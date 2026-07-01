قط يدخل موسوعة غينيس بأكبر عدد من الأصابع

- دخل القط توبي هندرسون موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل ولادته بـ28 إصبعاً، معادلاً رقماً قياسياً سابقاً لقط في كندا. يعيش توبي مع مالكته ديلاني هندرسون في لانسنغ، ميشيغن، إلى جانب شقيقته كوني متعددة الأصابع. - توبي يتميز بوجهه الجميل وطبيعته الثرثارة والحركية، حيث يتعامل مع الأثاث كمنصة انطلاق ويعشق الطعام بشغف. رغم أصابعه الفريدة، إلا أنه قط عادي لا يعاني من مشاكل إضافية. - علاقة توبي بشقيقته كوني تشبه علاقة الأخوة التقليدية، حيث يلعبان معاً بشغف. توبي لطيف ويحب العناق، مما يجعله قطاً مميزاً ومحبوباً في عائلته.

دخل قط صغير لعائلة من ولاية ميشيغن الأميركية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن أكد طبيب بيطري أنه وُلد بـ28 إصبعاً. القط يُدعى توبي هندرسون، ويبلغ من العمر 10 أشهر، وقد تعادل من حيث عدد الأصابع مع قط آخر حامل للقب في الموسوعة منذ 2002 في كندا، والذي يبلغ عدد أصابعه أيضاً 28 إصبعاً.

وتقول موسوعة غينيس إن القط توبي يعيش مع مالكته، ديلاني هندرسون، في مدينة لانسنغ، عاصمة ولاية ميشيغن، إلى جانب شقيقته كوني، وهي قطة أخرى متعددة الأصابع لديها إصبعان إضافيتان في قدميها الأماميتين. وتنقل الموسوعة عن هندرسون أنها كانت تبحث مطولاً عن قطة لتكون رفيقة لكوني. ولم يذكر ملف توبي الشخصي أصابعه الزائدة، وأوضحت مالكته أنه "عندما رأيت أصابعه لأول مرة، لم أصدق ما رأيته! كنت أتوقع وجود إبهام إضافية، خاصةً مع وجود قط آخر متعدد الأصابع، لكن لم يكن هناك ما يهيئني لرؤية مخالب توبي".

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ورغم أن أصابعه الـ28 كانت سمة فريدة، إلا أنها وقعت في غرام وجهه الجميل وطبيعته الثرثارة والحركية. يتعامل توبي مع أثاث المنزل وكأنه منصة انطلاق، فهو يقفز على كل شيء، وهو شغوف بالطعام بشكل خاص، إذ يعضّ الحلوى من خلال غلافها ويعوي طلباً للطعام بمجرد فتح باب خزانة المؤن. وما عدا ذلك، وأصابعه الكثيرة، "فهو قطّ عاديّ لا يعاني من أيّة مشاكل إضافية".

وعن علاقته بالقطة الأخرى، تقول مالكتهما لموسوعة غينيس إن "علاقتهما تشبه علاقة الأخوة التقليدية بين أخت كبرى ناضجة وأخ أصغر مشاغب، لكنّها في قرارة نفسها تحبّ وجوده وتحرص عليه دائماً. يحبّان اللعب معاً بشغف ومطاردة بعضهما البعض. إنها قطة مميزة للغاية، وبنت بكر مثالية!".

وتوضح مالكة توبي: "عندما لا يكون مليئاً بالحيوية، يكون لطيفاً جداً. يحبّ العناق، ويخرخر بمجرد لمسه، وينام عند ساقيّ كلما جلست على الأريكة. إنه حقاً قط مميز ولطيف، ونحن محظوظون جداً بوجوده في عائلتنا"، "شعرتُ منذ اللحظة الأولى أنه مُقدّر لي أن يكون جزءاً من حياتي، وأنا ممتنة جداً لأنني منحته منزلاً دائماً".