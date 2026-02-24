كندا تستجوب "أوبن إيه آي" لإضاعتها فرصة منع هجوم مميت

- استدعي ممثلو "أوبن إيه آي" إلى أوتاوا لتوضيح بروتوكولاتهم بعد عدم إبلاغهم الشرطة الكندية عن نشاط مشبوه قبل حادث إطلاق نار في مدرسة. - أوضحت الشركة أنها لم ترَ النشاط مشبوهًا بما يكفي للإبلاغ، حيث لم يكن هناك خطر وشيك، وناقش 12 موظفًا الأمر دون التواصل مع السلطات إلا بعد الحادث. - وقع الهجوم في تامبلر ريدج، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة طلاب، وتعتبر الحادثة الأكثر دموية في كندا منذ 2020.

استدعت الحكومة الكندية مسؤولي السلامة في "أوبن إيه آي" إلى أوتاوا لشرح بروتوكولات الإبلاغ عن المخاطر، بعدما تبيّن أن الشركة درست أنشطة مستخدمة مشتبه في تعزيزها سلوكاً عنيفاً لكنها لم تُخطر الشرطة قبل أشهر من تنفيذها هجوماً مدرسياً دامياً في كولومبيا البريطانية أودى بحياة ثمانية أشخاص.

الشركة أكدت أنها لم ترصد "خطراً وشيكاً وموثوقاً" يبرر الإحالة إلى جهات إنفاذ القانون آنذاك، فيما اعتبر مسؤولون كنديون أن الأمر يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية منصات الذكاء الاصطناعي في منع المآسي.

وأفاد وزير الذكاء الاصطناعي الكندي إيفان سولومون، أمس الاثنين، بأنه يتوقع من كبار مسؤولي السلامة في الشركة شرح بروتوكولاتهم وكيف يتخذون قرار إحالة الحالات إلى أجهزة إنفاذ القانون، عندما يلتقيهم اليوم الثلاثاء. ومن جهته، رأى رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، أنّ الأمر يبدو وكأن "أوبن إيه آي" كانت لديها فرصة لمنع حادث إطلاق النار الجماعي الأخير في بلدة تامبلر ريدج في مقاطعة كولومبيا البريطانية، والذي أودى بحياة ثمانية أشخاص. وعلّق إيبي: "من المنظور الخارجي، يبدو أن أوبن إيه آي امتلكت الفرصة لمنع هذه المأساة، ومنع هذه الخسارة المروعة في الأرواح، ومنع سقوط أطفال قتلى في كولومبيا البريطانية". ثم أردف: "أنا غاضب من ذلك".

وكانت "أوبن إيه آي" أوضحت، في يونيو/ حزيران الماضي، أنها حدّدت حساب فتاة تدعى جيسي فان روتسيلار عبر جهود رصد إساءة الاستخدام، للاشتباه في "تعزيز أنشطة عنيفة". وذكرت شركة التكنولوجيا، ومقرها سان فرانسيسكو، أنها درست ما إذا كان ينبغي إحالة الحساب إلى الشرطة الملكية الكندية، المعروفة اختصاراً بـ"آر سي إم بي"، لكنها خلصت آنذاك إلى أن نشاط الحساب لا يرقى إلى العتبة المطلوبة للإحالة إلى جهات إنفاذ القانون. وأشارت كذلك إلى أنها حظرت الحساب في يونيو لمخالفته سياسة الاستخدام لديها. وأضافت الشركة أن معيار إحالة المستخدم إلى إنفاذ القانون يتمثل في وجود "خطر وشيك وموثوق بوقوع أذى جسدي خطير على الآخرين"، مؤكدةً أنها لم ترصد مؤشرات تخطيط "موثوقة" أو "وشيكة".

صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أول من نشر تفاصيل إفادة "أوبن إيه آي"، موضحةً أن نحو 12 موظفاً داخل الشركة ناقشوا مسألة إبلاغ الشرطة الكندية. كما بيّنت الشركة أنها لم تتواصل مع "آر سي إم بي" لتزويدها بمعلومات عن الفتاة وعن استخدامها "تشات جي بي تي" إلا بعد علمها بحادث إطلاق النار في المدرسة.

وفي هذا السياق، أوضح سولومون أنه تواصل مع "أوبن إيه آي" فور قراءته التقارير التي تفيد بأن الشركة لم تتواصل مع وكالات إنفاذ القانون في الوقت المناسب. ونُقل عنه أنه استدعى فريق السلامة الرفيع في "أوبن إيه آي" للحضور إلى أوتاوا قادمين من الولايات المتحدة، مضيفاً أن الكنديين يتوقعون، أولاً وقبل كل شيء، الحفاظ على سلامة أطفالهم، وأن تتصرف هذه المؤسسات بمسؤولية. كما أشار إلى أن بعض ممثليه التقوا بالفعل مسؤولين من "أوبن إيه آي" الأحد، من دون أن يوضح ما إذا كانت الحكومة الكندية تعتزم تنظيم روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي"، لكنه شدد على أن جميع الخيارات مطروحة.

وبحسب الشرطة الكندية، فإنّ فان روتسيلار (18 عاماً) قتلت والدتها وأخاها غير الشقيق في منزل العائلة قبل أن تهاجم المدرسة القريبة. وأضافت أنّ المنفذة لديها تاريخ من الاتصالات المتعلقة بالصحة النفسية مع الشرطة، بينما لا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.

تقع بلدة تامبلر ريدج في جبال الروكي الكندية، على مسافة تزيد على ألف كيلومتر (600 ميل) شمال شرقي فانكوفر، قرب الحدود الإقليمية مع ألبرتا.

وذكرت الشرطة أن منفذة الهجوم قتلت ثمانية أشخاص في منطقة نائية من كولومبيا البريطانية هذا الشهر، وبأن الضحايا شملوا مساعدة تدريس تبلغ من العمر 39 عاماً وخمسة طلاب تراوحت أعمارهم بين 12 و13 عاماً، قبل أن تموت متأثرةً بطلقة نارية أطلقتها على نفسها. واعتُبر الهجوم الأكثر دموية في كندا منذ عام 2020، حين قتل مسلح في نوفا سكوشا 13 شخصاً وأشعل حرائق أدت إلى مصرع تسعة آخرين.