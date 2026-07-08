كارلوفي فاري الـ60: أُسرٌ مفكّكة وشبابٌ تائه

- يواجه مهرجان كارلوفي فاري السينمائي تحديات في تقديم ترجمة واضحة، حيث يُستخدم اللون الأبيض للترجمة الإنجليزية مما يجعلها صعبة القراءة، بينما اللون الأصفر للترجمة التشيكية يتداخل مع الخلفية، مما يثير تساؤلات حول دقة الترجمة الإنجليزية. - في الدورة الـ60 للمهرجان، يتناول فيلما "شيكا شِكا" و"عائلة سعيدة" موضوع العلاقات الأسرية وأزماتها، لكنهما يعانيان من بطء الإيقاع وأداء مفتعل، مع نهايات سعيدة غير متوقعة. - فيلم "لصوص صغار" يركز على حياة شابين في ظروف صعبة، حيث تتطور بينهما صداقة وشراكة في السرقة، مما يعالج قضايا الشباب بأسلوب سردي واقعي.

مجدّداً، يُطرح سؤال غير مطروح كثيراً، فلا إجابات تُصلح الحال، ولا ضغوط تؤدّي إلى ابتكار حلّ أو أكثر. بعد مشاهدة أفلام عدة، مشاركة بالدورة الـ60 (3 ـ 11 يوليو/تموز 2026) لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي، يُطرح السؤال: ما الحائل دون بثّ ترجمة يُمكن قراءتها بسهولة على الشاشة الكبيرة؟ هناك من يستخدم اللون الأبيض في طباعة الترجمة الإنكليزية، فتصعب قراءتها أحياناً لـ"استحالة" تمييزها عن ألوان المعروض خلفها. أما اللون الأصفر (أكثر الألوان استخداماً في الترجمة إلى التشيكية، والمبثوثة أسفل الشاشة الكبيرة على لوح إلكتروني شبه مستقل)، فيصطدم بتداخل نافر بين الألوان (حتى في مشاهد الليل والعتمة أحياناً) وخلفياتها، وأحجام الحروف وأشكال الأسطر المُترجمة.

مشكلة أخرى: لا معرفة بلغات أوروبية شرقية بالنسبة إلى قادم من الشرق الأوسط مثلاً. السؤال بدوره مطروح لنقاش سابق، لكنه معطّل: إلى أي مدى يُمكن الوثوق بالمُترجَم إلى اللغة الإنكليزية؟ عدم معرفة لغات يحثّ على سؤال ثان: كيف يُمكن معرفة اللغة المتداولة في هذا الفيلم أو ذاك؟ صحيح أن الجهةَ الإنتاجية الأساسية غالبةٌ، إذْ "تفرض" اعتماد لغتها. لكن، أهناك إجابة حاسمة؟ صحيح أيضاً أن بعض الترجمة يُشير إلى أن هذه الجملة أو تلك تُقال بلغة كذا، لكن: أيؤثّر هذا في إحساس بالمُنجز السينمائي، والتفاعل معه، ومحاولة فهم تفاصيله؟

هذا يُناقش لاحقاً. طرحه هنا تنبيهٌ لمسألة لا تُفصل عن مشهد الدورة الـ60 هذه، التي بها فيلمان (مسابقة الكرة الكريستالية) يتشابهان في انزياح قليل للسينما عن معالجة درامية لمسألة، تنتشر كثيراً في صناعة الأفلام الغربية تحديداً: العلاقات الأسرية. ومع أن مسألة كهذه مهمّة، اجتماعياً وثقافياً وأخلاقياً وانفعالياً، ينوء فيلما "شيكا شِكا" (Chica Checa) للتشيكي سايمون هولي و"عائلة سعيدة" للسويسري يان ـ إيريك ماك (إنتاج 2026) تحت ثقل بلادة بصرية، يمكن تفاديها بتقصير مدّتهما (الأول 97 د، والثاني 121 د)، فبعض المَشاهد أطول من أن يُحتمل، إذ لا فائدة درامية وجمالية منها.

