كلاب آلية بوجوه إيلون ماسك وجيف بيزوس في متحف ألماني

تُعرض حالياً كلاب آلية تحمل وجوه مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وفنانين مثل بابلو بيكاسو، في معرض فني في المتحف الوطني الجديد بالعاصمة الألمانية. وتجوب كلاب آلية بوجوه فائقة الواقعية لمليارديرات التكنولوجيا، تُنتج أعمالاً فنية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، في عرض من إبداع الفنان الأميركي مايك وينكلمان، المعروف باسم "بيبل" (Beeple).

العمل يحمل اسم "حيوانات عادية"، ويتكون من سلسلة لافتة من الكلاب الآلية ذات رؤوس سيليكونية مُصممة على غرار بعض أشهر الشخصيات في السيلكون فالي، مثل إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ، وجيف بيزوس، إلى جانب شخصيات تاريخية مثل آندي وارهول وبابلو بيكاسو، وحتى الفنان الأميركي نفسه. وتظهر الشخصيات كآلات مضطربة تجوب أرجاء المعرض، وتلتقط الصور حول المحيط و"تتبرّزها". وتُظهر كل صورة مطبوعة لمحة من الواقع مُحوَّرة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتُشبه شخصية الكلب. فعلى سبيل المثال، يُخرج كلب بيكاسو صورة على شكل لوحة تكعيبية، بينما يُخرج روبوت آندي وارهول صورة بأسلوب فن البوب.

سينما ودراما صدام بين أكاديمية الفنون المصرية وقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما

ويتمتع "بيبل" بخلفية في التصميم الغرافيكي، ويُبدع أعمالاً فنية رقمية متنوعة. وهو أحد مؤسسي حركة "الحياة اليومية" في مجال الرسومات ثلاثية الأبعاد. ولسنوات دأب على ابتكار صورة يومياً ونشرها على الإنترنت من دون انقطاع. وعُرض عمل "حيوانات عادية" لأول مرة في معرض آرت بازل ميامي بيتش 2025. ويقول وينكلمان إن المعرض تعليق على كيفية تشكيل تصوراتنا من قبل الخوارزميات والمنصات التقنية، ومليارديرات التكنولوجيا الذين يمتلكونها.

وينقل موقع يورونيوز عن "بيبل" أنه "في الماضي، كانت نظرتنا للعالم تتشكل جزئياً من خلال رؤية الفنانين له؛ فأسلوب بيكاسو في الرسم غيّر نظرتنا للعالم، وحديث وارهول عن النزعة الاستهلاكية وثقافة البوب ​​غيّر نظرتنا إليها. أما الآن، فتتشكل نظرتنا للعالم من قِبل مليارديرات التكنولوجيا الذين يمتلكون خوارزميات قوية تُحدد ما نراه وما لا نراه، ومقدار ما نراه منه". ويضيف أنهم يملكون "قوة هائلة لم ندركها تماماً، خاصةً وأنهم عندما يريدون إحداث تغيير، لا يحتاجون إلى الضغط على الأمم المتحدة، ولا إلى تمرير أي شيء في الكونغرس أو الاتحاد الأوروبي، بل يستيقظون ببساطة ويغيرون هذه الخوارزميات".