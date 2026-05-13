كل ما أعلنت عنه "غوغل" من تحديثات "أندرويد" 2026

- أعلنت "غوغل" عن دمج ميزات "جيميناي إنتلجنس" في أجهزة "أندرويد" و"كروم أو إس"، مما يسهل المهام اليومية مثل حجز المواعيد وملء النماذج تلقائيًا، مع تحكم دقيق في استخدام البيانات. - ستضيف "غوغل" ميزات "جيميناي" إلى متصفح "كروم" على "أندرويد"، مما يتيح استخدام روبوت دردشة وتكامل مع تطبيقات أخرى، بالإضافة إلى تحسينات في الأمان وميزات جديدة في "أندرويد 17". - تقدم "غوغل" ميزات للمبدعين مثل "تفاعلات الشاشة" وتطبيق "أدوبي بريمير"، وتعاونت مع "آبل" لتسهيل الانتقال من iOS إلى "أندرويد"، مع توافق "كويك شير" مع "إيردروب".

لم تنتظر شركة "غوغل" مؤتمر المطورين السنوي من أجل الإعلان عن جديد تحديثاتها التي تخص نظام التشغيل "أندرويد". أمس الثلاثاء استعرضت الشركة عدداً من التحديثات التي شملت دعم التطبيقات بالذكاء الاصطناعي، وإصدار أكثر ذكاءً من متصفح "كروم"، وأدوات جديدة للمبدعين، ومجموعة جديدة من ميزات الأمان.

"جيميناي إنتلجنس"

أعلنت "غوغل" إضافة المزيد من ميزات "جيميناي" إلى أجهزة "أندرويد" و"كروم أو إس" من خلال "جيميناي إنتلجنس"، وهو ذكاء يدمج المكونات المادية والبرامج لتيسير إنجاز المهام اليومية. مثلاً سيعمل في الخلفية لإنجاز مهام مثل حجز مكان في حصة تمارين رياضية. كذلك في كل مرة يحرّك فيها المستخدم مؤشر الفأرة فوق عنصر ما على الشاشة، ستظهر اقتراحات سياقية حول كيفية التعامل معه. على سبيل المثال، إذا حرّك المستخدم مؤشر الفأرة فوق تاريخ في بريد إلكتروني، فقد يقترح الذكاء الاصطناعي تحديد موعد اجتماع. وسيقوم الذكاء الاصطناعي بملء النماذج نيابةً عن المستخدم باستخدام البيانات ذات الصلة من التطبيقات المتصلة.

مع ذلك، سيحتاج المستخدم إلى تأكيد الإجراءات قبل حجز رحلة مثلاً. كما تَعِد "غوغل" بتوفير تحكم دقيق في خدمة "جيميناي إنتلجنس"، بما في ذلك إمكانية تعطيل بعض الميزات وتحديد البيانات التي تتم مشاركتها مع "جيميناي" وتطبيقات معينة. لن يعمل تطبيق "جيميناي إنتلجنس" إلا في التطبيقات التي يسمح المستخدم له بها، ولن يبدأ بأتمتة أي مهام إلا بعد أن يصدر المستخدم له الأمر بذلك.

إلى جانب "غوغل بوك"، سيتوفر "جيميناي إنتلجنس" للأجهزة التي تعمل بنظام "وير أو إس" و"أندرويد أوتو" و"أندرويد إكس آر"، وبالطبع "أندرويد". وستظهر هذه الميزات أولاً على أحدث هواتف "سامسونغ غالاكسي" و"غوغل بيكسل"، وستبدأ "غوغل" بنشرها بدءاً من هذا الصيف.

— Android (@Android) May 12, 2026

"جيميناي" لمتصفح "كروم" على "أندرويد"

متصفح "كروم" لا يخلو من "جيميناي"، لكن ستُضيف الشركة قريباً "جيميناي" لمتصفح "كروم" على أجهزة "أندرويد" أيضاً. حينها يمكن النقر على أيقونة "جيميناي" أعلى الشاشة لفتح روبوت دردشة وطرح الأسئلة التي تتعلق بصفحة الويب أو الحصول على شروحات للمسائل المعقدة. كما يمكن لـ"جيميناي" في "كروم" الاتصال بتطبيقات أخرى، ما يُمكّنه من استخراج المعلومات من "جيميل"، وإنشاء أحداث في "كاليندار"، وتدوين الملاحظات في "كيب". ويتضمن "جيميناي" في متصفح "كروم" أيضاً تكاملاً مع "نانو بانانا"، ما يتيح إنشاء الصور مباشرةً في المتصفح أو تعديل الصور من الإنترنت.

وربما يصبح خيار التصفح التلقائي قادراً على تنفيذ بعض المهام نيابةً عن المستخدم، مثل حجز موقف سيارة بالقرب من فعالية يحضرها. وستتوفر هذه الميزة مبدئياً لمشتركي باقتي "إيه آي برو" و"ألترا" في الولايات المتحدة. وسيبدأ طرح أداة التصفح التلقائي بالتزامن مع باقي ميزات "جيميناي" في "كروم" في نهاية يونيو/حزيران لأجهزة مختارة في الولايات المتحدة تعمل بنظام "أندرويد 12" على الأقل.

تحديثات "أندرويد 17"

سمحت "غوغل" أمس بإلقاء نظرة خاطفة على ما سيأتي مع نظام "أندرويد 17". التحديث الأكثر إثارةً بالنسبة للكثيرين هو إضافة الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد، وستكون هواتف "بيكسل" أول من يحصل عليها في وقت لاحق من هذا العام. وتؤكد "غوغل" أنها ستكون متاحةً في جميع منتجاتها.

