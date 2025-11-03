"كتارا" تطلق أوّل مهرجان لدور الأوبرا العربية

- تستضيف كتارا في الدوحة أول مهرجان للأوبرا العربية بمشاركة 13 دولة، مع تكريم الموسيقار عمر خيرت، وتعاون مع الألكسو، حيث تُعتبر مصر ضيفة الشرف لكون دار الأوبرا المصرية الأقدم عربياً. - يشتمل المهرجان على عروض موسيقية وأوبرالية، وورش فنية، واجتماع لدور الأوبرا العربية لمناقشة إطلاق منصة إلكترونية، وتدشين مجسم كتارا مدينة الأوبرا العربية. - يهدف المهرجان لتعزيز الإبداع العربي الأصيل، مع توصيات بإنشاء أوركسترا الاتحاد العربي للموسيقى السيمفونية وتبادل الخبرات بين دور الأوبرا.

بمشاركة 13 دولة، تقيم المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في الدوحة أوّل مهرجان للأوبرا العربية بين 8 و11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تكون مصر ضيفة الشرف، مع تكريم الموسيقار عمر خيرت.

وقالت "كتارا" في بيان صحافي، الاثنين، إن المهرجان يأتي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بعد أن اعتمدت "كتارا" من قبل المنظمة مدينة للأوبرا العربية. ولفت البيان إلى أن اختيار مصر يعود إلى كون دار الأوبرا المصرية الأقدم عربياً، حيث أُسست في عام 1869 تحت اسم دار الأوبرا الخديوية

، وظلت منارة ثقافية لأكثر من قرن، وتعرضت لحريق كبير عام 1971، ثم أُعيد افتتاحها في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1988.

ويشتمل المهرجان على فعاليات عديدة، ومن المقرر في حفل الافتتاح تكريم الموسيقار المصري، عمر خيرت، المعروف في حقل التأليف والتوزيع والذي يعد من أبرز من جدّد في الموسيقى العربية الحديثة، ودمج الآلات الشرقية والغربية، ما منحها طابعاً عالمياً. وتميّز خيرت بإعادة الاعتبار للموسيقى الآلية في العالم العربي، إذ جعلها قادرةً على التعبير السردي والدرامي، كما في موسيقاه للأفلام والمسلسلات، مثل "ليلة القبض على فاطمة" و"ضمير أبلة حكمت".

وضمن فعاليات الافتتاح تقام عروض موسيقية وأوبرالية، تشارك فيها أوركسترا أوبرا القاهرة، إلى جانب أوركسترا قطر الفلهارمونية.

كذلك يستضيف المهرجان اجتماعاً لدور الأوبرا العربية، لمناقشة ما اتفق عليه في الاجتماع الأول الذي نظمته "كتارا" في ديسمبر 2024. ومن جدول أعمال الاجتماع إطلاق منصة إلكترونية لدور الأوبرا العربية، تمكّن المهتمين بالموسيقى الأوبرالية من معرفة برامج كل دار أوبرا عربية طوال العام، كما يشتمل المهرجان على ورش فنية للتعريف بفنون الغناء الأوبرالي وتقنيات الأداء، وتدشين مجسم كتارا مدينة الأوبرا العربية.

ومن المقرر تثبيت فعالية تكريم شخصية موسيقية عربية في كل مهرجان لدور الأوبرا العربية في إطار "الرؤية الرامية إلى الاحتفاء بالرموز الفنية العربية التي تركت بصمات مؤثرة في مسيرة الإبداع الموسيقي العربي"، بحسب البيان.

وكانت "كتارا" قد استضافت الاجتماع العربي الأول لمسارح الأوبرا العربية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في 2024 تحت شعار "نحو نهضة أوبرالية عربية"، بهدف تعزيز دور الأوبرا منصةً للإبداع العربي الأصيل.

وكان الاجتماع الأول لمسارح الأوبرا العربية قد أوصى بإقامة مهرجان عربي أوبرالي سنوي، وإنشاء أوركسترا الاتحاد العربي للموسيقى السيمفونية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين العاملين في دور الأوبرا، وإنشاء قاعدة بيانات لمسارح الأوبرا العربية. كما أوصى بدراسة إمكانية إنجاز الأعمال الفنية الأوبرالية المشتركة من خلال مشاريع مستقبلية لتطوير محتوى عربي أوبرالي يعكس الهوية العربية.