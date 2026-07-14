كريستوفر نولان: استبدال الذكاء الاصطناعي للبشر هراء

- يرى المخرج كريستوفر نولان أن أفلامه ذات الميزانيات الضخمة والمواقع الحقيقية ستصمد أمام الذكاء الاصطناعي، الذي يلقى رفضًا واسعًا من الجمهور، رغم تبنيه من قبل وول ستريت وشركات التكنولوجيا. - نولان يتوقع أن تسهم التكنولوجيا الجديدة في تطوير أدوات تصوير مفيدة، لكنه يرفض فكرة استبدال البشر والإبداع البشري بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى تشابه بين دعوات ضبط الأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي. - فيلم "الأوديسة" المقتبس عن الملحمة اليونانية، بميزانية 250 مليون دولار، يشارك فيه نجوم مثل مات ديمون وزيندايا، ويثير جدلاً بسبب اختيار لوبيتا نيونغو لدور هيلين الطروادية.

رأى المخرج كريستوفر نولان أن أعمالاً مثل أفلامه التي تعتمد على الميزانيات الضخمة وتصوّر في مواقع تصوير حقيقية ستتمكّن من الصمود أمام انتشار الذكاء الاصطناعي، الذي "يزدريه"، برأيه، جزءٌ كبير من الجمهور، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية، الاثنين.

وجاءت تصريحات المخرج الحائز على جائزة الأوسكار خلال ترويجه لأحدث أفلامه "الأوديسة" المقتبس من الملحمة اليونانية الشهيرة، والذي سيبدأ عرضه في صالات السينما هذا الأسبوع. وقال نولان لوكالة فرانس برس: "المثير للاهتمام بشأن الذكاء الاصطناعي هو أنني لم أرَ من قبل تقنية تبنّتها وول ستريت والمستثمرون وشركات التكنولوجيا بهذه الدرجة من النجاح، بينما رفضها الجمهور بهذه الصورة الشاملة". أضاف: "إنه أمر غريبٌ بعض الشيء، فالشباب خصوصاً ابتكروا مصطلح إيه آي سلوب"، في إشارة لسيل المحتوى الرديء الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن "هناك نوعاً من الازدراء لكل ما يتعلّق بالذكاء الاصطناعي".

ورغم موقفه المتشكّك من الذكاء الاصطناعي، توقّع نولان أن تفضي التكنولوجيا الجديدة إلى تطوير بعض "أدوات التصوير" المفيدة، لكنه رأى في الوقت نفسه أن "فكرة أنه سيستبدل البشر بالكامل والإبداع البشري هي هراء".

وكان المخرج الأميركي البريطاني قد أشار عند إطلاق فيلمه السابق "أوبنهايمر" عام 2023 إلى وجود "تشابه كبير للغاية" بين دعوات الفيزيائي الشهير لضبط استخدام الأسلحة النووية آنذاك، ودعوات خبراء الذكاء الاصطناعي إلى فرض قيود على هذه التقنية اليوم.

وكانت شركات التكنولوجيا قد روّجت لإمكانية استبدال الممثلين وكتاب السيناريو والمصورين بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار حالة من القلق في أوساط صناعة السينما، كما قوبلت بالكثير من التشكيك. وكان هذا الملف أحد الأسباب التي أدّت إلى الإضراب الكبير الذي شهدته هوليوود عام 2023، وأدى إلى وقف عمليات الإنتاج، وكبّد الشركات خسائر بمليارات الدولارات، وفق "ذا غارديان".

واقتبس فيلم "الأوديسة" عن الأسطورة اليونانية القديمة التي تروي رحلة عودة البطل أوديسيوس التي استمرت 10 سنوات إلى وطنه بعد حرب طروادة. وبلغت ميزانية العمل 250 مليون دولار، بحسب التقارير، وقد صوّر في أنحاء مختلفة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة نخبة من النجوم، على رأسهم الممثل مات ديمون في دور أوديسيوس، إلى جانب زيندايا وتوم هولاند وروبرت باتينسون وآن هاثاواي.

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وكان نولان قد تعرّض لانتقادات من الملياردير إيلون ماسك

وشخصيات يمينية أخرى بسبب اختياره الممثلة السوداء لوبيتا نيونغو لأداء دور هيلين الطروادية، والتي كانت تعد أجمل امرأة في العالم، بحسب الأسطورة. ورأى المخرج في مقابلة مع صحيفة ديلي تليغراف، الأسبوع الماضي، أن ردات الفعل السلبية "جزء من طبيعة العمل"، معتبراً أن النقاشات التي تدور قبل مشاهدة الفيلم "دائماً ما تكون في غير محلها، لأن من يخوضونها لا يعرفون حقيقة الفيلم بعد"، وأكّد أن تجاربه السابقة علّمته أن عليه "ألّا يشغل نفسه" بالتصورات والأفكار المسبقة، مضيفاً: "ما عليك فعله هو أن تكرّم النص الأصلي من خلال تقديم تفسيرك الشخصي له بأقوى صورة ممكنة".