كذلك تأتي ميزة "رامبلر" الجديدة لتحويل الكلام إلى نص، المدعومة بتقنية "جيميناي إنتلجنس"، والتي تهدف إلى إزالة الكلمات الزائدة وتوضيح ما يحاول المستخدم قوله. تقول "غوغل": "يمكنك التحدث بشكل طبيعي، وستقوم الميزة باستخلاص الأجزاء المهمة، ثم دمجها في رسالة موجزة". وبحسب الشركة ستراعي "رامبلر" حتى التبديل بين اللغات أثناء الجملة.

تحديثات الأمان

مع تزايد المخاوف بشأن الخصوصية والأمان تقول "غوغل" إن العديد من ميزات "جيميناي إنتلجنس" يستخدم نفس الأنظمة التي تحمي منتجات "غوغل" الأخرى، وإن بيانات المستخدم سوف تبقى ضمن منظومتها. وأوضحت أنها قرّرت إضافة حماية إضافية لنظام "أندرويد" عند قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي بتنفيذ إجراءات نيابةً عن المستخدم.

وتقول الشركة إنها قرّرت توفير حماية أقوى ضد المكالمات الهاتفية المفبركة التي تبدو وكأنها من مؤسسة مالية. كما تعمل على توسيع أدواتها للكشف الفوري عن التهديدات، بما في ذلك التنبيهات بشأن الإجراءات التي قد تكون ضارة. وعند تفعيل ميزة التصفح الآمن ستفحص "غوغل" الملف بحثاً عن برامج ضارة معروفة، وستمنع المستخدم من تنزيل التطبيق في حال اكتشاف أي منها.

على مستوى الجهاز، تعمل "غوغل" على تقليل عدد مرات إدخال كلمة المرور أو رمز PIN بشكل خاطئ على هواتف أو أجهزة لوحية تعمل بنظام "أندرويد 17"، كما تضيف فترة انتظار أطول بين المحاولات بعد الفشل. كذلك، سيتمتع المستخدم بتحكم أدق في كيفية استخدام التطبيقات لموقعه في نظام "أندرويد 17".

"غوغل بوك"

يصادف الشهر المقبل الذكرى السنوية الخامسة عشرة لأول جهاز "كروم بوك". وتتطلع "غوغل" الآن إلى توسيع نطاق هذه السلسلة من الأجهزة بإطلاق مجموعة جديدة هي "غوغل بوك". وصُممت هذه الأنظمة خصيصاً لتقنية "جيميناي إنتلجنس"، وهي مجموعة متكاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وستكون أجهزة "غوغل بوك" متوافقة تماماً مع هواتف أندرويد" وفقاً لما صرحت به الشركة. وتعمل "غوغل" على منصة موحدة تجمع بين نظامي التشغيل "كروم أو إس" و"أندرويد".

"أندرويد أوتو"

تُجري "غوغل" تحديثات شاملة على "أندرويد أوتو" للسيارات. "جيميناي" طبعاً جزء لا يتجزأ من النسخة الجديدة، التي تتميز بمظهر مُحدّث. وقد أعادت "غوغل" تصميمها لتتناسب مع أي شكل من أشكال شاشات أنظمة المعلومات والترفيه.

ميزات للمبدعين

هناك ميزات قادمة للمبدعين أيضاً، بينها "تفاعلات الشاشة"، التي تتلخص فكرتها في تسجيل نفسك وشاشتك في الوقت نفسه، مما يسهّل التفاعل مع أغنية جديدة أو شيء مثير للاهتمام على الإنترنت ونشر فيديو عنه. وخلال الأشهر القادمة من المتوقع إطلاق تطبيق تعديل المقاطع "أدوبي بريمير" على نظام "أندرويد"، مع إمكانية نشر مقاطع فيديو قصيرة على "يوتيوب" من دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

وفي سياق متصل، أعلنت "غوغل" عن تعاونها مع "آبل" لتسهيل عملية الانتقال من نظام iOS إلى "أندرويد" من خلال نقل البيانات لاسلكياً، بما في ذلك كلمات المرور والصور والرسائل والتطبيقات وجهات الاتصال وحتى شريحة إلكترونية. كذلك، تعمل "غوغل" على جعل ميزة "كويك شير" متوافقة مع "إيردروب" من "آبل" على أجهزة "أندرويد". هذا وأصبح بالإمكان إنشاء رمز "كيو آر" على أي هاتف يعمل بنظام "أندرويد" عبر "كويك شير"، واستخدامه لمشاركة المعلومات مع أجهزة iOS عبر السحابة.

وأعلنت "غوغل" أن تطبيق إنستغرام أصبح الآن مُحسّناً بالكامل لأجهزة أندرويد اللوحية. كما أضافت "غوغل" و"ميتا" أدوات التقاط الصور وتعديلها من "إنستغرام" إلى "أندرويد" أيضاً. وسيمكن التقاط وعرض فيديوهات بتقنية HDR فائقة الوضوح على أجهزة "أندرويد" المتطورة، وسيوفر التطبيق ميزة تثبيت الفيديو المدمجة، كما سيتضمن ميزات التصوير الليلي. ويحصل تطبيق تعديلات "إنستغرام" لـ"أندرويد" أيضاً على تحديث، إذ ستتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من تحسين جودة الصور والفيديوهات بنقرة واحدة. ومن الميزات الجديدة الأخرى في التطبيق إنشاء مسارات صوتية منفصلة، ​​ما يتيح مثلاً رفع مستوى صوت الموسيقى وإزالة ضوضاء الرياح.