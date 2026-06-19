كتاب مصري عن هيام عباس: تسرّع يُسيء إلى التحليل

- تكريم هيام عباس: مهرجان القاهرة السينمائي يكرّم الممثلة والمخرجة الفلسطينية الفرنسية هيام عباس في دورته الـ46 لعام 2025، مع إصدار كتاب "هيام عباس، تلك الممثلة وهذه الفلسطينية" للمصرية ناهد صلاح. - نقد الكتاب: يواجه الكتاب انتقادات بسبب تصميمه وجودة الطباعة، وأسلوب الكتابة الذي يفتقر إلى التحرير الجيد ويعتمد على التبجيل والتكرار دون تحليل نقدي عميق. - أهمية دراسة مسيرة عباس: رغم الانتقادات، تستحق مسيرة عباس السينمائية دراسة متأنية لفهم جاذبيتها الفنية وعلاقتها بالكاميرا، مما يتطلب تحليلاً دقيقاً.

لهيام عباس تجربة سينمائية تستحق اهتماماً نقدياً، يُفترض به أن يتجاوز النقد الصحافي. تكريمها في مهرجانات جزء من خطط تُروّج لهذه الدورة أو تلك، فاسم الممثلة والمخرجة الفلسطينية الفرنسية حاضرٌ، عربياً وأجنبياً، واشتغالات تلفزيونية لها تُزيد من شهرة جماهيرية تليق بها.

في دورته الـ46 (12 ـ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، يُكرّمها مهرجان القاهرة السينمائي، وأحد جوانب التكريم يتمثّل بإصدار كتاب عنها، "هيام عباس، تلك الممثلة وهذه الفلسطينية (قراءة في مسارات نجمة بين الفن والهوية)" للمصرية ناهد صلاح (ريشة للنشر والتوزيع، 2025). الرغبة في قراءة ما يُكتب عن عباس دافعٌ إلى اقتناء الكتاب، ولو بعد حين، لكن المفاجأة متعدّدة الأسباب، بدءاً من العنوان الطويل، الخالي من أي تفكير يتجاوز التبسيط المملّ في اختراع عناوين قصيرة ومكثّفة، واجبها اختزال المضمون، وإثارة فضول الاطّلاع، فالشراء والقراءة. ولعل التعليق على الشكل، تصميماً وطباعة وورقاً وحرفاً وصُوراً (الصُور باهتة، ومنشورة بالأسود والأبيض برداءة غير مقبولة، خاصة أن الكتاب عن سينمائيةٍ)، سيكون تكراراً لما يُكتب ويُقال مراراً بخصوص صناعة الكتاب المصري تحديداً.

أما الاستعجال في كتابة النص، المحتاج إلى تحرير مُضاعف لما فيه من ركاكة في صوغ جمل وتقسيم فقرات وعناوينها، فواضح منذ الصفحات الأولى، التي يغلب عليها، كما على بعض النص، تبجيل وتفخيم وتكرار لمفردات وتعابير تبدو، لشدّة ابتعادها عن حِرفة الكتابة والنقد، أكذب من أنْ تُصدَّق. إلى ذلك، تغيب المراجع المعتمدة، أو المستلّة منها فقرات وجمل من حوارات مع عباس، ما يُسقط عن النص أهميته، فالنص ليس شعراً أو رواية، مع أنّ روايات كثيرة، بما فيها العربية، تذكر مراجعها ومصادرها إنْ تكن مواضيعها تاريخية أو واقعية أو آنيّة. وهذا، رغم أن صلاح تنشر، في نهاية كتابها، لائحة مصادر ومراجع، من دون اهتمام بضرورة ربط هذه المصادر والمراجع بالمقتبس منها في متن الكتاب.

