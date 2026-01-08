- دخلت قواعد السلامة على الإنترنت في بريطانيا حيز التنفيذ، مما يلزم شركات التكنولوجيا بحجب الصور الجنسية غير المرغوب فيها، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين، ويشمل القانون منصات مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تيك توك". - واجهت أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" انتقادات دولية بسبب توليدها صورًا مُزيَّفة ذات طابع جنسي، مما أثار قلقًا عالميًا ودعوات لاتخاذ إجراءات تصحيحية. - أعلنت "أوفكوم" عن اتصالات عاجلة مع "إكس" لفهم الخطوات المتخذة لحماية المستخدمين، بينما قلّل إيلون ماسك من المخاوف، وتواصل "أوفكوم" تقييم الوضع.

ستُلزَم شركات التكنولوجيا في بريطانيا بحجب الصور الجنسية غير المرغوب فيها بموجب قواعد السلامة على الإنترنت التي تدخل حيّز التنفيذ اليوم الخميس، في وقت تكثّف فيه حكومات حول العالم جهودها للحد من الانتهاكات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وكان "التعرّض القسري للصور الجنسية عبر الهواتف" (Cyberflashing) قد أصبح جريمةً جنائية في إنكلترا وويلز منذ يناير/كانون الثاني 2024، مع إمكانية الحكم على مرتكبيه بالسجن مدة تصل إلى عامين. وقد أُدرِجت هذه الممارسة الآن ضمن "الجرائم ذات الأولوية" في "قانون السلامة على الإنترنت" (Online Safety Act) البريطاني، الذي يفرض متطلبات صارمة على منصات مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تيك توك" و"إكس"، إلى جانب تطبيقات المواعدة والمواقع التي تستضيف المواد الإباحية.

وأوضحت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال في بيان: "أصبحت المنصات ملزَمةً قانوناً برصد هذه المواد ومنعها". وأضافت: "يجب أن يكون الإنترنت مساحةً تشعر فيها النساء والفتيات بالأمان والاحترام، وبقدرتهن على الازدهار"، وذلك بعدما أظهر استطلاع في سبتمبر/أيلول أن واحدةً من كل ثلاث فتيات مراهقات تلقّت صوراً جنسية غير مرغوب فيها. وذكرت الحكومة أن هيئة تنظيم الإعلام البريطانية "أوفكوم" (Ofcom) ستجري مشاورات بشأن التدابير التي يتعيّن على المنصات اتخاذها.

"غروك" خزان الصور الجنسية

وواجهت أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" موجة انتقادات دولية متصاعدة يوم الاثنين، على خلفية توليدها صوراً مُزيَّفةً ذات طابعٍ جنسيٍّ لنساءٍ وقاصرين، في وقتٍ انضمّ الاتحاد الأوروبي إلى الإدانة، وحذّرت بريطانيا من فتح تحقيق.

وتدفّقت شكاوى الإساءة على الإنترنت عقب الإطلاق الأخير زرّ "تحرير الصورة" في "غروك"، الذي أتاح للمستخدمين تعديل صورٍ منشورة عبر أوامر نصية مثل: "ضعها في بيكيني" أو "أزل ملابسها". وأثار هذا الانفلات في "التعرية الرقمية"، الذي يأتي في ظلّ قلقٍ متزايدٍ لدى ناشطي التكنولوجيا من انتشار تطبيقات الذكاءِ الاصطناعي المعروفة بـ"نزع الملابس" (nudify)، تحرّكاتٍ سريعةً أو دعواتٍ لاتخاذ إجراءاتٍ تصحيحية من دولٍ بينها فرنسا والهند وماليزيا.

وانضمّت المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور الجهة الرقابية الرقمية في الاتحاد الأوروبي، إلى هذا التحرك يوم الاثنين، مؤكدةً أنها "تدرس بجديةٍ بالغة" الشكاوى المتعلقة بـ"غروك" الذي طوّرته "إكس إيه آي" الناشئة التابعة لإيلون ماسك، والمُدمج في منصة التواصل الاجتماعي "إكس". وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية توماس رينييه إنّ "غروك يقدّم الآن ما يُسمّى ’الوضع الحار‘، الذي يعرض محتوى جنسياً صريحاً، وبعض المخرجات تتضمن صوراً بطابعٍ طفولي. هذا ليس ’حاراً‘، بل غير قانوني. هذا أمرٌ فظيع". وأضاف: "لا مكان لهذا في أوروبا". وحثّت كيندال منصة إكس على معالجة عاجلة لتزايد توليد الصور الجنسية الحميمة، ووصفت المحتوى بأنه "مروّع تماماً".

من جهتها، أعلنت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية "أوفكوم" (Ofcom) أنها أجرت "اتصالاً عاجلاً مع إكس وإكس إيه آي لفهم الخطوات التي اتخذناها للامتثال لواجباتهما القانونية في حماية المستخدمين في المملكة المتحدة". وأوضحت الهيئة أنها ستُحدّد، بناءً على الردّ، "ما إذا كانت هناك مخالفات محتملة تستدعي فتح تحقيق".

من ناحية أخرى، ذكر حساب السلامة لدى "إكس"، يوم الأحد، أنه يزيل المحتوى غير القانوني ويعلّق الحسابات المتورطة، غير أن مالكه إيلون ماسك قلّل من شأن المخاوف عبر الإنترنت، ناشراً رموزاً تعبيرية ضاحكة رداً على صور معدّلة لشخصيات عامة بملابس سباحة.