كتّاب هوليوود يقاضون لوقف اندماج "باراماونت" و"وارنر"

- تواجه صفقة استحواذ "سكاي دانس - باراماونت" على "وارنر براذرز ديسكفري" عقبات قانونية، حيث رفعت نقابة كتّاب السيناريو الأميركية دعوى قضائية لوقفها، معتبرة أن الاندماج سيمنح الكيان الجديد نفوذاً احتكارياً يهدد المنافسة في هوليوود. - يخشى معارضو الاندماج، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 110 مليارات دولار، من خفض الوظائف في قطاع الترفيه، حيث ستسيطر عائلة إليسون على إمبراطورية إعلامية تضم شبكات واستوديوهات كبرى. - تؤكد "باراماونت" أن الاندماج سيخلق منافساً قوياً لعمالقة البث الرقمي، متعهدة بإنتاج 30 فيلماً سنوياً وعرضها في السينما قبل البث.

تواجه صفقة استحواذ "سكاي دانس - باراماونت" على "وارنر براذرز ديسكفري" عقبات قانونية متزايدة، بعدما رفعت نقابة كتّاب السيناريو الأميركية، الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بوقفها، معتبرة أن الاندماج سيمنح الكيان الجديد نفوذاً احتكارياً يهدد المنافسة ويقوض مستقبل مهنة كتابة السيناريو في هوليوود. وتشكل هذه الدعوى تحدياً جديداً للصفقة، غداة دعوى أخرى رفعتها سلطات كاليفورنيا إلى جانب إحدى عشرة ولاية أميركية اعتراضاً على إتمامها، رغم موافقة وزارة العدل الأميركية عليها. ولا يزال عدد من العاملين في هوليوود يأملون في إسقاط الصفقة عبر المسار القضائي.

ويخشى معارضو الاندماج، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 110 مليارات دولار، أن يؤدي إلى موجة جديدة من خفض الوظائف في قطاع شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات الإدماج والتسريح. وفي حال إتمام الصفقة، ستسيطر عائلة إليسون، المالكة لمجموعة "سكاي دانس – باراماونت" والمقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إمبراطورية إعلامية وترفيهية تضم شبكتي الأخبار "سي بي إس نيوز" و"سي أن أن"، واستوديوي "باراماونت بكتشرز" و"وارنر بروز" فضلاً عن منصتي البث "باراماونت بلس" و"إتش بي أو ماكس".

وأكدت نقابة كتّاب السيناريو في دعواها أن الشركة الجديدة ستصبح "أكبر مشترٍ للأفلام والبرامج التلفزيونية الأصلية في الولايات المتحدة"، وحذرت من أن هذا التركّز سيقوّض المنافسة ويهدد "السلامة الاقتصادية والإبداعية لقطاع الترفيه الأميركي".

وتأتي الدعوى بعد أقل من ثلاث سنوات على إضراب كتّاب هوليوود التاريخي عام 2023، الذي ركزت مطالبه على تحسين الأجور ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف متزايدة من تراجع فرص العمل.

في المقابل، تؤكد "باراماونت" أن الاندماج سيخلق منافساً قادراً على مجابهة عمالقة البث الرقمي، مثل "نتفليكس" و"أمازون" و"آبل"، وتعهدت، في إطار مساعيها للحصول على الموافقات التنظيمية، بإنتاج ما لا يقل عن 30 فيلماً سنوياً، مع ضمان عرضها في دور السينما لمدة لا تقل عن 45 يوماً قبل انتقالها إلى منصات البث.