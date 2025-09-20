كندا تمنع "نيكاب" من دخول البلاد وتتّهمها بدعم حزب الله وحماس

أعلنت الحكومة الكندية، أمس الجمعة، منع فرقة الراب الأيرلندية الشمالية "نيكاب" من دخول أراضيها لإقامة حفلات موسيقية مقرّرة الشهر المقبل، متهمة أعضاءها بـ"دعم جماعات إرهابية، مثل حزب الله وحماس".

وفي منشور على منصة إكس، قال المسؤول عن مكافحة الجريمة، فينس غاسبارو، إن فرقة "نيكاب" "أعربت علناً عن دعمها لمنظمات إرهابية على غرار حزب الله وحماس". وأضاف أن "نيكاب"، التي يُلاحق أحد أعضائها أمام القضاء البريطاني بتهمة دعم حزب الله، تروّج "للعنف والكراهية". وأضاف غاسبارو أن "العنف السياسي وتمجيد منظّمات إرهابية، وعرض رموز كراهية تستهدف المجتمع اليهودي، ليست أشكالاً من التعبير المحمي قانونياً، ولن تتسامح معها حكومتنا".

وردت الفرقة في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً هذه الاتهامات "خاطئة وخبيثة للغاية"، مؤكدة أنها بصدد رفع دعوى قضائية. وأكد ثلاثي الفريق لمتابعيهم أنهم "لن يلتزموا الصمت" وسيستمرون في إدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ويأتي قرار المنع بعد أن فتح تحقيق في بريطانيا بحق عضو الفرقة مو شارا (27 عاماً) ــ واسمه الحقيقي ليام أوهانا ــ بسبب رفعه علم حزب الله اللبناني خلال حفل موسيقي في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إضافة إلى الهتاف "هيا يا حماس! هيا حزب الله!". ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في لندن مجدداً نهاية سبتمبر/أيلول.

وألغت "نيكاب" عدداً من حفلاتها في ألمانيا والنمسا خلال الصيف، ومُنع أعضاؤها من دخول المجر، وانسحبوا من جولة أميركية. تأسست الفرقة عام 2017، واعتادت على إثارة الجدل؛ فبينما يعتبرها معجبوها محرضين جريئين يتحدون النظام القائم، يراها منتقدوها فرقة متطرفة وخطيرة. وتتضمن كلمات أغاني الفرقة، التي تؤدَّى بالأيرلندية والإنكليزية، إيحاءات إلى المخدرات، واصطدمت عدة مرات مع الحكومة البريطانية السابقة، وعارضت بشدة الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية.

(فرانس برس، العربي الجديد)