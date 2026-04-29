اعتذرت منصة التصميم كانفا بعد اكتشاف خلل في إحدى أدواتها الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، أدى إلى استبدال كلمة "فلسطين" داخل بعض التصاميم بكلمة "أوكرانيا"، بحسب ما نشره موقع ذا فيرج الأميركي، الاثنين.

وظهرت المشكلة في ميزة ماجيك لايرز، وهي أداة صُممت لتحويل الصور المسطّحة إلى عناصر منفصلة قابلة للتحرير. وبحسب ما رصدته مستخدمة على منصة إكس، فإن الأداة بدّلت تلقائياً عبارة "قطة من أجل فلسطين" إلى "قطة من أجل أوكرانيا"، رغم أن الميزة لا يفترض أن تُجري أي تغييرات ظاهرة على محتوى التصميم. وأشارت المستخدمة إلى أن الخلّل بدا مرتبطاً تحديداً بكلمة "فلسطين"، إذ لم تتأثر كلمات أخرى مثل "غزة" على سبيل المثال بهذه المشكلة.

I shit you not I put this image into canvas, I press this “magic layers” button, and it turned this poster that said “cats for Palestine” into “cats for ukraine”. I wish I was fucking joking. pic.twitter.com/xSlz0FAkXz — rosie (@ros_ie9) April 26, 2026

وأعلنت "كانفا" أنها عالجت الخلل، مؤكّدةً أنها تعمل على إضافة فحوصات جديدة لمنع تكراره، وقالت متحدثة باسم المنصة لموقع ذا فيرج: "علمنا بوجود مشكلة في ميزة ماجيك لايرز، وتحرّكنا سريعاً للتحقيق فيها وإصلاحها. نتعامل مع مثل هذه البلاغات بجدية كبيرة، ونضع فحوصات إضافية للمساعدة في منع حدوث ذلك مستقبلاً"، معتذرة عن "أي ضيق تسبّب به هذا الأمر".

وأشار الموقع الأميركي المتخصّص بالتكنولوجيا إلى أنّ هذا الخلل يعد إحراجاً لافتاً لـ"كانفا"، التي تسعى إلى تعزيز منافستها لحزمة أدوات التصميم التابعة لشركة أدوبي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتُعد ميزة ماجيك لايرز جزءاً أساسياً من التحديث الأخير لأدوات الذكاء الاصطناعي في المنصة، والذي وصفته الشركة بأنه "بداية العصر التالي من الإبداع".