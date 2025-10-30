كتّاب ينتصرون في معركة ضد شركات الذكاء الاصطناعي أمام محكمة أميركية

- انتصار قضائي للكتّاب ضد الذكاء الاصطناعي: حكمت محكمة في نيويورك بأن استخدام "تشات جي بي تي" لمحتوى من سلسلة "أغنية الجليد والنار" يعد انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر، مما يمهد الطريق لدعاوى قضائية جماعية ضد "أوبن إيه آي". - دعوى قضائية جماعية: في سبتمبر 2023، رفع 17 مؤلفًا، بينهم جورج مارتن، دعوى ضد "أوبن إيه آي" بتهمة "السرقة المنهجية"، مؤكدين على انتهاكات صارخة لحقوق الطبع والنشر. - قلق متزايد من الذكاء الاصطناعي: يثير الذكاء الاصطناعي قلق المؤلفين، خاصة مع إعلان "أوبن إيه آي" عن تطوير نموذج جديد للكتابة الإبداعية، مما يعزز المخاوف من استخدام غير مصرح به للأعمال المحمية.

شهد هذا الأسبوع انتصاراً أولياً لكُتّاب ضد شركات الذكاء الاصطناعي أمام القضاء في ما يتعلّق باتهامات كُتّاب لهذه الشركات بانتهاك حقوق الملكية والنشر باستخدام محتواهم لتوليد نصوص جديدة. والاثنين الماضي حكمت محكمة في نيويورك يرأسها القاضي الفيدرالي سيدني شتاين بأن نصاً ولّده روبوت الدردشة تشات جي بي تي، من شركة أوبن إيه آي، لجزءٍ من سلسلة كتب "أغنية الجليد والنار" لجورج آر آر مارتن، هو دليل على انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بالكاتب على سلسلة كتبه.

واستخدم القاضي الفيدرالي "أغنية الجليد والنار"، وهي سلسلة الكتب التي استند إليها مسلسل "صراع العروش"، مثالاً للسماح بالمضي قدماً في الدعاوى القضائية الجماعية المرفوعة ضد "أوبن إيه آي". ووفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر"، فقد أوضح حكم المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك أن "هيئة محلفين معقولة يمكن أن تجد أن المخرجات التي يُزعَم أنها تنتهك حقوق الملكية الفكرية تشبه إلى حد كبير أعمال المدعين".

وجاء في الدعوى القضائية أن محامي مارتن طلبوا من "تشات جي بي تي" إنشاء "تكملة بديلة لرواية صراع الملوك" تسمى "رقصة مع الظلال". وكما يشير "بيزنس إنسايدر"، فقد اقترح برنامج الدردشة الآلي حبكات تدور حول "اكتشاف نوع جديد من السحر القديم المتعلق بالتنانين" و"مطالبات جديدة بالعرش الحديدي من قريبة بعيدة لعائلة تارغارين تُدعى السيدة إيلارا"، بالإضافة إلى "طائفة مارقة من أطفال الغابة".

الذكاء الاصطناعي يغضب المؤلفين

في سبتمبر/أيلول 2023 رفع 17 مؤلفاً، بينهم مارتن وجون غريشام وجودي بيكولت، دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي" بتهمة "السرقة المنهجية على نطاق واسع". ويؤكد المشتكون وجود "انتهاكات صارخة وضارة لحقوق الطبع والنشر المسجلة للمدعين"، ووصفوا "تشات جي بي تي" بأنه "مشروع تجاري ضخم" يعتمد على "السرقة المنهجية على نطاق واسع". وقد نظمت نقابة المؤلفين هذه الدعوى القضائية. وهي ليس سوى واحدة فقط من الإجراءات القانونية التي اتخذها الكتّاب القلقون من استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لأعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر من دون إذن أو تعويض.

وقد تزيد الشركة غضب المؤلفين أكثر عند الصدور المحتمل لروبوت قادر على الكتابة الإبداعية. إذ سبق أن أعلن رئيسها التنفيذي سام ألتمان أنه "درّبنا نموذجاً جديداً يتقن الكتابة الإبداعية، لست متأكداً بعد من كيفية/موعد إصداره. هذه هي المرة الأولى التي أُعجب فيها حقاً بنص كتبه الذكاء الاصطناعي". ولاحظ نقّاد أن بعض العبارات الواردة في مقال "أوبن إيه آي" تبدو مُقتبسة من أعمال الروائي الياباني هاروكي موراكامي. وقالت جمعية الناشرين في المملكة المتحدة حينها إن منشور ألتمان "دليل إضافي" على أن نماذج الذكاء الاصطناعي دُرِّبت على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.