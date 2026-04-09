قناة أن بي أن اللبنانية توقف نشراتها وبثها نتيجة تهديدات الاحتلال

- أعلنت قناة أن بي أن اللبنانية توقفها عن بث الأخبار بسبب التهديدات الإسرائيلية بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يقع مقر القناة. - شهدت بيروت ومناطق أخرى في لبنان غارات إسرائيلية عنيفة، أطلق عليها اسم "الظلام الأبدي"، استهدفت 100 هدف خلال عشر دقائق، مما أدى إلى سقوط حوالي 200 شهيد وأكثر من ألف جريح. - استشهدت المقدمة سوزان خليل والمذيعة غادة دايخ في غارات إسرائيلية، وأصيب الصحافي أمين شومر بجروح، بينما استهدفت الغارات مباني إعلامية في الضاحية الجنوبية.

أعلنت قناة أن بي أن اللبنانية، اليوم الخميس، توقّفها عن "تقديم نشرات الأخبار ومواكبة الأحداث والبث الاعتيادي لأسباب تتعلق بالتهديد الإسرائيلي الأخير" بإخلاء مناطق عدّة في الضاحية الجنوبية لبيروت، من ضمنها بئر حسن التي يقع فيها مقرّ القناة التابعة لحركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقد وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي دائرة إنذاراته في الضاحية الجنوبية لبيروت غداة يومٍ دامٍ في لبنان، شهد سقوط حوالى 200 شهيد وأكثر من ألف جريح من جراء غارات متزامنة. وشهدت منطقة بئر حسن هجوماً مكثّفاً شنّه الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة أدى إلى دمار كبير.

وشهدت بيروت ومناطق واسعة في لبنان، أمس الأربعاء، واحداً من أعنف أيام الحرب، بعد تجدد العدوان الإسرائيلي في الثاني من مارس/ آذار الماضي، إذ شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت نحو 100 هدف خلال عشر دقائق فقط، مطلقاً اسم "الظلام الأبدي" على عدوانه الجديد.

نتيجة هذا العدوان، استشهدت يوم أمس المقدمة في قناة المنار سوزان خليل، والمذيعة في راديو صوت الفرح غادة دايخ بغارة استهدفت منزلها في مدينة صور في الجنوب، وأصيب الصحافي أمين شومر بجروح في الغارة الإسرائيلية على مجمع الزهراء في صيدا جنوباً.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى قناة المنار ومبنى إذاعة النور في الضاحية الجنوبية مطلع مارس/آذار الماضي. وزعم حينها أنه استهدف "مراكز قيادة لحزب الله ومرافق لتخزين الأسلحة في بيروت".