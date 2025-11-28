قناة بلقيس اليمنية تعلن توقفها عن البث لأسباب قاهرة

أعلنت قناة بلقيس الفضائية التي ترأسها الناشطة اليمنية توكل كرمان، الجمعة، توقفها عن البث، مرجعةً ذلك لأسباب قاهرة وخارجة عن إرادتها بعد 10 أعوام من العمل المتواصل في تغطية الشأن اليمني.

وجاء إغلاق القناة التي تبث من تركيا بعد 10 سنوات من العمل بإدارة كادر شبابي من شباب ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية، لتُطوى بذلك واحدة من أبرز التجارب الإعلامية التي مثلت إضافة نوعية للإعلام اليمني.

وبحسب بيان صادر عن القناة، فقد انطلقت بلقيس في 11 فبراير/ شباط 2015 "في مرحلة بالغة الحساسية عقب الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي على الدولة اليمنية، ومنذ يومها الأول، حملت القناة رسالة واضحة تمثلت في إيصال صوت الإنسان اليمني والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والحق في المعرفة".

وأضاف البيان أن قناة بلقيس قدمت خلال سنوات عملها "تغطيات ميدانية ومحتوى خبرياً وتحليلياً وبرامجياً أسهم في إثراء المشهد الإعلامي اليمني، وكشف الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في مختلف مناطق البلاد، وعزز الوعي الحقوقي والسياسي".

وأشار البيان إلى أن القناة "قدمت تضحيات جسيمة، إذ فقدت عدداً من الشهداء في الميدان، وتعرض طاقمها للمضايقات والملاحقات، وصودرت مكاتبها في صنعاء وعدن، ومنعت من العمل في مناطق تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع المنتشرة في البلاد". كما ذكّر بأن قناة بلقيس واجهت "حملات تحريض سياسية وإعلامية منظمة من أطراف ودول، استهدفت شيطنتها والتشكيك في مهنيتها ومحاولة إسكات صوتها"، مؤكداً أن ذلك لم يثنِ القناة عن "أداء رسالتها بثبات وشجاعة، مستندة إلى دعم كل المؤمنين بدور الصحافة الحرة في مواجهة الاستبداد والوصاية والتبعية".

وأوضح البيان أن "بلقيس"، ومنذ تأسيسها وحتى توقفها، "ظلت قناة تنتمي إلى الأرض اليمنية وأحلام اليمنيين في الحرية والعدالة والمساواة، وصوتاً مستقلاً في فضاء إقليمي مزدحم بالاصطفافات، لا تنحاز إلا للإنسان اليمني وقضيته العادلة". وشدّد على أن القناة كانت "منبراً لصوت اليمنيين، ونافذة لكشف معاناة المدنيين والانتهاكات الواقعة عليهم، ومنصة لرصد أدوار الأطراف الإقليمية والدولية ومشاريعها في البلاد، ومساحة لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعددية الإعلامية، ومدرسة إعلامية خرّجت عشرات الصحافيين والمهنيين".

ووجهت قناة بلقيس الشكر لطاقمها "الشاب والمبدع الذي مثّل كل أطياف اليمن، وعمل بروح مهنية عالية وشجاعة نادرة، وأسهم في ترسيخ مكانة بلقيس نافذةَ الخبر اليمني الأولى". كما حيّت مراسليها الذين "نقلوا الحقيقة من قلب الميدان، وقدّم بعضهم أرواحهم خلال أداء واجبهم المهني".