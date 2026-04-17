كبرى وكالات الكيبوب تدرس إطلاق مهرجان عالمي على غرار "كوتشيلا"

- تتعاون وكالات الكيبوب الكبرى في كوريا الجنوبية لتأسيس مهرجان موسيقي عالمي يُعرف بـ"فانومينون"، يهدف إلى ترويج الثقافة الكورية عالميًا، ويُعتبر نسخة كورية من مهرجان كوتشيلا الشهير. - يخطط المهرجان للانطلاق في كوريا الجنوبية بحلول عام 2027، مع نسخ دولية تبدأ في 2028، ويشمل برنامجًا متنوعًا من الكيبوب وعناصر الثقافة الكورية. - رغم الدعم الحكومي، لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى دون خطط عمل أو جداول زمنية محددة، مع التركيز على التعاون الحذر ومراعاة أوضاع السوق.

تجري أكبر وكالات الكيبوب في كوريا الجنوبية محادثات لتوحيد جهودها من أجل تأسيس مهرجان موسيقي عالمي يضم أبرز نجوم الموسيقى، وهو مشروع وصفته وسائل إعلام محلية بأنّه "نسخة كورية" من المهرجان الأميركي الشهير كوتشيلا، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز، الجمعة.

وقالت وكالات هايب وإس إم وواي جي وجاي واي بي في بيانٍ مشترك إنّها تستعد لتأسيس مشروع مشترك لتطوير مهرجان "فانومينون" الذي يهدف إلى ترويج الثقافة الكورية الجنوبية للجمهور العالمي. وتشارك في المباحثات لجنة التبادل الثقافي الشعبي التابعة للحكومة، إذ تبحث الشركات عن سبل جديدة لتوسيع الحضور العالمي للكيبوب من خلال تعاون على مستوى الصناعة بأكملها، بدلاً من الاكتفاء بمشاريع منفصلة لكل شركة. و"فانومينون" (Fanomenon) مصطلح يجمع بين كلمتي "Fan" (معجب) و"phenomenon" (ظاهرة).

وكُشف النقاب عن مشروع المهرجان لأوّل مرّة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال مؤسّس "جاي واي بي" ورئيس اللجنة، بارك جين يونغ، آنذاك، إن الطموح يتمثل في إنشاء مهرجان ضخم متكرر يبدأ من كوريا الجنوبية ثم ينتقل لاحقاً إلى مدن حول العالم، بهدف منافسة أبرز المهرجانات الموسيقية الدولية. وبحسب رؤية بارك، يمكن أن ينطلق المهرجان في وقت مبكر من عام 2027 في كوريا الجنوبية، على أن تُقام نسخ خارجية منه بدءاً من عام 2028، مع برنامج متنوع يشمل الكيبوب وعناصر أخرى من الثقافة الشعبية الكورية.

وتأتي هذه المباحثات في ظل توجه أوسع من الرئيس لي جاي ميونغ لدعم صناعة الكيبوب، وتعهد الحكومة بتقديم دعم قوي مع عدم التدخل في القرارات الفنية. لكنّ الشركات شدّدت، بحسب "رويترز"، على أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، ولفتت إلى أنه لم يتم بعد وضع أيّ خططٍ عمل ملموسة أو جداول زمنية أو هياكل تشغيلية نهائية. وأضافت أن المشروع المشترك يُنظر إليه باعتباره نموذجاً محتملاً للتعاون، مؤكّدةً أنّ القرارات ستُتخذ بحذر مع استمرار المحادثات، مع مراعاة أوضاع السوق وآراء مختلف الجهات في القطاع.