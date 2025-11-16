أطلقت شركة تطبيق كاش آب مجموعة من الخصائص الجديدة بوصفها جزءاً من إصدار الخريف المحدث للتطبيق، بما في ذلك منصة محادثة ذكاء اصطناعي تجيب عن أسئلة المستخدمين حول شؤونهم المالية، وبرنامج مكآفات وإمكانية اكتشاف الأماكن التي تقبل مدفوعات البيتكوين حيث تُسدّد قيمة البيتكوين باستخدام الدولار. كما تطلق الشركة مساعداً ذكياً يدعى "مني بوت" يجيب عن أسئلة حول أنماط الإنفاق والدخل، ويقدّم معلومات حول الحفاظ على المدخرات وادخار الأموال للاستثمار.

وأشار موقع تك كرانش التقني إلى أن المساعد الذكي الجديد سوف يكون متاحاً لمجموعة مختارة من المستخدمين في بداية إطلاقه، مع التخطيط لتوسيع نطاق انتشاره خلال الأشهر المقبلة. يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مثل "هل يُمكنك عرض دخلي الشهري ونفقاتي وأنماط إنفاقي؟" للحصول على تقارير حول حساباتهم. كما يقدم المساعد اقتراحات لإجراءات مثل تقسيم الفاتورة، أو التحقق من رصيد البيتكوين، أو طلب المال من شخص ما.

وقال رئيس تصميم المنتجات في "كاش آب"، كاميرون ووربويز، إن "المستهلكين اليوم يحصلون على مجموعة كبيرة من البيانات حول معاملاتهم المالية وأرصدة حساباتهم، لكن مني بوت يخطو خطوة أبعد من خلال المساعدة على تحويل هذه المعلومات إلى إجراءات عملية. لا توجد حالتان ماليتان متماثلتان، لذلك بنينا مني بوت لمعرفة عادات كل عميل وتصميم اقتراحاته في الوقت الفعلي".

يذكر أن شركة بلوك التي يديرها المبرمج ورجل الأعمال الأميركي، جاك دورسي، والمالكة لتطبيقي، كاش آب وسكوير، تعمل على ابتكار طرق جديدة لترويج مدفوعات البيتكوين. وفي الشهر الماضي، أصدرت الشركة حل بيتكوين متكاملاً للتجار لتسلّم العملة المشفرة بسهولة في محافظهم الإلكترونية. يمكن للعملاء الآن اكتشاف الأماكن التي تقبل مدفوعات بيتكوين من خلال خريطة جديدة واستخدام الدولار للدفع بالعملة المشفرة من دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)