربما لهذا السبب هناك تكرار من الماضي. صقل الكوميديان عروضه لجمهور جديد؛ فخروج فن الستاند آب كوميدي من السياق الأميركي نحو الشرق الأوسط، يتطلب إعادة نظر في بناء العرض، لكن لا نعلم إن كان العرض الذي بُث على "نتفليكس" هو نفسه الذي كان في أبوظبي بكل تفاصيله. وهنا المفارقة، التي تكشف مستوى احتراف هارت، هو قادر على الإضحاك، مهما كان السياق، من دون "إثارة مشاكل".