كرونيكا... منصة تحمي تراث المنابر المغلقة والمهددة

- منصة "كرونيكا" الرقمية تُنشأ لحفظ أرشيفات وسائل الإعلام المهددة في الأنظمة الاستبدادية، بالتعاون بين "بين أميركا" وكلية بارد، وتُتاح للباحثين باللغتين الروسية والإنجليزية، بتمويل خاص قدره 1.2 مليون دولار. - حصلت "كرونيكا" على أرشيفات مهمة مثل القسم الروسي لإذاعة أوروبا الحرة وصحيفة "إل بيريوديكو" الغواتيمالية، وتعمل على حفظ عشرات المنابر الإعلامية في أمريكا الوسطى. - يركز فريق "كرونيكا" على استخراج وتحليل البيانات وتخزين الوسائط، مع استخدام أدوات لاستعادة المعلومات المفقودة، مع تحفظات على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات غير المنظمة.

يجري إنشاء منصة رقمية جديدة لمكافحة الرقابة، تهدف إلى حفظ أرشيفات وسائل الإعلام التي أُغلقت أو تواجه خطر الإغلاق في الدول ذات الأنظمة الاستبدادية. المنصة تحمل اسم "كرونيكا"، وهي كلمة روسية تعني "سِجِلّ"، تكريماً لصحيفة "سجل الأحداث الجارية" التي وثّقت انتهاكات حقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1968 و1983.

وتوضح وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن منصة كرونيكا مشروع مشترك بين منظمة "بين أميركا" وكلية بارد، وتحفظ الأعمال السابقة على الإنترنت، وهي متاحة للباحثين باللغتين الروسية والإنكليزية. وتمثّل المنصة امتداداً لبرنامج قائم منذ ثلاث سنوات، مخصص حصرياً لوسائل الإعلام التي أُغلقت في روسيا في عهد فلاديمير بوتين. وتبلغ تكلفة المشروع 1.2 مليون دولار، ويموّله متبرعون من القطاع الخاص.

وقد حصلت "كرونيكا" في الفترة الأخيرة على أرشيف القسم الروسي لإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية، التي توظف أكثر من 1700 شخص، والتي تكافح من أجل البقاء بسبب تخفيضات الميزانية التي فرضتها إدارة ترامب، فقد جمّدت الأخيرة هيئات بث أميركية عدة ضمن مساعيه لخفض الإنفاق الحكومي. وقال المنظمون إن المنصة حافظت أيضاً على عمل صحيفة "إل بيريوديكو" الاستقصائية الغواتيمالية، التي أُجبرت على الإغلاق في عام 2022، بالإضافة إلى عشرة منابر أخرى في أميركا الوسطى.

أولويات " كرونيكا" حالياً

يركّز فريق تكنولوجيا المعلومات في "كرونيكا" حالياً على استخراج البيانات وتحليلها وتخزين الوسائط المستقلة، بحسب ما يورده موقع فيكس ميديا عن المدير التقني للمشروع، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية. كما يستفيد الفريق من أرشيفات الإنترنت، ويتعاون لاستعادة المعلومات المفقودة في حال تعذّر الوصول إلى موقع إلكتروني أو نطاق أو خادم. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الفريق أدوات لاستخراج البيانات من مصادر غير متصلة بالإنترنت، مثل محركات يو إس بي أو الوسائط المطبوعة، ثم يعرضها بتنسيق سهل القراءة، بحيث يمكن للمستخدمين الاطلاع عليها كما لو كانت مقالاً إلكترونياً وليس نصاً عادياً.

هل يستعين المشروع بالذكاء الاصطناعي؟ ينقل "فيكس ميديا" عن المدير التقني لـ"كرونيكا": "أنا معجب بالذكاء الاصطناعي، لكنني لا أؤيّده في كل مكان، وأقول إنه في ما يخص استخراج البيانات، وخاصةً تحليلها، عند محاولة استخراج المعلومات من شكل غير منظم، ما زلت لا أثق بالذكاء الاصطناعي ثقةً كاملة. أما عندما نحتاج، على سبيل المثال، إلى ملخص نص ما، فلا بأس باستخدام الذكاء الاصطناعي".