وإذْ يُفهَم سبب اختيار الأول، لأنه فيلم تشيكي، فاختيار الثاني في مسابقة تُعتبر الأهمّ بالمهرجان يحتاج إلى تبرير مُقنع. التشابه بينهما (مسألة الأسرة وأزماتها، ومشاكل أفرادها وتحدّياتهم، إلى مسائل تُحيط بها لإشباعها درامياً وبصرياً) يكتمل بتشابه في كيفية الاشتغال السينمائي: لقطات مطوّلة من دون معنى، بُطء في إيقاع بعض المشاهد، أداء مُفتعل أحياناً. في "شيكا شِكا"، أمٌّ تعيش حِداداً على من تُحب بعد غيابه، وتعاني تداعيات شيخوخة والدتها في ملجأ للعجائز، وتحاول استعادة ابنها، المُقيم في فرنسا، قبل رحيل الأم/الجدّة. في "عائلة سعيدة"، أمٌّ تجهد في العمل (وظيفتان يومياً)، لتربية ولديها (ابنة وابن) في ظروف صعبة، تبحث عنهما بعد حادثة حريق في المنزل، إذ تضعهما شرطة العائلة في عهدة زوجين يعملان في "تربية" أولاد، بعد فصل الأهل عنهم لأسباب كثيرة.

المساران مليئان بصدمات مُتعبة لشدّة بؤسهما، وأسئلة مختلفة، إلى حدّ يصعب توقّع نهاية سعيدة، فإذا بنهاية كهذه تحلّ في الدقائق الأخيرة، كأنّ إكمال انحدار المسارين إلى مزيد من شقاء غير وارد في صناعتهما.

إضافة إليهما، يُدرَج "لصوص صغار" (Sitni Lopovi، أو Petty Thieves)، للكرواتي ماتي أوغرين (بروكسيما)، في الإطار نفسه، رغم أنه أكثر ميلاً إلى معاينة أحوال شابين يجهدان في عيش آمن. ريو (غافريلو يوفيتش) يُقيم مع جدّيه، والجدّ مُصاب بألزهايمر، ما يستوجب رعاية كاملة. يعمل في مطبخ مجمّع سياحي، لكنه يمارس السرقة أيضاً. أندريا (تيا لوبييتش) تعمل في صالون تجميل، تابع للمجمّع نفسه. تشاهده في المطعم مراراً، ثم في لحظة سرقة، فتتعرّف إليه. معاً يُشكّلان ثنائياً بارعاً في السرقة، فتنمو صداقة بينهما، لكن لكل منهما مصائبه، وكل منهما يشعر بأمان برفقة الآخر.

بأسلوب هادئ، يُلاحَق الشابان سينمائياً. لا فذلكة في ابتكار لقطات، بل سرد واقعي لمسارات تدفعهما، منفردين، إلى اتّخاذ خطوة أخيرة، غير راغبين فيها أصلاً. جدة ريو مرتبطة بعلاقة عاطفية، لحاجتها إلى من يُخفِّف ثقل الحياة عنها. 110 دقائق يُمكن تكثيفها أكثر، لكنّ عدم التكثيف غير مخلّ بالسياق الدرامي، الذي يوحي بأن سبب تفكّك أسرة ريو يتمثّل بمرض، يتطلّب علاجاً يومياً. هناك تساؤلات عن واقع شباب ومستقبلهم، وعن مشاعر خانقة، رغم حيّز أمان تصنعه علاقة ريو بأندريا. عائلة الأخيرة غائبة عن المشهد، واتصال هاتفي من والدتها كافٍ لفهم أن الانشقاق العائلي حاصلٌ.

ريو، بسرقته أموالاً ومجوهرات وأغراضاً ثمينة (خاصة بعد تواطؤ أندريا معه لاطّلاعها على أحوال زوّار المجمّع)، يبدو تائهاً في بيئة خانقة، إنْ تكن البيئة صغيرة (منزل الجدّين) أو أكبر منها (المدينة والاجتماع والناس والعلاقات). خطوة أندريا تجاهه ربما تُبرَّر لاحقاً، إذ يبدو أنه، بمراقبتها إياه في المطعم، شبيهٌ بها (أيكون هذا الشعور من دون وعي في البدء؟). يومياتهما تمرّ بطيئاً، رغم سرعة مرورها درامياً، والتصوير (إيفان ماركوفيتش) ينتقل بسهولة إبداعية (إذ ليس هناك استسهالٌ) من نهار إلى ليل، بإضاءة ولقطات بعيدة/قريبة، مع غلبة للعتمة. كأنّ في الغلبة هذه إشارة إلى عتمة نفوس وقهرها وخيباتها، والعمر في أوله. أما الجدة (سْنِجانا سينوفيتش)، فتعيش حياة يُعطّلها المرض أعواماً، قبل استعادتها رونقاً وتألقاً وجمالاً.