ألأن عباس فلسطينية، يُضمَّن النص اقتباسات من كتابات محمود درويش وسميح القاسم؟ كأنْ لا أحد غيرهما في تاريخ الثقافة والفنون والآداب في فلسطين. هذا يدلّ على استسهال، فالاكتفاء بالأشهَر دليل كسل وعدم متابعة واهتمام جدّيين. ورغم صعوبة تحليل كلّ فيلم من أفلامها (مع التغاضي عن اشتغالاتها التلفزيونية) في كتاب تكريمي كهذا (هناك أفلام مختارة تُخصّص بها فصول للتحليل)، إلا أن المكتوب فيه لا يتجاوز نَفَساً انفعالياً، غالباً. ومع أن ناهد صلاح تتطرّق، ولو خجلاً، إلى نتاجات سينمائية إسرائيلية، تشارك عباس فيها بإدارة مخرجين معروفين بانفتاح على الموضوع الفلسطيني، بعيداً عن كل عنصرية وتشدّد، يحتاج هذا التطرّق إلى الأبعد من المذكور في النص، المتسرّع في قراءات يُتوقّع أن تكون تحليلاً نقدياً، لا مجرّد سرد يكاد يكون عابراً، مع ملاحظات جديرة بالتنبّه إليها.

ملاحظات كهذه غير مرتبطة بالنتاج الإسرائيلي فقط، لأن صلاح تشتغل على مسائل سينمائية أخرى، تنبثق من سيرة عباس: العلاقة بين الممثل والنجم مثلٌ أول: "(...) فالممثل الموهوب هو الذي يستطيع أن يتقمّص الشخصية التي يمثّلها حتى يكاد يصبح في كل دور شخصاً جديداً، لكن النجم يظل يرتدي قناعاً واحداً لا يتغيّر في كل أفلامه" (ص 86). علاقة الممثلة/المخرجة بالنجومية والشهرة مثلٌ ثان: "إنها ممثلة لها قدراتها في التشخيص وتقديم أدوار مركّبة نفسياً واجتماعياً، سواء كانت أمّاً أو زوجة أو امرأة تواجه صراعاً داخلياً" (ص 89). وأيضاً: "المثير أنها ليست "نجمة جماهيرية" بالمعنى التقليدي، وليست "نجمة نخبوية" معزولة عن الأضواء، بل إنها الاثنتان معاً في صيغة شخصية فنية متفرّدة" (ص 89).

عند كتابتها عن أول روائي طويل لعباس المخرجة، "ميراث" (2012)، تكتفي صلاح بجمل قليلة للناقد الراحل سمير فريد عنه، منشورة في مقالة له (المصري اليوم). وعن فريد نفسه، تصفه بأنه "ناقدنا" (ص 36)، بينما تستعمل مفردة "القدير" قبل اسم زكي طليمات (ص 38). هذه مفردات غير لائقة في مقالة أو بحث أو كتاب، يُتوقّع أن تكون كلها مهنية. وماذا عن اللاحق على تدرّبها مع الحكواتي والمسرح؟ تكتب: "(...) وجذبتها إلى عالم الخيال السينمائي فاحش الخيال". (ص 38). فاحش؟

الاستعانة بفقرة لسمير فريد تبقى أفضل بكثير من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي: "نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي" (ص 53). الأسوأ من ذلك، أن الاستعانة بهذا "الذكاء" معني بسيرة محمد بكري: أتحتاج "ناقدة" إلى هذا الاختراع، المُدمِّر للعقل والقلب والعلاقات والإبداع، كي تكتب عن ممثل فلسطيني، له حضور في السينما الفلسطينية والعربية والأجنبية؟

لناهد صلاح "الفتوة في السينما المصرية" (سلسلة "كتاب اليوم"، القاهرة، العدد 571، يونيو/حزيران 2012)، الذي فيه حساسية تحليل مُبسّط لا مُسطّح لظاهرة الفتوة في الواقع والسينما. سلاسة كتابته وتواضعها يجعلان القراءة محبّبة ومفيدة. هذا يتناقض والتسرّع في إنجاز كتاب عن هيام عباس، وإن يكن هناك موعد محدّد لتسليمه. فالنتاج، أقلّه السينمائي، الذي تستمرّ عباس في تقديمه إلى الآن، منذ "عرس الجليل" (1987) لميشال خليفي، ليس عابراً، وتحليله وقراءته يتطلّبان هدوءاً وعملاً دؤوباً، لما فيه من سمات وتفاصيل تتعلّق أولاً بها كممثلة تمتلك جاذبية وسحراً في علاقتها بالكاميرا، وثانياً في الأفلام نفسها المُشاركة بها، لمواضيعها وتساؤلاتها واشتغالاتها الجمالية والدرامية والفنية.