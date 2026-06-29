قناة الأنيس الجزائرية تغلق بعد 12 عاماً بسبب مشكلات مالية

- أعلنت قناة الأنيس الجزائرية توقفها عن البث نهائياً بعد 12 سنة من العمل بسبب تحديات مالية وتقنية، مما أثر على استدامة البث وفق معايير الجودة المطلوبة. - أظهرت دراسة حديثة حاجة الجمهور لمحتوى يركز على قضايا الأسرة وتربية الأبناء، لكن نقص الموارد المالية حال دون تلبية هذه الاحتياجات. - تأسست القناة من قبل نخبة من العلماء والمفكرين لتقديم محتوى محافظ وتربوي، لكنها لم تحصل على دعم إعلاني أو تمويل كافٍ، مما أدى إلى تفاقم أزمتها المالية.

أعلنت قناة الأنيس الجزائرية المحافظة توقفها عن البثّ نهائياً، الاثنين، بسبب مشاكل مادية، بعد 12 سنة من الحضور على الساحة الإعلامية في البلاد، منذ انطلاقتها في يونيو/ حزيران 2014.

وقالت إدارة قناة الأنيس، في بيان، إن "التحديات المالية والتقنية المتزايدة التي واجهت مسيرة البث الفضائي، والتي أصبحت تفرض قيوداً جوهرية على استدامته وفق معايير الجودة"، دفعتها لاتخاذ قرارٍ "بوقف البث الفضائي وإغلاق القناة بشكل نهائي". وأضافت أنها أجرت مؤخراً "دراسة معمقة لاحتياجات جمهورنا الكريم، أظهرت تطلعكم إلى معالجات أكثر تركيزاً على قضايا الأسرة، وتحديات تربية الأبناء"، ما يتطلب موارد مالية لم تتوفر للقناة، بحسب البيان.

واعتبرت إدارة القناة أن هذا القرار "وإن كان صعباً، فإنه نابع من أمانتنا تجاهكم، وحرصنا على إنهاء هذه التجربة في وقتٍ يليق بما قدمناه. ومع توقفنا اليوم عن البث الفضائي، فإننا نحمل معنا خلاصة هذه التجربة"، وتابعت: "إننا نغادر شاشاتكم اليوم بقلوب مليئة بالشكر والامتنان لكل من دعمنا، وشاركنا هذه المسيرة الفكرية والتربوية".

إعلام وحريات الانتخابات المغربية... قواعد صارمة للتغطية الإعلامية

وكانت القناة تركز على تقديم محتوى محافظ وهادف وتربوي، وهي تأسست، وفق تعريفها عن نفسها، من قبل "نخبة من العلماء والمفكرين والإعلاميين"، الذين حملوا على عاتقهم "رسالة بناء الوعي المجتمعي استناداً إلى القيم والأخلاق، بكل احترافية وإبداع؛ لنكون منبركم التربوي والثقافي والاجتماعي الذي يلامس واقع المجتمع الجزائري والعربي، ويحافظ على هويته وأصالته".

ولم تحصل قناة الأنيس على دعم عبر الإعلانات الحكومية ولا على التمويل الكافي، خاصةً أنها قناة تربوية غير ربحية بالضرورة، وهو ما فاقم من أزمتها المالية.