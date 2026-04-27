قط سمين يساعدك على علاج إدمان الإنترنت

- أداة "القط الحارس" في متصفح كروم تساعد المستخدمين على أخذ استراحة من الإنترنت عبر ظهور قطة زنجبيليّة تسيطر على الشاشة، مما يساهم في تقليل إدمان الإنترنت بطريقة لطيفة دون الشعور بالذنب. - تزايد الوعي بأضرار إدمان الإنترنت، مثل انخفاض التركيز واضطرابات النوم، يدفع الشباب للبحث عن حلول فعّالة، حيث أظهر استطلاع أن أكثر من ثلثي الشباب يرغبون في تقليل وقت الشاشة. - الأداة مجانية ولا تحتوي على إعلانات، وتعمل بتحديد حد للاستخدام ووقت للاستراحة، مما يجعلها خيارًا مميزًا مقارنةً بالتطبيقات الأخرى غير الفعّالة.

بمجرّد إضافة أداة في متصفح "كروم" سوف يجد المستخدم أمامه قطة سمينة ذات لون زنجبيلي، تتولى السيطرة على شاشة حاسوبه، وتجبره على أخذ استراحة. أداة تأتي لمساعدة المستخدمين على علاج إدمان الإنترنت وتصفّحه المفرط، والذي بات الناس يدركون يوماً بعد آخر مدى إضراره بالصحة.

والأداة تدعى "القط الحارس" (Cat Gatekeeper)، طوّرها أحد المستخدمين في منصة إكس يحمل حسابه اسم konekone2026. وعند إضافة الأداة إلى المتصفح يدخل القط السمين إلى المشهد، ويجلس بهدوء، بينما بطنه الكبير يرتفع وينخفض ​​مع كل نَفَس. أثناء ذلك تقدّم الأداة عداً تنازلياً. يقول موقع ديجيتال ترندز التقني إن "القط الحارس" فكرة أفضل من التطبيقات الأخرى التي ربما قد تشعر المستخدم بالذنب، وبحسبه "بصراحة، لن يمنعك من التصفح، لكنه يُذكّرك بلطف بأخذ استراحة. القط رائع الجمال، مما يجعل الاستراحة تبدو كمكافأة أكثر من كونها عقاباً".

وتدرك أعداد متزايدة من الناس الآثار الضارة الناتجة عن إدمان الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كانخفاض التركيز، والمشاكل المرتبطة بالنوم، والقلق، ويسعون إلى الانقطاع عنها. وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة يوغوف العام الماضي أن أكثر من ثلثي الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، يرغبون في تقليل وقت استخدامهم للشاشات.

وتقترح جهات حلولاً عدة لعلاج مشكلة إدمان الإنترنت والتصفح المفرط، من تطبيقات الإنتاجية إلى مؤقتات التطبيقات، مروراً بوضع التدرج الرمادي، أو حتى حذف التطبيقات ثم إعادة تثبيتها في وقت لاحق، لكن كثيرين لا يزالون يقولون إن هذه الطرق لم تكن فعالة بحسبهم، لذا ربما قط سمين قد يشكّل فارقاً هذه المرة.

ومن أجل الاستفادة من "القط الحارس" يكفي تثبيت الإضافة في متصفح "كروم"، وتحديد حد للاستخدام، ووقت للاستراحة. وبمجرد وصول المستخدم إلى الحد المسموح به على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل "إكس" أو إنستغرام أو "تيك توك" أو "يوتيوب"، يظهر القط ويسيطر على الشاشة. يُذكر أن الأداة مجانية، ولا تحتوي على إعلانات. ووفقاً للمطور لا تجمع الإضافة أي بيانات.