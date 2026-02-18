- أثارت تعليقات المعلق السويسري ستيفان رينا جدلاً واسعاً خلال تغطية الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو، حيث انتقد مشاركة اللاعب الإسرائيلي إيه جيه إيدلمان بسبب دعمه للإبادة في غزة، مما دفع هيئة الإذاعة السويسرية لحذف المقطع. - عبّر رينا عن استغرابه من ازدواجية المعايير في اللجنة الأولمبية الدولية، التي تسمح بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين بينما تحظر نظراءهم الروس بسبب غزو أوكرانيا، مما يبرز تسييس الرياضة. - ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي، شملت اللاعب إيدلمان ووزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، الذين طالبوا باعتذار من القناة والمعلق.

حذفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (إر تي إس) مقطعاً من تغطيتها للألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو، بسبب انتقادات من المعلّق لمشاركة فريق الزلاجات الجماعية الإسرائيلي، مع دعوته إلى منع أحد أفراده من المشاركة لدعمه الإبادة الجماعية في غزة.

وخلال التغطية المباشرة التي قدمتها الهيئة لمنافسات فرق الزلاجات الجماعية، الاثنين، خصّص المعلق ستيفان رينا كلامه خلال أداء الفريق الإسرائيلي الذي استمر لدقيقتين، لانتقاد لاعبه إيه جيه إيدلمان الذي عبّر مراراً عن دعمه للعدوان على غزة، كما عبّر عن انزعاجه من ازدواجية المعايير التي تسمح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة فيما تحظر نظراءهم الروسيين من المشاركة بسبب غزو أوكرانيا.

وبرّرت الهيئة السويسرية قرارها بحجب المقطع إلى طوله، وقالت في بيان: "أراد الصحافي طرح تساؤلات حول سياسة اللجنة الأولمبية الدولية حول التصريحات التي أدلى بها الرياضي المعني، لكن هذه المعلومات، رغم صحّتها، قد تكون بدت غير مناسبة نظراً إلى طولها في سياق تعليق رياضي، ولهذا أزلنا المقطع عن موقعنا الليلة الماضية". مع ذلك، انتشر المقطع سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة من مناصري القضية الفلسطينية وغضب من اللجنة الأولمبية الإسرائيلية وإيدلمان.

Commentator Stefan Renna on Swiss public broadcaster RTS sparked controversy during Israeli captain AJ Edelman’s second bobsleigh run at the 2026 Winter Olympics in Milan-Cortina, bringing up Edelman’s past social media posts supporting Israel’s genocide in Gaza, including one… pic.twitter.com/TenlLtbRiw — Drop Site (@DropSiteNews) February 17, 2026

ومع استعداد الفريق الإسرائيلي للبدء بأدائه، قال رينا معلّقاً: "إيدلمان الذي يشارك لأوّل مرة في الأولمبياد يصف نفسه بأنه صهيوني حتى النخاع، ونشر عدة رسائل على الشبكات الاجتماعية دعماً للإبادة الجماعية في غزة". وواصل رينا انتقاده للرياضي الإسرائيلي، مذكراً بأنّه وصف الحرب الإسرائيلية بأنها "أكثر الحروب عدالة أخلاقيةً في التاريخ". كما "سخر من عبارة الحرية لفلسطين" خلال مشاركته في فعالية رياضية أخرى العام الماضي.

وعبّر رينا عن استغرابه من مشاركة الرياضي الإسرائيلي، في حين أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت قد أعلنت أن الرياضيين الروسيين الذين انخرطوا في الحرب على أوكرانيا أو الفعاليات المؤيدة لها، أو دعموها عبر منصات التواصل الاجتماعي غير مؤهلين للمشاركة. كما لفت إلى حادثة أخرى خلال الأولمبياد الحالي، حيث قرّر المنظمون استبعاد لاعب أوكراني بسبب ارتدائه خوذة عليها صورة رياضيين أوكرانيين قتلوا في الحرب مع روسيا. وتساءل المعلق عن السّبب الذي يدفع اللجنة الأولمبية إلى فرض قوانينها بشكل استنسابي، معتبراً أن ذلك "يبيّن أن الرياضة سياسية بامتياز".

واستدعت تعليقات رينا ردوداً إسرائيلية، بدءاً من اللاعب الذي هاجم المعلق والهيئة السويسرية في منشورات على منصة إكس، مروراً بوزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، الذي أدان بيان الهيئة السويسرية، وصولاً إلى اللجنة الأولمبية الإسرائيلية التي طالبت باعتذار من القناة والمذيع.