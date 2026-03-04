كلود أم تشات جي بي تي؟ المقارنة التي تحسم الجدل

في وقت يتصدر اسما "كلود" و"تشات جي بي تي" النقاش العالمي بعد التقارير التي تحدثت عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، عاد سؤال آخر إلى الواجهة: ما الفرق بين هذين النموذجين؟ فبعد سنوات كان فيها "تشات جي بي تي" الروبوت الأكثر انتشاراً في السوق، ظهر منافسون أقوياء، أبرزهم "كلود" الذي تطوره شركة أنثروبيك، ما دفع المستخدمين إلى التساؤل: أيهما أفضل، وما الذي يميز كل واحد منهما عن الآخر؟

في ما يلي أبرز المقارنات بين الروبوتين وفق اختبارات ومراجعات تقنية متخصصة:

البرمجة

في مجال البرمجة، يرى موقع تومس غايد (Tom’s Guide) أن خدمة "كلود كود" تشبه "مهندساً بارعاً"، إذ يتفوق في المنطق والوضوح المعماري، ويستخدم تشبيهات بديهية لشرح الثغرات الأمنية المعقدة. لذلك يُوصى به للمطورين الذين يرغبون في الحصول على كود نظيف وتحليل عميق للبنية البرمجية.

في المقابل، تقدم "أوبن إيه آي" خدمة "تشات جي بي تي كوديكس" (ChatGPT Codex) التي يصفها الموقع بأنها "محرك قوي للوكلاء"، أي الروبوتات التي يمكنها تنفيذ المهام وليس فقط توليد النصوص أو الأكواد. ويوضح "تومس غايد" أن "كوديكس" يتفوق في سرعة الإنتاج وفي البرمجة الدفاعية، إذ لا يكتفي بتوليد التعليمات البرمجية، بل يطبق ضوابط أمان إضافية، ما يجعله مناسباً لنشر أكواد عالية السرعة في الوقت الفعلي.

توليد الصور

بحسب موقع بي سي ماغ (PCMag) التقني، قد لا تكون ميزة توليد الصور في "تشات جي بي تي" مثالية، لكنها لا تزال من بين الأفضل المتاحة حالياً. فالمنصة تنتج صوراً بدقة أعلى وتشويش أقل مقارنة بالعديد من المنافسين، كما تستطيع التعامل مع تعليمات معقدة، مثل إنشاء الرسوم البيانية أو الحفاظ على تسلسل سردي عبر لوحات القصص المصورة.

أما "كلود"، فلا يملك حتى الآن ميزة توليد الصور على الإطلاق، إذ يركز أساساً على النصوص والتحليل والبرمجة، وهو ما يجعله أقل تنوعاً من هذه الناحية مقارنة بمنافسه.

الميل إلى إرضاء المستخدم

يميل كلا النموذجين إلى محاولة إرضاء المستخدمين في المحادثات، لكن هناك اختلافات في الأسلوب. فبحسب المراجعات التقنية، يحافظ "تشات جي بي تي 5.1" عادة على توازن أكبر في الإجابات، ويقدم ردوداً مبنية على الأدلة حتى عندما يحاول المستخدم دفعه نحو المديح أو الانحياز.

في المقابل، يميل "كلود 4.5" إلى رفض مثل هذه المحاولات بشكل أكثر صرامة، وأحياناً بلهجة حادة نسبياً، ما يجعله أقل ميلاً إلى المجاملة أو التملق مقارنة ببعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

الاستدلال المعقد

في اختبارات أجرتها شركة نيكسوس (Nexus)، فشلت جميع النماذج الكبرى في تجنب بعض التناقضات المنطقية في مسائل التفكير المعقد، لكن النتائج أظهرت أن "كلود" احتل المرتبة الأولى في الاستدلال المنطقي، بينما جاء "تشات جي بي تي" في المرتبة الثانية.

ووفق تقييم "بي سي ماغ"، يتميز "كلود" باتساق أكبر نسبياً في تحليل المسائل المعقدة. كما يعتمد على ما يُعرف بنمط "التفكير الموسّع" لحل مسائل علوم الحاسوب والرياضيات والفيزياء. ومع ذلك، فإن هذا النمط ليس دائماً مستقراً؛ إذ قد يؤدي أحياناً إلى إجابة خاطئة عن سؤال كان النموذج سيجيب عنه بشكل صحيح، لو لم يستخدم هذا الأسلوب التحليلي الموسع.

التحديات الصعبة

أجرى موقع تومس غايد تسع جولات من الاختبارات الدقيقة التي تقيس قدرة النماذج على التعامل مع الأسئلة الغامضة أو المعقدة. وخلصت النتائج إلى أن "تشات جي بي تي 5.2 ثينكينغ" يمثل "المعيار الذهبي" من حيث الدقة الهيكلية وتقديم نصائح قابلة للتطبيق مباشرة. وتفوق "تشات جي بي تي" في اختبار الغموض بفضل ملاحظاته المهنية الواضحة والعملية.

في المقابل، بدا "كلود 4.6 أوبوس" أكثر عمقاً وشمولاً في التحليل، ويميل إلى ما وصفه الموقع بـ"الذكاء القائم على المبادئ"، حتى إن بعض المستخدمين بدأوا يشعرون وكأنه شريك يفهم المعاني الضمنية في الأسئلة، وليس مجرد أداة للإجابة عنها.

بين كلود وتشات جي بي تي... أيهما أفضل؟

في التقييم العام، منح موقع بي سي ماغ روبوت "كلود" علامة 3.5 من 5، بينما حصل "تشات جي بي تي" على 4 من 5. ويعزو الموقع تفوق "تشات جي بي تي" إلى تمتعه بتقنية أكثر تطوراً، وخيارات تخصيص أوسع، إضافة إلى نظام ذاكرة متقدم يسمح له بتذكر سياق المحادثات السابقة وتحسين التفاعل مع المستخدمين. أما "كلود"، فليس روبوت الدردشة الأكثر ثراءً بالميزات في السوق حالياً، لكنه يؤدي معظم المهام بكفاءة عالية، ويستفيد من واجهة استخدام بسيطة ومصممة بشكل جيد، ما يجعله خياراً مفضلاً لدى بعض المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة محادثة مباشرة وواضحة.