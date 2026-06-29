- شهدت الشبكات التلفزيونية الأميركية قفزة في مشاهدة كأس العالم 2026، حيث سجلت "فوكس سبورتس" و"تيليموندو" أرقامًا قياسية في عدد المشاهدين، مع وصول تفاعل الجمهور إلى مستويات غير مسبوقة. - أفادت "فوكس سبورتس" بأن 84 مليون أميركي شاهدوا جزءًا من البطولة حتى 25 يونيو، بينما تضاعفت نسبة مشاهدة "تيليموندو" مقارنة بمونديال قطر 2022، مما جعل يوم 19 يونيو الأكثر مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة. - زيادة المشاهدات تعزى إلى إقامة المباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما أتاح للمباريات أوقات بث ملائمة، وزيادة الوعي العام بالبطولة.

شهدت الشبكات التلفزيونية الأميركية قفزة في مشاهدة رياضة كرة القدم خلال الدور المجموعات في كأس العالم 2026. و"فوكس سبورتس" هي الشبكة التلفزيونية الناطقة بالإنكليزية في الولايات المتحدة، و"تيليموندو" الناطقة بالإسبانية. وقد حطمت الشبكتان أرقام المشاهدة القياسية حتى الآن.

قالت "فوكس سبورتس" إن 84 مليون أميركي شاهدوا جزءاً على الأقل من نقلها لكأس العالم 2026 حتى 25 يونيو/حزيران. وأفادت "تيليموندو" بأن نسبة مشاهدتها لكأس العالم "تتجاوز ضعف" نسبة مشاهدة مونديال قطر 2022، مع وصول تفاعل الجمهور إلى "مستويات قياسية". وبلغ متوسط ​​مشاهدة مباراة 19 يونيو/كانون الثاني بين الولايات المتحدة وأستراليا 16.2 مليون مشاهد على "فوكس"، ما ساهم في تصنيف ذلك اليوم أكثرَ أيام كأس العالم مشاهدةً في تاريخ الولايات المتحدة

الناطقة باللغة الإنكليزية. وبلغ متوسط ​​مشاهدة مباراة الولايات المتحدة وتركيا في 25 يونيو/حزيران 15.8 مليون مشاهد على "فوكس"، رغم أن الولايات المتحدة كانت قد ضمنت بالفعل تأهلها إلى الأدوار الإقصائية.

هذه الأرقام أعجبت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد بها في منشورٍ له على منصته تروث سوشال أمس الأحد، فكتب أن "أرقام فيفا أعلى بكثير من أي بطولة كأس عالم في التاريخ. هذا إنجازٌ عظيمٌ للولايات المتحدة الأميركية".

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يستند هذا التقييم إلى نظام نيلسن لقياس نسب مشاهدة التلفزيون والبث، الذي يحسب عدد الأشخاص الذين شاهدوا لمدة دقيقة واحدة على الأقل. لكن باتت "نيلسن" تُجري قياسات أوسع بكثيرٍ لجمهور المشاهدين خارج منازلهم مقارنةً بالماضي، ما رفع نسب مشاهدة العديد من الرياضات. يقول مسؤولون تنفيذيون في مجال التلفزيون إن هؤلاء المشاهدين كانوا يتابعون المباريات دائماً في الحانات والمطاعم وغيرها من الأماكن، لذا فإن نسب المشاهدة الآن تعكس بدقةٍ أكبر حجم الجمهور الحقيقي.

تقول شبكة "سي أن أن" إنّ من أبرز أسباب زيادة المشاهدات أيضاً هو إقامة المباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يزيد من المعرفة العامة بالبطولة لدى الأميركيين ويُتيح للمباريات فرصة المشاهدة في أوقات تلفزيونية أكثر ملاءمة. ويوجد عدد أكبر من الناس في منازلهم بعد انتهاء دوامهم، ما يُتيح لهم مشاهدة المباريات في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنةً بالساعة الثامنة صباحاً، على سبيل المثال، عندما كانت "فوكس سبورتس" تبث مباريات مونديال قطر.