كايتي بيري تؤكد ارتباطها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو

أعلنت المغنية الأميركية كايتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو علاقتهما رسمياً عبر "إنستغرام"، بعدما نشرت بيري سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثّق رحلتهما إلى اليابان ضمن جولتها العالمية "لايف تايمز تور" (Lifetimes Tour).

الصورة التي ظهرت فيها صاحبة أغنية "كاليفورنيا غيرل" (California Gurl) والبالغة من العمر 41 عاماً، تُظهر الثنائي وجهاً لوجه أمام خلفية خريفية ملوّنة، وقد أدرجتها بيري ضمن سلسلة صور نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، الذي يضم 202 مليون متابع. التعليق الذي رافق السلسلة، ونُشر مساء السبت، كان بسيطاً: "أوقات طوكيو أثناء الجولة والمزيد"، وأرفقته بعدد من الرموز التعبيرية بينها زهور وقلب أحمر. وتضم السلسلة أيضاً مقاطع فيديو للثنائي وهما يجرّبان أنواع السوشي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعاد ترودو، البالغ من العمر 53 عاماً، نشر صورة تجمعه ببيري إلى جانب رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا وزوجته يوكو، وكتب على منصة إكس: "سعيد برؤيتك يا فوميو كيشيدا. لقد سررنا أنا وكايتي بفرصة الجلوس معك ومع يوكو. شكراً يا فوميو على صداقتك والتزامك المستمر بالنظام الدولي القائم على القواعد وبمستقبل أفضل للجميع".

Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025

وكانت كايتي بيري وجاستن ترودو قد ظهرا الشهر الماضي في باريس وهما يمسكان بيدي بعضهما خلال فعالية عامة، في ظهور بدا وكأنه تأكيد أول على علاقتهما. وقد نشرت منصة "تي إم زي" (TMZ) صوراً ومقاطع فيديو لهما وهما يتجولان معاً قبل ركوب السيارة، بينما شوهد ترودو يساعد المغنية على الصعود إلى المقعد الخلفي وسط نداءات المصورين. وتزامن ذلك الظهور مع عيد ميلاد بيري الحادي والأربعين، فيما بدا أنه أول إطلالة علنية للثنائي بصفتهما زوجين.

وخلال إحدى حفلاتها في لندن أخيراً، لمحت كايتي بيري بشكل طريف إلى وضعها العاطفي. فبعد أن تقدّم أحد المعجبين بطلب الزواج منها من بين الجمهور، مازحت قائلة: "ليتك سألتني قبل 48 ساعة!"، وذلك بعد أيام من انتشار صورها مع ترودو.

يُذكر أنّ كايتي بيري كانت في علاقة طويلة مع الممثل البريطاني أورلاندو بلوم استمرت عقداً كاملاً، وأنجبا طفلة، قبل أن ينفصلا الصيف الماضي. أما جاستن ترودو، الذي شغل منصب رئيس وزراء كندا بين 2015 و2025، فقد انفصل عن زوجته صوفي غريغوار عام 2023 بعد 18 عاماً من الزواج، ولديهما ثلاثة أبناء.