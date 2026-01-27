كواليس الأزمة من داخل "واشنطن بوست"

تخيّم حالة من القلق والترقّب على غرفة أخبار صحيفة واشنطن بوست مع تصاعد مخاوف من موجة تسريحات جماعية يُتوقّع أن تبدأ مطلع فبراير/شباط المقبل. وبينما لم تؤكد إدارة الصحيفة الأميركية رسمياً هذه الخطط، يتداول الصحافيون تقديرات تشير إلى احتمال فقدان أكثر من 100 وظيفة، أي نحو 10% من العاملين في غرفة الأخبار، ما يهدد بإضعاف أقسام رئيسية مثل الأخبار الخارجية والمحلية والرياضة، ويثير تساؤلات عميقة حول مستقبل الصحيفة ودورها في المشهد الإعلامي الأميركي.

لا صحافيين إلى الألعاب الأولمبية الشتوية

في واحد من أول المؤشرات الملموسة على حجم الضغوط المالية، قررت الصحيفة عدم إرسال أي صحافي إلى إيطاليا لتغطية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة. إذ أرسلت رئيسة التحرير التنفيذية كيمي يوشينو مذكرة إلى قسم الرياضة الجمعة الماضي تبلغهم فيها بالقرار، وكتبت: "ندرك أن هذا القرار وتوقيته سيكون مخيباً للآمال للكثيرين منكم".

ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، جاء القرار بعدما أنفقت الصحيفة بالفعل نحو 80 ألف دولار على أماكن الإقامة لصحافييها، وقبل أسبوعين فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية، ما جعل الخطوة أكثر إرباكاً داخل المؤسسة. وكانت "واشنطن بوست" ترسل عادة ما بين 10 و20 موظفاً من غرفة الأخبار لتغطية الألعاب الأولمبية، مع تخصيص موارد أكبر للألعاب الصيفية مقارنة بالشتوية. فعام 2024، على سبيل المثال، أرسلت 26 صحافياً لتغطية الألعاب الصيفية في باريس.

رسالتان إلى المالك

في هذا السياق، وجّه أعضاء قسم الشؤون الخارجية رسالة إلى مالك الصحيفة الملياردير جيف بيزوس، محذرين من أن يتعرض القسم لخفض واسع في عدد الصحافيين. ونشرت "نيويورك تايمز" الرسالة صباح الأحد الماضي، ووقّع عليها نحو 60 صحافياً من أبرز العاملين في التغطية الدولية. وكتب الموقعون: "نحثّكم على التفكير في أن التسريحات المقترحة ستقودنا حتماً إلى فقدان التأثير والأهمية، لا إلى النجاح المشترك الذي لا يزال ممكناً". وأضافوا أنهم مستعدون لـ"إيجاد طرق لتقليل التكاليف أكثر" بالتعاون مع الإدارة، "مع الإبقاء على أكبر عدد ممكن من الوظائف".

وقبل ذلك، وجّه أكثر من 400 موظف في "واشنطن بوست" رسالة إلى بيزوس في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، طالبوه فيها بعقد اجتماع وسط قلق واسع بشأن مستقبل الصحيفة. وجاء في الرسالة: "نشعر بقلق بالغ إزاء قرارات القيادة الأخيرة التي دفعت القراء إلى التشكيك في نزاهة هذه المؤسسة، وكسرت تقاليد الشفافية، وأدت إلى مغادرة بعض من أكثر زملائنا تميزاً، مع توقع مزيد من المغادرات قريباً". وأشارت الرسالة، التي نشرتها "إن بي آر"، إلى أن هذه المخاوف لا تتعلق بقرار بيزوس وقف تأييد المرشحين للرئاسة الأميركية، وهو قرار وصفه الموقعون بأنه "من صلاحيات المالك"، بل بـ"الحفاظ على ميزتنا التنافسية، واستعادة الثقة التي فُقدت، وإعادة بناء علاقة مع القيادة تقوم على التواصل المفتوح".

تسريحات محتملة من صحيفة واشنطن بوست

قال عدة موظفين لصحيفة ذا غارديان البريطانية، أمس الاثنين، إن الشائعات المستمرة حول التسريحات المرتقبة شكّلت مصدر تشتيت كبير، مشددين على ضرورة ألا تطيل الصحيفة هذه العملية. وقال أحد الموظفين: "يمكن القول إن معظم الصحافيين لا يفكرون في إعداد تقاريرهم حالياً".

وفي الوقت نفسه، حذّر صحافيون بارزون من أن أي تسريحات واسعة ستكون لها تبعات خطيرة على الصحافة الأميركية. وكتب مراسل البيت الأبيض والأمن القومي في "نيويورك تايمز"، ديفيد إي سانغر، على منصة إكس: "تغطيتها (واشنطن بوست) الدولية المتميزة جزء من قلب صحيفة عظيمة وروحها. وهذه التغطية لا تجعل قراء واشنطن بوست أكثر اطلاعاً فحسب، بل تجعل منافسيها أفضل أيضاً، وبالتالي تجعل الصحافة الأميركية أفضل". وكتبت الصحافية الرياضية المخضرمة كريستين برينان: "كنت مراسلة واشنطن بوست للأولمبياد بين 1988 و1996. الليلة أفكر في أصدقائي وزملائي الذين كانوا يستعدون للسفر إلى إيطاليا لسرد قصص مهمة عن الألعاب الأولمبية الشتوية. هذا تطور صادم ومؤلم للغاية". كما كتب الصحافي الرياضي مايك وايز: "هذا القسم الرياضي هو المكان الذي وجدت فيه صوتي وغطيت أربع دورات أولمبية، منها اثنتان شتويتان. زملائي كانوا من أفضل الصحافيين وألمعهم في المهنة". ووصف مراسل البيت الأبيض في الصحيفة دان دايموند الخبر بأنه "صعب القراءة".

