كتارا تستعد لإطلاق مهرجان قطر الدولي للفنون: 450 فناناً من 70 دولة

- تستعد كتارا لإطلاق الدورة السابعة من مهرجان قطر الدولي للفنون من 7 إلى 12 ديسمبر، بمشاركة 450 فناناً من 70 دولة، تحت شعار "الاستدامة والابتكار في الفن"، مع التركيز على الممارسات الفنية الصديقة للبيئة. - يتضمن المهرجان 15 فعالية، منها أمسيات ثقافية وورش عمل تفاعلية ومؤتمرات وعشاء للتواصل الثقافي، بالإضافة إلى عروض أزياء فنية مستدامة ومزاد للفن. - يهدف المهرجان إلى تقديم منصة احترافية للفنانين للتبادل الفني والاعتراف بأعمالهم، مع زيادة ملحوظة في عدد الفنانين والفعاليات مقارنة بالعام الماضي.

تستعد المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في الدوحة لإطلاق الدورة السابعة من مهرجان قطر الدولي للفنون، الذي يُقام على مدى ستة أيام من 7 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة فنانين من مختلف أنحاء العالم في مجالات الفنون البصرية والأدائية. وينطلق المهرجان هذا العام تحت شعار "الاستدامة والابتكار في الفن"، بحسب ما أعلنه خالد السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم، بمشاركة راشمي أغاروال، مؤسسة ورئيسة شركة مابس إنترناشونال (Maps International). وأوضح السليطي أنّ المهرجان يسلّط الضوء على الممارسات الفنية الصديقة للبيئة، ودور التقنيات الحديثة في تشكيل مستقبل الفن، بينما عرضت أغاروال تفاصيل برنامج الدورة، مشيرةً إلى أنه يتضمّن 15 فعالية يشارك فيها أكثر من 450 فناناً من 70 دولة.

ومن أبرز الفعاليات، الأمسية الثقافية التي تُقام يوم الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول عند الساعة السادسة مساءً، تليها على مدار يومي 8 و9 ديسمبر ورش عمل تفاعلية يقدّمها فنانون من مختلف دول العالم. كما يشهد يوم 9 ديسمبر انعقاد مؤتمر "الفن وحوارات تفاعلية" ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً، بينما يُخصّص يوم 10 ديسمبر لـ "عشاء التواصل الثقافي" الذي يجمع الفنانين والقيادات والشخصيات البارزة عند الساعة الثامنة مساءً.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، يُفتتح عرض الأزياء الفني والمستدام عند الساعة الخامسة مساءً، يعقبه مزاد الفن، على أن تُختتم الفعاليات يوم 12 ديسمبر بحفل توزيع جوائز المهرجان عند الساعة الخامسة مساءً.

وتتضمّن الدورة الحالية ثلاثة عروض للموضة تصفها شركة "مابس" بأنها "ليست مخيطة لتناسب اللحظة، بل مصممة لتشكّل التاريخ"، إذ تعرض الأزياء الفنية مفهوماً متنوعاً للفن المستدام، حيث يصبح المصممون رواةً للقصص، ويعكس كلّ ثوب حقائق أعمق عن الهوية والهدف والتغيير.

وعلى امتداد أيام المهرجان، سيعيش الجمهور تجربة فنية عالمية من خلال معارض فنية دولية، ورسم مباشر، وأداءات حيّة. ويقدّم المهرجان نفسه بوصفه منصّة احترافية تتيح للفنانين في قطر ومن أنحاء العالم فرصة اللقاء والتبادل الفني، كما تساعد الفنانين الدوليين على نيل الاعتراف بأعمالهم وبيعها داخل قطر.

يُذكر أنّ عدد الفنانين المشاركين هذا العام ارتفع من 350 إلى 450 فناناً مقارنة بدورة العام الماضي، فيما زاد عدد الفعاليات من 14 إلى 15 فعالية.