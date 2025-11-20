كبير باحثي الذكاء الاصطناعي في "ميتا" يتركها لتأسيس شركته

20 نوفمبر 2025
أعلن كبير باحثي الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا يان لوكان أنه سيغادرها بعد 12 عاماً من العمل فيها، لتأسيس شركة ناشئة تهدف إلى دفع حدود التكنولوجيا وتحقيق "الثورة الكبرى المقبلة" في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعتزم لوكان تطوير أنظمة قادرة على فهم العالم المادي والتخطيط للأفعال، وهو ما قد يمهد الطريق لروبوتات وماكينات ذكية أكثر قدرة على التكيف مع مواقف لم تُبرمج عليها مسبقاً.

وبعد تقارير صحافية بهذا الشأن، كتب لوكان على "لينكد إن" أمس الأربعاء: "كما سمع الكثير منكم من خلال الشائعات أو المقالات الإعلامية الأخيرة، أخطط لترك ميتا بعدما أمضيت فيها 12 عاماً". وأضاف: "سأؤسس شركة ناشئة لمواصلة برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدم (AMI) الذي كنت أعمل عليه مع زملاء لي طوال السنوات القليلة الأخيرة".

وأوضح المهندس البالغ 65 عاماً أن هدف الشركة الناشئة هو إحداث "الثورة الكبرى المقبلة في مجال الذكاء الاصطناعي" من خلال أنظمة تفهم العالم المادي وتستطيع التفكير والتخطيط للأفعال. ويمكن أن يُمهد أي تقدم في هذا المجال الطريق لآلات قائمة على الذكاء الاصطناعي تتمتع بقدرات أكبر، كالروبوتات التي تستطيع التكيف مع مواقف لم تُبرمج عليها.

يتمحور هدف AMI حول تطوير ذكاء اصطناعي عام (AGI)، أي قدرات تتجاوز النماذج الحالية مثل روبوتات أو برامج المحادثة، لتصبح الأجهزة قادرة على أداء مهام متعددة على مستوى شبيه بالبشر أو يتفوق عليهم في بعض المجالات.

وستكون "ميتا" شريكة للشركة الجديدة، بحسب لوكان الذي تولى طوال 12 عاماً إدارة مختبر "فيسبوك" لأبحاث الذكاء الاصطناعي ضمن الشركة التي وضع رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، السعي إلى "الذكاء الخارق" على رأس أولوياته. 

تأتي مغادرة يان لوكان في وقت تشهد فيه وحدة الذكاء الاصطناعي في "ميتا" حالة من الاضطراب، بعد إعادة هيكلة كبيرة هذا العام عقب إصدار الشركة النسخة الرابعة من نموذج اللغة الكبير مفتوح المصدر Llama الذي وصفه المطورون بالمخيب للآمال. وأدى ذلك إلى دفع الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، إلى استقطاب عناصر موهوبين يمكّنون الشركة العملاقة من تحقيق تقدّم في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنهم المؤسس المشارك لشركة "سكايل إيه آي" ألكسندر وانغ الذي عيّنه مسؤولاً عن وحدة "مختبرات الذكاء الخارق" الحديثة التأسيس.

