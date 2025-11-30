- قُتل مدير مكتب وكالة السودان للأنباء في الفاشر، تاج السر محمد سليمان، وشقيقه على يد قوات الدعم السريع، مما أثار قلقًا دوليًا حول سلامة الصحافيين في المنطقة. - نقابة الصحافيين السودانيين وصفت الحادثة بأنها جزء من نمط متكرر من الانتهاكات، مطالبة بتحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين. - لجنة حماية الصحافيين أعربت عن صدمتها من الحادثة، محذرة من حملة عنف غير مسبوقة تستهدف الصحافيين والمدنيين في دارفور.

قتلت قوات الدعم السريع مدير مكتب وكالة السودان للأنباء (سونا) في الفاشر، الصحافي تاج السر محمد سليمان، داخل منزله مع شقيقه. وقال وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر في بيان النعي إن قوات الدعم السريع اعتقلت أيضاً عدداً من الصحافيين العاملين لصالح مؤسّسات إعلامية مختلفة، ونقلتهم من الفاشر إلى نيالا، ما ضاعف القلق من مصيرهم في ظلّ انقطاع المعلومات وغياب أي ضمانات لسلامتهم، وطالب الإعيسر المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحافيين بالتدخل العاجل ومتابعة أوضاع المعتقلين.

بينما رأت نقابة الصحافيين السودانيين في مقتل مدير مكتب "سونا" جزءاً من "نمط متكرر من الانتهاكات الخطيرة" التي تستهدف المدنيين والصحافيين في دارفور ومناطق أخرى. وأعربت عن "قلق بالغ" حيال مصير الصحافي معمر إبراهيم المعتقل لدى قوات الدعم السريع في نيالا، محمّلة الأخيرة "المسؤولية الكاملة" عن سلامته. وطالبت بـ"فتح تحقيق دولي عاجل" في مقتل تاج السر وشقيقه، ومحاسبة المسؤولين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم وسائر الصحافيين المحتجزين تعسفياً، إلى جانب اتخاذ إجراءات دولية فاعلة لحماية العاملين في الإعلام.

من جهتها، كتبت لجنة حماية الصحافيين عبر حسابها على "إكس": "تشعر لجنة حماية الصحافيين بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل الصحافي تاج السر محمد سليمان، مدير مكتب وكالة سونا، وشقيقه داخل منزلهما في الفاشر. نحن نحقق في هذا الهجوم المروّع ونحثّ السلطات على محاسبة المسؤولين عنه".

وكانت اللجنة قد أعلنت مطلع الشهر الحالي فقدان أثر 11 صحافياً في الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، محذّرة من حملة "غير مسبوقة من العنف والإفلات من العقاب" تستهدف الصحافيين والناشطين والمدنيين.