كلمة السر في أمن متحف اللوفر هي... اسمه نفسه

- كشف تقرير لصحيفة ليبراسيون عن ضعف أمني في متحف اللوفر، حيث كانت كلمة مرور نظام الأمان هي اسم المتحف نفسه، مما سهل على القراصنة اختراقه، رغم تأكيد وزيرة الثقافة الفرنسية على عدم تعطل الأنظمة الأمنية. - أشار تقرير تدقيق أمني في 2017 إلى أوجه القصور الأمنية في المتحف، محذراً من تهديدات محتملة، وتحقق ذلك في أكتوبر 2019 بسرقة مجوهرات بقيمة تفوق مائة مليون دولار. - أكدت وزيرة الثقافة على التقليل المزمن لمخاطر الاقتحام والسرقة، ووعدت بإجراءات أمان طارئة لتحسين الوضع الأمني في المتحف.

يجب أن تتوفّر في كلمة السر مجموعة من الشروط لتكون منيعة ضد الاختراق ما أمكن، ومن أبرز هذه الشروط ألا تكون سهلة التوقع، لكن يبدو أن هذه القاعدة قد غابت عن طاقم الأمن في متحف اللوفر. ففي أعقاب عملية السرقة الكبرى الأخيرة للمتحف، ذكر تقرير لصحيفة ليبراسيون الفرنسية أن كلمة مرور نظام الأمان في المتحف الأكثر زيارة في العالم، والذي يضم أكثر من 500 ألف عمل فني في مجموعته، هي اسم المتحف نفسه.

ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية أنه في عام 2014 كان يكفي كتابة Louvre للوصول إلى النظام المسؤول عن مراقبة متحف اللوفر بالفيديو، وكان يكفي كتابة Thalès للوصول إلى برنامجٍ أصدرته الشركة التي تحمل الاسم نفسه، وهي مجموعة إلكترونيات فرنسية متخصصة في مجال الطيران والدفاع والأمن والنقل البري. وربما كان هذا التساهل هو ما يفسّر سهولة دخول القراصنة إلى متحف اللوفر بالرغم من تأكيد وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، أن "أنظمة أمن المتحف لم تتعطل". كذلك اختبرت الوكالة الفرنسية للأمن السيبراني كلمات المرور في المتحف، ووصفتها بأنها "بسيطة". وأشارت إلى أن "شبكة مكاتب متحف اللوفر تتضمن بعض الأنظمة القديمة"، مثل "ويندوز 2000"، الذي لم يعد يضمن قفل الجلسة أو تحديثات برامج مكافحة الفيروسات.

وفي عام 2017، سلّط تقرير تدقيق أمني الضوء على أوجه القصور الأمنية في المتحف. وجاء في الوثيقة التي نقلتها صحيفة ليبيراسيون أنه "لم يعد بإمكان المتحف تجاهل التهديد المحتمل بهجوم ذي عواقب وخيمة". وكان التقرير بمثابة نبوءة تحقّقت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما اقتحم أربعة لصوص معرض أبولو وسرقوا ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تُقدّر قيمتها بأكثر من مائة مليون دولار.

وخلال مرورها عبر قناة تي إف 1 الفرنسية، صرّحت ذاتي بأنه "منذ أكثر من 20 عاماً، جرى التقليل من شأن مخاطر الاقتحام والسرقة" في المتحف و"لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال". وأضافت الوزيرة أن تحقيقاً قد سلّط الضوء على "التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة"، و"نقص تجهيزات الأمن"، و"البروتوكولات البالية تماماً" للتعامل مع السرقات والاقتحامات. ووعدت الوزيرة بإجراءات أمان طارئة مثل تركيب أجهزة مضادة للصدم والاقتحام قبل نهاية العام.