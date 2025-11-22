- اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ46 بتوزيع الجوائز في دار الأوبرا المصرية، حيث تم تكريم الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة، مع حضور فني عربي ودولي مميز. - فاز فيلم "ثريا حبي" بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وحصل "عالم النبات" على تنويه خاص. في مسابقة الأفلام القصيرة، فاز "شوارع القاهرة" بجائزة يوسف شاهين، و"تيتا وتيتا" كأفضل فيلم عربي قصير. - في المسابقة الدولية، نال "اليعسوب" جائزة الهرم الذهبي، وفاز مجد عيد بجائزة أفضل ممثل. تم تكريم "صوت هند رجب"، وأكد حسين فهمي على دور السينما الإنساني.

اختُتمت مساء الجمعة في دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان، وسط حضور فني عربي ودولي. وشهد الحفل تتويج عدد من الأعمال الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى تكريمات خاصة وتنويهات من لجان التحكيم المختلفة.

في مسابقة الأفلام الوثائقية، نال فيلم "ثريا حبي" للمخرج اللبناني نيكولا خوري جائزة أفضل فيلم. أما مسابقة أسبوع النقاد الدولي، فشهدت منح تنويه خاص لفيلم "عالم النبات" للمخرج الصيني جينغ يي، بينما حصل فيلم "في منزل أهلي" للمخرج الألماني تيم إلريش على جائزة فتحي فرج – لجنة التحكيم الخاصة. كذلك فاز فيلم "حبيبي حسين"، للمخرج الفلسطيني أليكس بكري، بجائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة (3 آلاف دولار) إلى فيلم "رقبة منتصبة للغاية" للمخرج الأميركي نيو سورا، فيما فاز فيلم "تيتا وتيتا" للمخرجة اللبنانية لين الصفّاح بجائزة أفضل فيلم عربي قصير (ألفا دولار). أما جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير (5 آلاف دولار) فكانت من نصيب فيلم "شوارع القاهرة" للمخرج المغربي عبد الله الطايع.

ومنحت لجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) جائزتها لفيلم "الأشياء التي تقتلها" للمخرج الإيراني الكندي علي رضا خاتمي. وفي جوائز الفيلم العربي الطويل، فاز فيلم "كان يا ما كان في غزة" للمخرجين الفلسطينيين طرزان وعرب ناصر بجائزة أفضل فيلم عربي، بينما حصل فيلم "فلانة" للمخرجة العراقية زهراء غندور على تنويه خاص. كذلك نال فيلم "عالم النبات" جائزة أفضل فيلم آسيوي طويل.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة، فازت الممثلة التونسية عفاف بن محمود بجائزة أفضل أداء تمثيلي (ألفا دولار) عن دورها في فيلم "جولة 13"، فيما حصل المخرج المصري ياسر شفيعي على جائزة أفضل سيناريو (5 آلاف دولار) عن فيلم "شكوى 713317". وذهبت جائزة صلاح أبو سيف (8 آلاف دولار) إلى فيلم "ضد السينما" للمخرج السعودي علي سعيد، بينما حصل فيلم "كلب ساكن" للمخرجة اللبنانية سارة فرنسيس على جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي (10 آلاف دولار). كذلك فاز فيلم "ﺿﺎﯾل ﻋِﻧﺎ ﻋرض"، للمخرجين المصرية مي سعد والفلسطيني أحمد الدنف، بجائزة يوسف شريف رزق الله (15 ألف دولار).

وفي المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حصل المصوّر الفرنسي ماثيو جيو مبيني على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني عن تصوير فيلم "مدينة الرمال"، ونالت كل من البريطانية أندريا رايزبورو والأميركية بريندا أندرو ويليامز جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "اليعسوب". كذلك فاز الممثل الأردني مجد عيد بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كان يا ما كان في غزة". ومنحت لجنة التحكيم جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لفيلم "الأشياء التي تقتلها"، فيما ذهبت جائزة الهرم البرونزي – لجنة التحكيم الخاصة (3 آلاف دولار) إلى فيلم "بينما نتنفس" للمخرج التركي سيموس ألتون.

وحصد المخرجان طرزان وعرب ناصر جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج (5 آلاف دولار) عن فيلم "كان يا ما كان في غزة"، بينما تُوّج فيلم "اليعسوب" للمخرج الأميركي بول أندرو ويليامز بجائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم (7 آلاف دولار). وفي كلمته خلال الحفل الختامي، شدّد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الممثل حسين فهمي، على الدور الإنساني العميق للسينما، بوصفها وسيلة توثيق ووعي قادرة على ملامسة الضمير الجمعي.

واستعاد فهمي قصة الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب، التي شكّلت مكالمتها الأخيرة قبل أن تقتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي عمداً في غزة، صدمة وجدانية في الوعي العربي، معتبراً أن اختتام المهرجان بفيلم "صوت هند رجب"، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، "يؤكد قدرة الفن على منح الصوت لمن صودرت أصواتهم، وتخليد حكايات الضحايا وإعادة طرح الأسئلة الملحّة عما يعيشه العالم من صراعات وآلام".