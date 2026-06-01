- شهد حفل كانييه ويست في إسطنبول حضوراً قياسياً تجاوز 118 ألف شخص، مما جعله أكبر حدث موسيقي في المنطقة، وشارك فيه ترافيس سكوت، مما أضفى طابعاً عالمياً وجذب جمهوراً متنوعاً. - حقق الحفل تغطية إعلامية واسعة وتصدر قوائم الاتجاهات العالمية، واعتبرته الأوساط الموسيقية الأكثر طموحاً في سلسلة العروض عبر القارات، مع إعادة تعريف معايير الأداء الحي. - اقتصادياً، حقق الحفل إيرادات 30 مليون دولار وساهم في ضخ 100 مليون دولار في اقتصاد إسطنبول، مما يعزز رؤيتها كمركز ثقافي وموسيقي عالمي.

حطم مغني الراب الأميركي كانييه ويست (Ye) التوقعات خلال حفل أحياه في ملعب "أتاتورك" الأولمبي بإسطنبول، السبت، بعد أن تجاوز الحضور 118 ألف شخص وفق عدد التذاكر المباعة، في واحد من أكبر العروض الموسيقية التي بيعت تذاكرها بالكامل في تاريخ ملاعب المنطقة. وشهد الحفل حضور جمهور هائل من تركيا ودول أوروبية وعربية وروسيا، في عرض يُعد من أكبر الإنتاجات المسرحية للفنان خارج الولايات المتحدة، ولاقى صدى واسعاً في أنحاء العالم، خاصة بعد ظهور النجم ترافيس سكوت إلى جانب كانييه على مسرح كروي عملاق مدعوم بتقنيات بصرية وضوئية متطورة.

وأكد ويست نفسه هذا الرقم عبر الميكروفون أثناء الحفل قائلاً: "لقد حطمنا الرقم القياسي لأعلى حضور في ملعب على الإطلاق مع 118 ألف شخص".

وخلال أداء استمر لنحو ساعتين، من التاسعة مساءً، غنى كانييه ويست أمام معجبيه معظم أغانيه من فوق تصميم ضخم على شكل "كرة أرضية" يرمز إلى عالمية الموسيقى، مستوحى من فيلم الأنيمي الياباني الأسطوري "أكيرا". ورفع نحو 118 ألف حاضر 118 ألف سوار مضيء وُزعت على الحضور بحسب أرقام مقاعدهم، لتشكّل لوحات فنية متناغمة مع إيقاع العروض البصرية والموسيقية، ومقطوعات من فترات مختلفة من مسيرته الفنية، إضافة إلى أغانٍ من ألبومه الأخير "BULLY".

ولاقى الحفل، ليل السبت، تغطية غير مسبوقة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فبعد دقائق من بدء العرض تصدّر قوائم الاتجاهات العالمية على منصات التواصل الاجتماعي (إكس، إنستغرام وغيرها)، ما خلق موجة رقمية فورية. كما وصلت منشورات المؤثرين ومنتجي المحتوى الدوليين إلى ملايين التفاعلات، ووصفت الأوساط الموسيقية العالمية محطة إسطنبول بأنها "المحطة الأكثر طموحاً في سلسلة العروض عبر القارات". كما حصد البث المباشر للحفل عبر قناة كانييه ويست الرسمية على يوتيوب ملايين المشاهدات في دقائق، وسط إشادات إعلامية تركية ودولية اعتبرت الليلة "ليلة تعيد تعريف معايير الأداء الحي".

وكما أدهش الحفل الحضور والتغطية الإعلامية، حقق أيضاً سابقة من الناحية المالية، إذ وصلت إيراداته إلى نحو 30 مليون دولار للحفل الواحد، بحسب تقديرات موقع "خبر" التركي، فيما ضُخّ في اقتصاد إسطنبول أكثر من 100 مليون دولار نتيجة بيع نحو 120 ألف تذكرة، إضافة إلى إنفاق السياح والقادمين من خارج تركيا، من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وروسيا وبولندا ودول الخليج، لحضور الحدث.

YE LIVE IN ISTANBUL



- 118,000 ATTENDEES (WORLD RECORD)

- 105,000 PEAK YOUTUBE VIEWERS

- $100,000,000 IN TOURISM MONEY

- 2 HOUR+ RUNTIME



HE IS FOURTY EIGHT YEARS OLD. pic.twitter.com/QVwxuoVXtP — globe (@yzyglobe) May 30, 2026

ورأى متابعون أن جهود وكالة الترويج والتطوير السياحي التركية (TGA)، بعلامتها التجارية GoTürkiye، والتي توّجت بحفل "يي"، تكمل الرؤية العالمية لإسطنبول وتسرّع تحقيق هدف الحكومة التركية الوصول إلى عائدات بنحو 68 مليار دولار من السياحة هذا العام. وأكدوا أن حضور نحو 120 ألف متفرج لحفل كانييه ويست أثبت أن إسطنبول ليست مجرد وجهة فعاليات، بل أصبحت واحدة من مراكز إنتاج الثقافة والموسيقى واقتصاد التجربة على المستوى العالمي.

Ye tells the crowd at his Turkey concert that he broke the record for the largest ticketed stadium event in history, with 118,000 tickets sold 👀



“I just want to tell y’all, we just broke the record of 118,000, largest stadium performance of all time.” pic.twitter.com/l77tX24Jvy — Kurrco (@Kurrco) May 30, 2026

ويُذكر أن كانييه ويست بدأ مسيرته في أواخر التسعينيات كمنتج موسيقي لصالح فنانين محليين، قبل أن تكون قفزته الكبرى بإنتاج أعمال بارزة لـ"جي-زي" (Jay-Z) في ألبوم The Blueprint عام 2001. ثم أطلق ألبومه الأول The College Dropout عام 2004، الذي حقق نجاحاً نقدياً وجماهيرياً واسعاً، واعتُبر بداية مرحلة موسيقية جديدة استخدم فيها تقنية Auto-Tune بأسلوب مبتكر، ومهّد لظهور جيل من الفنانين مثل دريك (Drake) وجوس وورلد (Juice WRLD).

ولم يتوقف كانييه ويست عند الموسيقى، بل دخل عالم الأزياء من أوسع أبوابه، مؤسساً خط Yeezy للأزياء والأحذية بالتعاون مع شركة "أديداس" (Adidas)، قبل أن تتحول العلامة إلى ظاهرة عالمية جعلته من أبرز الأسماء في صناعة الموضة.

وتزوج النجم العالمي عام 2004 من نجمة التلفزيون كيم كارداشيان، ورُزقا بأربعة أطفال، وشكّلا معاً أحد أشهر الثنائيات في الإعلام العالمي حتى انفصالهما رسمياً عام 2022.