قدّمت الصحيفة برامج مغادرة طوعية للموظفين في عامي 2023 و2025، ونفّذت كذلك عمليات تسريح محددة استهدفت فرقاً بعينها. ففي خريف 2024، استغنت عن 54 موظفاً من القسم المسؤول عن تطوير برمجيات النشر الخاصة بها. وفي يناير/كانون الثاني 2025، سرّحت نحو 4% من العاملين، أي أقل من 100 شخص، ضمن استراتيجية قالت إنها تهدف إلى التكيّف مع متطلبات الصناعة وبناء مستقبل أكثر استدامة والوصول إلى الجمهور. ومع ذلك، بقيت غرفة الأخبار بمنأى عن التسريحات إلى حدّ كبير، رغم أن عدداً كبيراً من الصحافيين قبلوا برامج المغادرة الطوعية أو انتقلوا إلى وظائف أخرى أو مشاريع جديدة. وبوجه عام، غادر مئات الموظفين المؤسسة خلال السنوات الأخيرة.

ماذا فعل بيزوس ولويس؟

في خلفية هذه المخاوف الداخلية، تتجه الأنظار إلى دور مالك الصحيفة جيف بيزوس، وسط انتقادات متزايدة بشأن غيابه عن إدارة الأزمة. وأشار عدد من الموظفين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا إلى "ذا غارديان" إلى التزام بيزوس الصمت عندما دهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل مراسلة الصحيفة هانّا ناتانسون في 14 يناير/كانون الثاني، في حين أدلى رئيس التحرير مات موراي والناشر ويل لويس بتصريحات علنية. وبالتزامن مع هذه الأزمة، تنفق "أمازون"، المملوكة لبيزوس، مبالغ كبيرة على الترويج لفيلم وثائقي عن ميلانيا ترامب، بعدما دفعت استوديوهات "إم جي إم" التابعة لها 40 مليون دولار للحصول على حقوقه. وذكرت منصة بوك أن الشركة تخطط لإنفاق 35 مليون دولار إضافية لتسويق الفيلم وعرضه في دور السينما، رغم أنه لا يُتوقع أن يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

يتركز جزء من الإحباط داخل الصحيفة أيضاً على الرئيس التنفيذي ويل لويس الذي عيّنه بيزوس في خريف 2023 لمحاولة إنقاذ الوضع المالي. غير أن الصحيفة لا تزال تتكبد خسائر كبيرة، ما يثير تساؤلات حول مدة بقائه على رأس المؤسسة، رغم عدم وجود مؤشرات على تغيير وشيك. كما تفكك إلى حد كبير العام الماضي مشروع "غرفة الأخبار الثالثة" الذي أطلقه لويس لتطوير مبادرات رقمية وصيغ صحافية جديدة. وتنحّت رئيسة التحرير سالي بازبي في يونيو/حزيران بعد قرار إعادة تنظيم غرفة الأخبار، فيما انسحب روبرت وينيِت، الذي اختاره لويس لخلافته، من الترشح بعد اعتراض واسع من الموظفين. كما استقال عدد من أعضاء هيئة التحرير في قسم الرأي عقب قرار وقف تأييد المرشحين للرئاسة، فيما استقالت رسامة الكاريكاتير الحائزة جائزة بوليتزر آن تيلنايس خلال الشهر الحالي، بعدما امتنعت الصحيفة عن نشر رسم يصوّر بيزوس وهو ينحني أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وشهدت الصحيفة أيضاً تراجعاً ملحوظاً في عدد الاشتراكات.

وخلال الأسابيع الماضية، غادر عدد من المراسلين، بينهم آشلي باركر وجوش داوسي ومايكل شيرر، ومنهم من يستعدون للمغادرة إلى مؤسسات إعلامية مثل "ذي أتلانتيك" و"وول ستريت جورنال". كما انتقل آخرون إلى "نيويورك تايمز"، بينهم تايلر بيجر وماتيا غولد. وقال موظف حالي في "واشنطن بوست" لـ"ذا غارديان": "هناك شعور متزايد بالخوف من أن بيزوس يقودنا إلى حافة قد لا يكون من السهل العودة منها، وربما لا عودة منها أصلاً". وأضاف، ملمّحاً إلى أن منصب لويس ينبغي أن يكون مهدداً: "نحن في غرفة الأخبار نلاحق أصعب القصص، ونحاسب أصحاب النفوذ، وننتج سرديات معمّقة وغنية نصاً وفيديو في الأخبار المحلية والرياضة والخارجية والسياسة والتحقيقات. لكن ما الذي فعله ويل لويس بالضبط؟".