كويكبان يتحولّان إلى سحابة غبار عملاقة بعد اصطدامهما

علوم وآثار
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
22 ديسمبر 2025
فومالهوت ب كما رصده تلسكوب هابل، 1 يناير 2003 (Getty)
فومالهوت ب كما رصده تلسكوب هابل، 1 يناير 2003 (Getty)
+ الخط -

رصد علماء الفلك اصطدام كويكبين عملاقين نتج عنه سحقهما وتحوّلهما إلى سحابة عملاقة في الفضاء. ولاحظ علماء الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا بيركلي اصطدام كويكبين نتجت عنه سحابة غبار ساطعة، وهو ما لم يسبق لعلماء الفلك أن شاهدوه يحدث. ونُشرت هذه النتائج الجديدة في مجلة ساينس.

ويدور حول النجم القريب فومالهوت مصدرٌ مضغوط يُدعى فومالهوت ب، الذي فُسِّر سابقاً إما على أنه كوكبٌ خارجي مُحاط بالغبار أو سحابة غبار ناتجة عن اصطدام كويكبين. نادراً ما تُلاحَظ اصطدامات كهذه، لكن رصداً بتلسكوب هابل الفضائي أظهر سحابة الغبار الناتجة عن اصطدام حديث بين الكويكبين.

إطلاق تلسكوب هابل الفضائي حول الأرض 24 نيسان 1990

أحداث

إطلاق تلسكوب هابل الفضائي 24 إبريل 1990

ونقل موقع غيزمودو التقني عن عالم الفلك بول كالاس أنه "نشاهد رسوماً متحركة للاصطدامات، مثل اصطدام كويكب بالأرض وإبادة الديناصورات. نستنتج أو نتخيل اصطدامات الكويكبات. هذه أولى الملاحظات في علم الفلك التي تُظهر لنا الاصطدام وهو يحدث في الوقت الفعلي".

وأوضح الباحثون أن لهذا الاكتشاف آثاراً بالغة الأهمية على علم الفلك. فعلى سبيل المثال، نظراً لصعوبة تتبع ورصد اصطدامات الكويكبات، اضطرت "ناسا" إلى إرسال مركبة فضائية واصطدامها بكويكب لمعرفة ما يحدث عند اصطدام الأجسام في الفضاء.

وقال المؤلف المشارك، مارك وايت، إن فومالهوت مختبر طبيعي يُمكّن الباحثين من دراسة تصادمات الأجرام السماوية من دون الحاجة إلى مهمات باهظة التكاليف. بل إن هذه التصادمات تُزوّد ​​علماء الفلك بمعلومات قيّمة حول تكوين هذه الأجرام.

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
داخل أحد صفوف مدرسة ابتدائية في أريزونا، 26 أكتوبر 2022 (أوليفييه تورون/ فرانس برس)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

صور جنسية مزيّفة بواسطة الذكاء الاصطناعي تهزّ المدارس الأميركية

أمام مقر نقابة الصحافيين المصريين في القاهرة، 25 إبريل 2016 (محمد مصطفى/ Getty)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

نقابة الصحافيين المصريين في مرمى الأزمات

قصر الإليزيه الرئاسي في باريس، 12 مارس 2024 (جوليان دي روزا/Getty)
التحديثات الحية
حول العالم
مباشر

سرقة الإليزيه تهز فرنسا.. والمتهم موظف في القصر