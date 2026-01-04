كردستان العراق: أسرار النار قبل 2500 عام

كشفت أعمال تنقيب أثرية حديثة في إقليم كردستان شمالي العراق، عن صورة أعقد للحياة الحضرية قبل نحو ثلاثة آلاف عام، بعدما عثر باحثون على ورشة فخار محفوظة داخل موقع أثري كبير يعود إلى العصر الحديدي (1200 إلى 550 قبل الميلاد). يشير هذا الاكتشاف إلى أنّ صناعة الفخار لم تكن نشاطاً بسيطاً أو عملاً فردياً، بل جزءاً أساسياً من نظام اقتصادي منظم يخدم مدينة كاملة، وربما مناطق أوسع من محيطها.

تقع الورشة المكتشفة ضمن مجمع دينكا الاستيطاني، أحد أهم المواقع الأثرية في منطقة زاغروس، الذي يجري التنقيب فيه منذ عام 2015. ومع مرور السنوات، تحوّل هذا الموقع إلى واحد من أكثر المستوطنات الحضرية القديمة دراسةً في كردستان العراق، ما أتاح للباحثين تتبع تفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية، والأنشطة الاقتصادية، وتنظيم العمل في تلك الفترة.

ولعلّ الفخار من أكثر اللقى الأثرية شيوعاً في المواقع القديمة، وغالباً ما يستخدمه علماء الآثار لتحديد الفترات الزمنية أو أنماط الاستيطان. لكن في العادة، ينظر إلى الفخار بوصفه منتجاً نهائياً فقط. أما في مجمع دينكا، أتاح الاكتشاف الجديد فرصة مختلفة تماماً، إذ تمكّن الباحثون من دراسة عملية التصنيع نفسها، خطوة بخطوة، من الطين الخام حتى إخراج الأواني من الفرن، حسب الدراسة التي نشرت يوم 23 ديسمبر/كانون الأول في مجلة Journal of Archaeological Science.

توضح المؤلفة الرئيسية للدراسة، سيلفيا أميكون (Silvia Amicone)، أستاذة علم الآثار في كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية في جامعة توبنغن الألمانية، أن الفريق البحثي عثر على بقايا ورشة فخار تعود إلى الفترة ما بين 1200 و800 قبل الميلاد داخل منطقة تعرف باسم غيردي بازار (Gird-i Bazar)، وضمت الورشة فرنَين لحرق الفخار، إضافة إلى كتل من الطين غير المستخدم، ومخلفات تصنيع، وطبقات رسوبية بقيت في مكانها في حالة جيّدة منذ آلاف السنين دون تدهور، ما سمح للفريق بإعادة بناء طريقة العمل كما كانت تمارس في ذلك الزمن.

"أظهرت المعاينة أن الفخارين كانوا يستخدمون طيناً محلياً متوفراً في المنطقة، ويشكلونه بطرق مختلفة بحسب الغرض من الإناء، إذ إنّ بعض الأواني صمّمت للطهي، وأخرى للتخزين، وثالثة للاستخدام اليومي. ورغم هذا التنوع في الشكل والحجم، لاحظ الفريق أن عملية الحرق كانت تخضع لقواعد واحدة تقريباً في جميع الحالات"، تقول أميكون في تصريحات لـ"العربي الجديد".

بحسب الباحثة، تبين أن الأفران كانت تعمل بدرجات حرارة منخفضة نسبياً، تقل عن 900 درجة مئوية، وأن عملية التسخين كانت بطيئة، بينما كانت مدة الحرق قصيرة، كما أظهرت الأدلة أنّ الفخارين اعتمدوا على بيئة حرق تسمح بدخول الهواء، ما ساعد على إنتاج أوانٍ متشابهة في الخصائص، رغم اختلاف أشكالها الخارجية. "يشير هذا التوحيد في أسلوب الحرق إلى وجود تقليد صناعي مشترك، وليس مجرد اجتهادات فردية، وترجّح دراستنا أن الفخارين تلقوا تدريبهم ضمن نظام واحد، أو عملوا وفق قواعد متفق عليها، ما يعكس درجة من التنظيم والتنسيق داخل المجتمع"، تضيف أميكون.

لم تقتصر صناعة الفخار على هذه الورشة وحدها، إذ كشفت المسوحات الجيوفيزيائية عن وجود مواقع أخرى داخل مجمع دينكا يحتمل أنها كانت أفراناً أو ورشاً مماثلة، ما يعني أن صناعة الفخار كانت جزءاً من النسيج الحضري نفسه، وليست نشاطاً معزولاً على أطراف المدينة، وفقاً للدراسة.

يرى الباحثون أن ورشة غيردي بازار ربما كانت مركزاً رئيسياً ضمن شبكة من ورش الفخار التي تعمل وفق الأسلوب ذاته، وتخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها. يتطلب مثل هذا النظام إدارة للموارد، وتنظيماً للعمل، ومعرفة تقنية تنتقل بين الأجيال، ما يعكس مستوى من التعقيد الاجتماعي لم يكن متوقعاً في مجتمعات زاغروس خلال العصر الحديدي؛ ومن ثم، فإنّ هذا الاكتشاف يغيّر الصورة التقليدية التي لطالما رسمت مجتمعات زاغروس القديمة على أنها بسيطة أو محدودة التنظيم، فوجود إنتاج حرفي منظم يعتمد على تقنيات موحدة، ويدمج داخل التخطيط الحضري، يدل على أنّ هذه المدن كانت تملك بنية اقتصادية واجتماعية أكثر تطوراً مما كان يعتقد، حسب المؤلفة الرئيسية للدراسة.

يأمل الفريق البحثي في أن تكشف المراحل القادمة من أعمال التنقيب في مجمع دينكا، المزيدَ عن طبيعة الحياة في هذه المدينة القديمة، وعن دور الحرف والتخصّص المهني في تشكيل المجتمعات الحضرية في كردستان العراق قبل أكثر من 2500 عام.