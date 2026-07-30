كانييه ويست يحيي حفله في مدريد وسط موجة المقاطعة الأوروبية

- يستعد كانييه ويست لإحياء حفل في مدريد، رغم إلغاء معظم جولته الدولية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل التي اعتُبرت ترويجاً للنازية ومعاداة للسامية، مما أثار انتقادات واسعة. - طالبت منظمات يهودية في إسبانيا بإلغاء الحفل، لكن وزارة الثقافة الإسبانية أكدت عدم صلاحيتها لمنع الحفل الخاص، رغم وصفها لتصريحات ويست بأنها "مقززة". - اعتذر ويست عن سلوكه في رسالة نُشرت في وول ستريت جورنال، مبرراً ذلك بإصابته باضطراب ثنائي القطب الذي يسبب له نوبات هوس وسلوكيات غير متزنة.

يستعد مغني الراب الأميركي كانييه ويست، المعروف باسم "يي" (Ye)، لإحياء حفلة مساء اليوم الخميس في ملعب رياض إير متروبوليتانو في مدريد، في واحدة من الحفلات القليلة التي ما زالت قائمة ضمن جولته الدولية، بعدما أُلغي الجزء الأكبر منها، وسط موجة من الجدل والانتقادات بسبب تصريحاته ومواقفه التي اعتُبرت ترويجاً للنازية ومعاداةً للسامية.

وكانت منظمات عدة، أبرزها اتحاديات الجاليات اليهودية في إسبانيا، قد أرسلت رسالة إلى وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، طالبت فيها بمراجعة موقف السلطات وإلغاء الحفل، كما حصل في عدد من الدول الأوروبية. إلا أن الوزارة ردت بأنها "لا تملك الصلاحية لمنع هذا الحفل الخاص"، مؤكدةً أن تصريحات مغني الراب الأميركي "مقززة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول الأوروبية الأخرى التي ألغت حفلات كانييه ويست؟ ما هو رد فعل وزارة الثقافة الإسبانية على طلب إلغاء الحفل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان الفنان الأميركي قد أدلى، في عدد من المقابلات والتصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما اعتُبر ترويجاً للنازية، إذ عبّر عن إعجابه بالزعيم النازي أدولف هتلر في أكثر من مناسبة، وأصدر أغنية بعنوان "هايل هتلر"، وارتدى قمصاناً تحمل رموزاً نازية، من بينها الصليب المعقوف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصف أيضاً حركة "حياة السود مهمة" (Black Lives Matter) المناهضة للعنصرية بأنها "عملية احتيال". وقد أدت هذه التصريحات والمواقف إلى إلغاء عدد من حفلاته في دول أوروبية، منها بريطانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا.

نجوم وفن أوروبا تغلق أبوابها في وجه كانييه ويست... وألبانيا تفتحها

ويستعد مغني الراب الأميركي، البالغ من العمر 49 عاماً، للظهور مساء اليوم أمام ما يقرب من 70 ألف متفرج، بحسب الشركة المنظمة للحفل. وكانت آخر حفلات ويست في إسبانيا قبل نحو عقدين، في مدينة برشلونة. ولا تزال التذاكر متوفرة، ويصل سعر بعضها إلى نحو 300 يورو.

ويُذكر أن كانييه ويست كان قد نشر، مطلع هذا العام، رسالة بعنوان "إلى أولئك الذين آذيتهم" في صحيفة وول ستريت جورنال، اعتذر فيها عن سلوكه وتصريحاته، عازياً ذلك إلى إصابته باضطراب ثنائي القطب من النوع الأول، الذي قال إنه يسبب له "نوبات هوس يرافقها سلوك ذهاني وبارانويا واندفاع"، مشيراً إلى أن ذلك "دمر حياته".