- أعلنت "كابجيميني" عن بيع "كابجيميني غافرنمنت سوليوشنز" بعد ضغوط لتفسير عقد مع وكالة ICE، حيث تعيق القيود القانونية الرقابة على عمليات الشركة. - كشفت تقارير عن صفقة بقيمة 4.8 ملايين دولار مع ICE لتقديم خدمات تعقب وترحيل، مع مكافآت تصل إلى 365 مليون دولار. - تواجه ICE ضغوطاً بعد حادثة إطلاق نار في مينيسوتا، وتمثل "كابجيميني غافرنمنت سوليوشنز" 0.4% من إيرادات المجموعة المتوقعة لعام 2025.

أعلنت شركة التكنولوجيا الفرنسية "كابجيميني" (Capgemini)، يوم الأحد، عن بيع شركتها الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية "كابجيميني غافرنمنت سوليوشنز" (Capgemini Government Solutions)، بعدما تعرّضت خلال الأيام الأخيرة لضغوطٍ كبيرة لتفسير عقدٍ وقّعته مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية (ICE).

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها رأت أنّ "القيود القانونية المعتادة المفروضة في الولايات المتحدة على التعاقد مع الكيانات الفيدرالية التي تُجري أنشطة سرية لا تسمح للمجموعة بممارسة الرقابة المناسبة على جوانب معينة من عمليات هذه الشركة التابعة، بما يضمن توافقها مع أهداف المجموعة"، وأضافت أن عملية البيع "ستبدأ فوراً".

وكشف "مرصد الشركات متعددة الجنسيات" (Observatoire des Multinationales)، وهو جهة رقابية، أن شركة (CGS) قد أبرمت صفقة بقيمة 4.8 ملايين دولار مع مكتب الامتثال للاحتجاز والترحيل التابع لوكالة (ICE) مقابل "خدمات التحقيق وفحص الخلفيات الشخصية"، وتنص الوثيقة على أن الشركة ستقدم "خدمات تعقّب الأشخاص لعمليات الإنفاذ والترحيل"، مع مكافآت تصل إلى 365 مليون دولار مقابل النجاح في تحديد هويات الأجانب وتحديد مواقعهم.

وذكرت صفحة على موقع الشركة، حُذفت لاحقاً، أنها تعمل "على نحوٍ وثيق" مع عمليات الترحيل التابعة للوكالة لتقليل التأخيرات وتكاليف الطرد، ونشر "مرصد الشركات متعدّدة الجنسيات" لقطة شاشة تتباهى فيها "كابجيميني" بدورها في "عمليات الإنفاذ والترحيل". وجاء في النص: "استفادت كابجيميني من أفضل ممارسات سلسلة التوريد لمساعدة مكتب عمليات الإنفاذ والترحيل (ERO-Enforcement and Removal Operations) على أن يصبح أكثر كفاءة، ويعمل فريق كابجيميني على نحوٍ وثيق مع المكتب لمساعدته على تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لترحيل جميع الأجانب غير الشرعيين القابلين للترحيل من الولايات المتحدة".

وتواجه وكالة (ICE) حالياً ضغوطاً شديدة بعد أن قتل عناصرها مواطنَين أميركيَّين بالرصاص في ولاية مينيسوتا هذا الشهر. وتأسست "كابجيميني" عام 1967، وتوظّف 350 ألف شخص حول العالم. وتُظهر الأبحاث في الوثائق المتاحة علناً أن لديها 13 عقداً سارياً مع وكالة (ICE)، يتضمن أحدها إدارة خط ساخن لضحايا الجرائم التي يرتكبها أجانب.