"كوبايلوت" نحو المساعدة في تشخيص مشكلات الحاسوب

- تختبر مايكروسوفت ميزة "بي سي إنسايتس" في مساعد "كوبايلوت"، لتمكين المستخدمين من طرح أسئلة بلغة طبيعية حول مكونات الحاسوب وتشخيص مشكلاته بسهولة، مثل مساحة التخزين واستخدام وحدة المعالجة المركزية. - الميزة تقرأ استخدام وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، ووحدة معالجة الرسومات، وتتحقق من مساحة التخزين المتاحة، وأجهزة USB المتصلة، وحالة اتصال "بلوتوث" و"واي فاي". - رغم فائدتها للمستخدمين الأقل خبرة، تستهلك "بي سي إنسايتس" موارد النظام بشكل كبير، مما قد يسبب بطء الجهاز، حيث يستهلك "كوبايلوت" ما يصل إلى 1 غيغابايت من الذاكرة.

تختبر شركة مايكروسوفت ميزة جديدة في مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" تُسمى "بي سي إنسايتس"، والتي سوف تتيح طرح أسئلة بلغة طبيعية على المساعد حول مكونات جهاز الكمبيوتر ومساحة التخزين، ومحاولة تشخيص مشكلات الحاسوب. هذا سيجعل المهمة أسهل بدلاً من الطريقة التقليدية في البحث في الإعدادات وقسم إدارة المهام، بحسب ما نقله موقع ويندوز لاتيست عن وثيقة دعم من "مايكروسوفت".

ومثلاً سيكون ممكناً للمستخدم طرح أسئلة مثل "هل لدي مساحة كافية للعبة بحجم 100 غيغابايت؟"، ثم سوف يفحص "كوبايلوت" مساحة التخزين المتاحة لتقديم إجابة. كما سيتمكن المستخدمون من السؤال عن استخدام وحدة المعالجة المركزية، وحالة البطارية، وغيرها، لتشخيص مشكلات الحاسوب.

وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن تقرأ ميزة "بي سي إنسايتس" استخدام وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، ووحدة معالجة الرسومات، وتحسب مساحة التخزين المتاحة، وتتحقق من أحجام المجلدات في أماكن مثل مجلد التنزيلات أو المستندات. كما سوف تتمكن أيضاً من رؤية أجهزة USB المتصلة، ومحركات الأقراص الخارجية، والطابعات، والكاميرات، وحالة اتصال "بلوتوث" و"واي فاي" في الحاسوب.

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ومن المرجّح أن تكون هذه الميزة اختيارية، وستطلب من المستخدمين الإذن في كل مرة يطرحون فيها سؤالاً متعلقاً بالأجهزة على مساعد "كوبايلوت"، ما لم يُفعّل المستخدمون خيار "السماح دائماً". ولن يتمكن المساعد من فتح الملفات، وغالباً سوف يقتصر على الإشارة إلى المشكلات وليس إصلاحها.

لكن على الرغم من أن ميزة "بي سي إنسايتس" قد تبدو مفيدة، فإنها تنطوي على عيب كبير. فقد وُجد أن المساعد الذي يَعِد بتحديد أسباب بطء جهاز الكمبيوتر يستهلك موارد النظام بشكل كبير ويسبّب بطأه. ووجدت اختبارات "ويندوز لاتيست" أن "كوبايلوت" الحالي يستهلك ما يصل إلى 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويشغل مساحة تخزين كبيرة لأنه يأتي مع نسخة خاصة به من متصفح "مايكروسوفت إيدج". وبحسب موقع إنغادجت التقني، ربما تكون الميزة مفيدة حقاً للأشخاص الأقل خبرةً في مجال التقنية، لكن من الصعب الوثوق تماماً بأداةٍ لرصد مشاكل الموارد عندما تساهم هي نفسها في حدوثها.