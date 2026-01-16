كالم سكوت... الصوت العاري في القاهرة

- برز كالم سكوت في Britain's Got Talent 2015 بأداء مؤثر لأغنية روبن، محولًا إياها إلى مرثية بيانو حزينة، مما أكسبه شهرة بفضل صدقه العاطفي وصوته المميز. - ألبومه "Only Human" أظهر تطوره الفني، حيث تناول قضايا الهوية والتصالح مع الذات، معززًا شعبيته في العالم العربي بفضل تعبيره عن الألم والواقعية. - امتد نجاحه عالميًا، حيث حققت أغانيه مشاهدات هائلة، وحفله في الأهرامات بمصر عكس تحول الموسيقى المصرية نحو الأنماط التي تمزج بين الإنتاج الغربي والشجن الشرقي.

لم تكن لحظة مشاركة المتسابق كالم سكوت (Calum Scott) على مسرح البرنامج الشهير Britain's Got Talent عام 2015 مجرد وقفة عابرة لمغنٍّ هاوٍ، فالنجاح الجماهيري الذي حققه كان إرهاصاً لولادة تيار جديد في موسيقى البوب البريطانية يعتمد على ما يعرف بـ"الصدق العاري" ليصبح أداة تسويقية وفنية في آن.

يتطلب تحليل ظاهرة سكوت النظر في كيفية تقاطع الموهبة الفطرية مع استراتيجيات الإنتاج الموسيقي المعاصر، وكيف استطاع شاب قادم من هال البريطانية أن يكسر القوالب الجاهزة لمغني البوب النموذجي، ليحل محله "الإنسان المنكسر" الذي يغني أوجاعه بوضوح يلامس الجماهير حول العالم.

كانت إعادة صياغة سكوت لأغنية الفنانة السويدية روبن (Robyn) نقطة ارتكاز تحليلية مهمة، فبينما كانت النسخة الأصلية تنتمي إلى موسيقى السينث-بوب الراقصة، فكّكها سكوت وحوّلها إلى مرثية بيانو حزينة. لم يكن هذا التحول موسيقياً فحسب، فقد استغل سكوت خامة صوته التي تتميز بالرنين المكتوم لإيصال شعور بالعزلة والوحدة. إن نجاح هذه الأغنية عالمياً يفسره علم الاجتماع الموسيقي بأن الجماهير في العقد الأخير باتت تميل إلى المصداقية العاطفية أكثر من ميلها للبهرجة الصوتية. وسكوت، بتجريده للأغنية من إيقاعاتها الصاخبة، جعل المستمع يواجه الكلمات مباشرة، ما خلق علاقة طردية بين بساطة التوزيع وعمق الأثر النفسي.

عند تأمل ألبومه الأول Only Human، يبدو سكوت حريصاً على الابتعاد عن تكرار أسباب نجاح أغنيته الأولى، فقد حاول مأسسة أسلوبه الخاص في التوزيع الذي يعتمد على بناء لحني تصاعدي، يبدأ من الهمس وينتهي بالذروة العاطفية، وهو أسلوب كلاسيكي في موسيقى السول والبوب، لكن سكوت أضاف إليه لمسة من "الواقعية البريطانية".

جعلت قدرته على كتابة نصوص غنائية تتناول قضايا الهوية، والتصالح مع الذات، والعلاقات الأسرية المتوترة، منه صوتاً لجيل يبحث عن الانعكاس النفسي في الموسيقى، فلا تكون مجرد خلفية، وإنما وسيلة علاجية يتشارك فيها المؤدي والمتلقي في تجربة تطهيرية مشتركة.

تعكس قدرة سكوت على التطور السريع وتغيير موقعه من عازف في فرقة محلية إلى نجم عالمي يمتلك مليارات المشاهدات، ذكاءً في اختيار شراكاته الفنية. لم يغير تعاونه مع منتجين عالميين من جوهر صوته "الخشن الرقيق"، بل هذبه ليصبح صالحاً للاستهلاك العالمي من دون فقدان هويته البريطانية. ويكشف تحليل أدائه الحي عن تمكنه من تقنيات الفالسيتو (Falsetto) واستخدام التنفس أداةً تعبيرية، إذ يتعمد إظهار لُهاثه أو تكسر صوته في لحظات معينة لتعزيز الشعور بالواقعية والألم، وهي تقنية تطلب شجاعة فنية عالية لأنها تبتعد عن المثالية الصوتية التي تفرضها الأجهزة الرقمية الحديثة.

ويبدو أن الخلطة الفنية التي يقدمها سكوت كانت مناسبة لقطاعات جماهيرية واسعة في المنطقة العربية، ولم تكن الشعبية الجارفة التي حققها كالم سكوت بين الشباب العربي مجرد صدفة ناتجة عن "خوارزميات" المنصات الرقمية، بل هي ظاهرة تستحق التحليل السوسيولوجي العميق. ففي مجتمعات شرقية تُقدس الشجن، وتعتبره ركناً أساسياً في طربها الكلاسيكي، وجد الجمهور العربي في صوت سكوت تقاطعاً مذهلاً مع مفهوم "الأنين" الكامن في التراث الموسيقي المحلي.

