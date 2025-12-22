كويكبان يتحولّان إلى سحابة غبار عملاقة بعد اصطدامهما

رصد علماء الفلك اصطدام كويكبين عملاقين نتج عنه سحقهما وتحوّلهما إلى سحابة عملاقة في الفضاء. ولاحظ علماء الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا بيركلي اصطدام كويكبين نتجت عنه سحابة غبار ساطعة، وهو ما لم يسبق لعلماء الفلك أن شاهدوه يحدث. ونُشرت هذه النتائج الجديدة في مجلة ساينس.

ويدور حول النجم القريب فومالهوت مصدرٌ مضغوط يُدعى فومالهوت ب، الذي فُسِّر سابقاً إما على أنه كوكبٌ خارجي مُحاط بالغبار أو سحابة غبار ناتجة عن اصطدام كويكبين. نادراً ما تُلاحَظ اصطدامات كهذه، لكن رصداً بتلسكوب هابل الفضائي أظهر سحابة الغبار الناتجة عن اصطدام حديث بين الكويكبين.

ونقل موقع غيزمودو التقني عن عالم الفلك بول كالاس أنه "نشاهد رسوماً متحركة للاصطدامات، مثل اصطدام كويكب بالأرض وإبادة الديناصورات. نستنتج أو نتخيل اصطدامات الكويكبات. هذه أولى الملاحظات في علم الفلك التي تُظهر لنا الاصطدام وهو يحدث في الوقت الفعلي".

وأوضح الباحثون أن لهذا الاكتشاف آثاراً بالغة الأهمية على علم الفلك. فعلى سبيل المثال، نظراً لصعوبة تتبع ورصد اصطدامات الكويكبات، اضطرت "ناسا" إلى إرسال مركبة فضائية واصطدامها بكويكب لمعرفة ما يحدث عند اصطدام الأجسام في الفضاء.

وقال المؤلف المشارك، مارك وايت، إن فومالهوت مختبر طبيعي يُمكّن الباحثين من دراسة تصادمات الأجرام السماوية من دون الحاجة إلى مهمات باهظة التكاليف. بل إن هذه التصادمات تُزوّد ​​علماء الفلك بمعلومات قيّمة حول تكوين هذه الأجرام.