- يشارك الممثل الفلسطيني كامل الباشا في عدة أعمال فنية في مصر، منها فيلم "فلسطين 36" الذي يوثق مرحلة تاريخية مهمة للقضية الفلسطينية، وفيلم "كولونيا" الذي ينافس في دور العرض المصرية بعد نجاحه في المهرجانات. - فيلم "فلسطين 36" يضم ممثلين بارزين مثل جيريمي آيرونز وهيام عباس، ورشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للأوسكار 2026، بينما فيلم "كولونيا" يتناول قصة إنسانية بدعم من مؤسسات دولية. - على الصعيد التلفزيوني، يشارك الباشا في مسلسل "الحب والحرب" الذي يعرض في رمضان ويتناول القضية الفلسطينية، كما انتهى من تصوير فيلم "أسد" المقرر عرضه في صيف 2026.

يعيش الممثل الفلسطيني كامل الباشا حالة من النشاط الفني المكثف في مصر خلال هذه الفترة، سواء على الصعيد التلفزيوني أو السينمائي. فقد حضر في فيلم "فلسطين 36" الذي بدأ عرضه في أكثر من دولة عربية. ويشارك في فيلم "كولونيا"، الذي شهد جولة ناجحة في المهرجانات العربية والدولية، كما ينافس في شهر رمضان المقبل، وكذلك يلعب دور الشرير لأول مرة في فيلم سينمائي.

سينمائياً، بدأ عرض فيلم "فلسطين 36" في دور العرض المصرية، التجارية والمستقلة، من خلال سينما "زاوية"، وذلك اعتباراً من يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ووصف بطل الفيلم، كامل الباشا، العمل بأنه من أصدق الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية "واقعياً كما هي تماماً، وليس كما نريد لها أن تكون" بحسبه. وبدأ عرض الفيلم في الأردن اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، فيما يبدأ عرضه في المغرب مساء اليوم الأحد، وينتظر طرحه في دور العرض بتونس يوم 7 يناير/كانون الثاني الحالي، وفي السعودية يوم 8 من الشهر نفسه.

ويجسد الباشا في الفيلم شخصية تشبه إلى حد كبير جدّه، إذ يظهر بدور مهجَّر من إحدى القرى الفلسطينية، يسرد كيف يظل الفلسطيني متمسكاً بأرضه رغم ما يحيط به من خراب. ويوثق العمل مرحلة تاريخية مفصلية تداخلت فيها قسوة الاستعمار مع المقاومة الوطنية، وما رافقها من تبعات إنسانية قاسية، وذلك من خلال تناول أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.

الفيلم، الذي تبلغ مدته 119 دقيقة، يشارك في بطولته كل من جيريمي آيرونز، وهيام عباس، وياسمين المصري، وجلال الطويل، وروبرت أرامايو، وصالح بكري، ويافا بكري، وهو من إخراج آن ماري جاسر. وقد رشّحت وزارة الثقافة الفلسطينية العمل لتمثيل فلسطين رسمياً ضمن فئة الفيلم الدولي الطويل في جوائز الأوسكار في دورتها الثامنة والتسعين لعام 2026.

كما ينافس كامل الباشا في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم 7 يناير/كانون الثاني من خلال فيلم "كولونيا"، وذلك بعد جولة ناجحة في المهرجانات العربية والدولية. ويشاركه البطولة كل من أحمد مالك، ومايا السيد، وعابد عناني، وآخرين. الفيلم قصة محمد صيام، وإخراج أحمد عامر، وتدور أحداثه خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، إذ يكتشف كل منهما أسراراً عدة عن الآخر، ويحاولان معاً تجاوز خلافات الماضي والمضي قدماً.

وحصل الفيلم على دعم من الصندوق الأحمر السينمائي، ومنصة Sorfond، والصندوق النرويجي الجنوبي للفيلم، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وVisions Sud Est، ومؤسّسة الدوحة للأفلام، وبرنامج "فاينال كت" بمهرجان فينيسيا السينمائي، ومنصة "سيني الجونة" التابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ومنصة مالمو للمشاركة في الإنتاج، والمعهد السويدي للفيلم، وبرنامج Eastern Promises بمهرجان كارلوفي فاري، وملتقى القاهرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتتولى شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعمال كامل الباشا المقبلة

تلفزيونياً، يخوض كامل الباشا السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل من خلال المسلسل المصري "الحب والحرب"، الذي يتناول القضية الفلسطينية وحرب غزة في 15 حلقة، من منظور إنساني عميق، عبر قصة حب تنشأ في خضم الحرب. ويشارك في بطولة العمل كل من إياد نصار، ومنة شلبي، والفلسطيني آدم بكري، في أول تجربة تمثيلية له في مصر، وهو من إخراج بيتر ميمي وتأليف عمار صبري.

وعلى الصعيد السينمائي أيضاً، انتهى كامل الباشا من تصوير فيلم "أسد" في مصر، الذي يقدم من خلاله، للمرة الأولى في مشواره الفني، دور "الشرير"، والفيلم تاريخي درامي تدور أحداثه حول ثورة العبيد، ومن المقرّر عرضه في صيف عام 2026، ويشارك في بطولته محمد رمضان ورزان الجمال، وهو من إخراج محمد دياب.