لعلّ قدرة كالم سكوت على إيصال الحزن الوجودي عبر الكمان والبيانو من دون الحاجة لترجمة الكلمات، جعلت منه فناناً عابراً للحدود اللغوية، فلامس في المستمع العربي تلك المنطقة الرمادية التي تجمع بين الحداثة الغربية وبين الحنين المشرقي للألحان التي تخاطب الروح مباشرة. هذا القبول الواسع مهد الطريق لسلسلة من العروض الناجحة في دول الخليج وبيروت، وصولاً إلى المحطة الأبرز والأكثر دلالة فنية وتاريخية: القاهرة.

مثّل حفل كالم سكوت الأخير في مصر، الذي أقيم منذ أيام في منطقة الأهرامات بالجيزة، لحظة فارقة في مسيرته وفي تاريخ الحفلات الأجنبية في مصر أخيراً. من الناحية التحليلية، تجاوز الحفل فكرة الاستعراض الغنائي ليصبح حواراً بصرياً وصوتياً بين أقدم رموز الحضارة الإنسانية وأحدث رموز البوب العاطفي.

وقوف سكوت أمام الأهرام، وهو يغني بمفرده مع البيانو في بعض المقاطع، خلق حالة من التضاد الفني (Artistic Contrast)، حيث عظمة الحجر وصمود التاريخ في مواجهة هشاشة الصوت الإنساني المرتجف بالصدق. استطاع سكوت أن يطوع فضاء المكان الشاسع ليجعله يبدو حميماً ورحيماً وإنسانياً، محولاً ساحة الحفل الكبرى إلى مساحة اعترافات شخصية، ما يفسر الاندماج العاطفي غير المسبوق للجمهور المصري، الذي وجد في أداء سكوت نوعاً من تطهير يتجاوز حدود الترفيه التقليدي.

أكثر ما ميز حضور سكوت في مصر هو نوعية التلقي، فالجمهور المصري لم يتفاعل مع سكوت باعتباره نجم بوب تجارياً، بل رفعه إلى مرتبة منشد معاصر. كان الصمت الذي ساد في لحظات غنائه الهادئة يعكس احتراماً لمساحة الألم التي يتحرّك ضمنها. ومن الزاوية التقنية، كان استخدام سكوت آلات النفخ والوتريات في النسخة الحية من أغانيه في حفل القاهرة يغازل الأذن المصرية التي تعشق الصولوهات المنفردة، ما خلق حالة من الوحدة الشعورية. هذا الحفل أثبت أن "سوق الموسيقى المصرية" لم يعد مغلقاً على الأنماط التقليدية، بل أصبح يبحث عن تلك الحالة الفنية التي يمثلها سكوت؛ إذ تلتقي جودة الإنتاج الغربي مع عمق الشجن الذي يتغلغل في صلب الثقافة المصرية.

كانت مشاركة سكوت في برنامج Britain's Got Talent بمثابة شرارة انطلاق كبرى، فحظي بدعم فنانين عالميين أمثال آشتون كوتشر وفرقة "ليتل ميكس". وانعكس هذا النجاح فورياً على حضور سكوت الرقمي، فبعد ظهوره الأول، قفز عدد متابعيه على منصة إكس من 400 متابع إلى أكثر من 25 ألفاً في وقت قياسي. كما حقق مقطع تجربة الأداء أرقاماً فلكية، متجاوزاً 329 مليون مشاهدة على "يوتيوب" بحلول مايو/أيار 2021.

في عام 2016، أعاد سكوت إصدار أغنية "أرقص بمفردي" مستقلةً، لتصبح ثاني أكثر الأغاني استماعاً في الولايات المتحدة وواحدة من أكثرها مبيعاً في صيف ذلك العام. والمفارقة أن الفيديو الرسمي للأغنية بصوته حقق ما يزيد عن 441 مليون مشاهدة، متفوقاً بفارق شاسع على النسخة الأصلية للمغنية روبن التي لم تتجاوز مشاهداتها حينها 64 مليوناً.

واصل سكوت توسيع آفاقه الفنية، فأصدر في سبتمبر/أيلول 2016 أغنية "تغيير" بالتعاون مع النجمة البرازيلية إيفيت سانغالو، وهي أغنية ترويجية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة. ومع حلول عام 2017، بدأ جولته الفنية في الولايات المتحدة، وأطلق رائعته "أنتِ السبب"، التي أعاد تسجيلها في العام التالي مع ليونا لويس.

تُوجت هذه النجاحات بإصدار ألبومه الأول بعنوان Only Human في مارس/آذار 2018، متبوعاً بسلسلة من الأعمال الناجحة، مثل "من أجلك" و"عندما كنا صغاراً"، ليثبت أقدامه ضمن أبرز الأصوات البريطانية على الساحة الدولية.

يبرز كالم سكوت واحداً من القلائل الذين استطاعوا نزع فتيل "التصنع" من موسيقى البوب العالمية.

وفي ظل تزايد الاعتماد على الموسيقى المصنعة والذكاء الاصطناعي، تبرز قيمة فنانين مثل كالم سكوت الذي جعل من صوته حائط صد إنسانياً. تؤكد مسيرته أن المستمع لا يبحث عن لحن جميل فقط، بل يبحث عن قصة يشعر فيها بأنه ليس وحيداً. لم يصبح كالم سكوت نجماً لأنه يمتلك أجمل صوت في العالم، بل لأنه امتلك القدرة على جعل صوته مرآة لآلام الآخرين، محولاً تجاربه الشخصية القاسية إلى لغة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية، ليظل واحداً من أهم مؤلفي الأغاني الذين أعادوا للبوب قيمته الإنسانية الصرفة.