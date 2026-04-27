"كواليس"... حكاية صحافيةٍ في إثر مغنية

تعود الكاتبة نادين جابر إلى الدراما القصيرة في مسلسل بعنوان "كواليس" المؤلف من 10 حلقات. العمل من إخراج إميل سليلاتي، وبطولة ديمة قندلفت ورفيق علي أحمد وبديع أبو شقرا.

تجربة أخرى لسليلاتي الذي بدأ حياته المهنية قبل 20 عاماً في عالم الإعلانات التجارية والفيديو كليب. تشير معلومات إلى أن المسلسل شبيه بنمط المسلسلات الخاصة بالمنصّات، خصوصاً أن القصة قريبة من الواقع، وترتبط بحياة النجوم والمشاهير وما يترتب على هذا من تداعيات ومخاطر على الحياة.

حكاية مسلسل "كواليس" تشويقية، تدور حول صحافية تدعى لارا حداد (ديمة قندلفت)، تعمل في الصحافة الاستقصائية، ثم تدخل عالم البودكاست في برنامج يحملها إلى الكشف عن ألبوم صور لمطربة منسيّة تدعى غنى حبيب اختفت نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

هكذا، تبدأ الصحافية بملاحقة القضية والبحث عن المغنية التي ذاع صيتها واختفت منذ سنوات، وأمام مقدمة البرامج مجموعة من الخيوط التي بإمكانها الإجابة عن أسئلة حول مصير المغنية ولماذا غابت فجأةً.

تعتمد نادين جابر على عنصر التشويق في كتابة أعمالها الدرامية، وتحاول في كل مرة الخروج بتعريف آخر حول قضايا اجتماعية عالقة وتثير النقاش بين الجمهور.

في هذا السياق، لم يكن مسلسل "ع أمل" إخراج رامي حنا 2024 مجرد حكاية لمقدمة برامج عانت التعنيف منذ طفولتها، بل قدم العمل وجبة دسمة حول كيفية محاربة آفة تعنيف النساء، خصوصاً لجهة سلطة ذكر العائلة التي بإمكانها أن تؤدي إلى قتل امرأة.

طُرحت سابقاً مجموعة من السيناريوهات التي تركز على حياة المشاهير والمعاناة التي تقع ثمناً لشهرتهم، ويبدو أن القصة أعجبت نادين جابر، في محاولة للخروج من الدراما التقليدية أو تلك الخاصة بالموسم، إلى عشر حلقات تنتهي كتابتها قريباً لبدء علمية التصوير بين بيروت والدوحة.

بدوره، يدخل المخرج إميل سليلاتي عالم المسلسلات هذه المرة بعدما عمل لأكثر من عشرين عاماً في عالم الكليبات والإعلانات التجارية، وتفوق في بعض الأعمال التي نالت العديد من الجوائز في العالم، والواضح أنه اقتنع بدخول عالم الدراما القصيرة في "كواليس".

يرفض سليلاتي التعليق، في انتظار المباشرة بالتصوير، لكنه متحمس جداً للمشروع، ويأمل أن تكون التجربة الأولى له في الإخراج الدرامي جيدة. يبدأ مطلع الشهر المقبل تصوير المسلسل في بيروت، ومن المتوقع أن يكمل بعض المشاهد في الدوحة بحسب ما تورده القصة من أحداث.