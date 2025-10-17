قطر تدخل موسم الدراما بعملين عربيين

- أعلنت المدينة الإعلامية قطر في معرض ميبكوم كان 2025 عن تعاونها مع "آيماجيك" لإنتاج عملين دراميين أصليين، "لمّا شفت" و"كواليس"، سيتم تصويرهما في قطر ولبنان وعرضهما في 2026، بحضور نجوم الدراما العربية. - تهدف المدينة الإعلامية قطر من خلال هذه الخطوة إلى دعم الإنتاجات العربية الأصلية وتعزيز حضورها الدولي، وتطوير صناعة حيوية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، مما يرسخ دور قطر كمحور رئيسي للسرديات الراقية. - يعكس التعاون مع "آيماجيك" قوة السرد العربي وقدرته على الوصول إلى جمهور عالمي، حيث يفتح التصوير في قطر ولبنان آفاقاً جديدة للدراما العربية ويضع معايير إنتاجية جديدة.

أعلنت المدينة الإعلامية قطر خلال مشاركتها في معرض ميبكوم كان 2025 – أكبر سوق عالمي لصناعة التلفزيون ومحتوى البث – عن تعاونها مع شركة "آيماجيك" لإنتاج عملين دراميين أصليين، هما "لمّا شفت" و"كواليس"، من المقرر تصويرهما في قطر ولبنان خلال العام الحالي، وعرضهما في 2026.

جاء الإعلان من جناح "المدينة الإعلامية قطر" في المعرض بحضور عدد من نجوم الدراما العربية، بينهم ديما قندلفت ومحمد الأحمد وإيميه صياح. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المدينة الإعلامية لدعم الإنتاجات العربية الأصلية وتعزيز حضورها الدولي، وترسيخ دور قطر محوراً رئيسياً للسرديات الراقية في المنطقة. وقال رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر الدكتور عبد الله بن علي بن سعود آل ثاني إن "قطاع الإعلام والإبداع من ركائز التنمية والتنوع الاقتصادي في الدولة"، مضيفاً أن "المدينة تسعى إلى تطوير صناعة حيوية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وترتقي بمكانة الدولة وجهةً مثالية للإنتاجات ذات المستوى العالمي". من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر جاسم محمد الخوري أن الإعلان عن هذه الإنتاجات من قلب "ميبكوم كان" يعكس "إيمان قطر بأحقية السرد العربي في الظهور إلى جانب أبرز الأعمال الترفيهية العالمية"، مشيراً إلى أن "لمّا شفت" و"كواليس" يشكلان جزءاً من مهمة أوسع للارتقاء بالمحتوى العربي ودعم المواهب الإبداعية في المنطقة.

من جانب آخر، أوضح روني جزار، الرئيس التنفيذي لشركة "آيماجيك"، أن التعاون مع المدينة الإعلامية قطر "يُبرز قوة السرد العربي وقدرته على الوصول إلى جمهور عالمي"، مضيفاً أن التصوير في قطر ولبنان بمشاركة نجوم من مختلف الدول العربية "يفتح آفاقاً جديدة للدراما العربية ويضع معايير إنتاجية جديدة".

ويتولى إخراج مسلسل "لمّا شفت" المخرج اللبناني دافيد أوريان، الذي سبق أن أخرج أعمالاً مثل "ألماس مكسور" (2022)، و"أم بديلة" (2021). يشارك في بطولة العمل التشويقي المؤلف من عشر حلقات محمد الأحمد في دور "مزيان"، الفنان الذي يفقد بصره في ذروة مجده، وإيميه صياح في دور "نورا"، ملهمته ومرآته العاطفية.

أما مسلسل "كواليس" فهو من تأليف نادين جابر، وتلعب بطولته ديما قندلفت بدور "لارا حداد"، الصحافية السابقة ومقدمة البودكاست التي تعثر على ألبوم صور يكشف أسرار اختفاء مطربة شابة في التسعينيات. يدفعها الاكتشاف إلى الغوص في عالمٍ تحكمه الفضائح والاستغلال وصمت صناعة الترفيه، ضمن حبكة تجمع الغموض بالدراما النفسية.

يشكل الإعلان عن العملين جزءاً من خطة المدينة الإعلامية قطر في تطوير صناعة المحتوى والإنتاج المشترك والألعاب الإلكترونية في العالم العربي، وها هي تدخل بشكل أكبر في إنتاج الدراما العربية، في ظل توسّع هذا السوق عربياً، وتزايد شعبيته مع انتشار منصات البث، إلى جانب العروض التلفزيونية.