قطب الأزياء الكندي بيتر نيغارد يقرّ بالذنب في قضية اعتداء جنسي

- أقرّ بيتر نيغارد، مؤسس "نيغارد إنترناشونال"، بالذنب في تهمتي الاعتداء الجنسي والاحتجاز القسري في كيبيك، بعد إدانته سابقاً في تورونتو، حيث استغل مكانته في الأزياء لاستدراج شابات. - يواجه نيغارد، 84 عاماً، طلب تسليمه للولايات المتحدة لمحاكمته بتهم الابتزاز والاتجار بالجنس، وقد دفع ببراءته، بينما أُرجئ النطق بالحكم لتقييم حالته الصحية. - وُلد في فنلندا وهاجر إلى كندا، حيث أسس إمبراطورية أزياء قبل انهيارها بسبب اتهامات الاعتداء، مع تأكيد محاميته على تدهور صحته وتأجيل الحكم.

أقرّ قطب الأزياء الكندي بيتر نيغارد، الاثنين، بالذنب في تهمتي الاعتداء الجنسي والاحتجاز القسري في مقاطعة كيبيك، في أحدث إدانة تطاول مؤسس شركة "نيغارد إنترناشونال" (Nygard International) التي كانت يوماً من أكبر شركات الأزياء العالمية. كما يواجه نيغارد اتهامات في الولايات المتحدة تتعلق بالابتزاز والاتجار بالجنس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التهم الأخرى التي يواجهها بيتر نيغارد في الولايات المتحدة؟ كيف استغل بيتر نيغارد مكانته لاستدراج الضحايا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومثل نيغارد (84 عاماً) عبر تقنية الاتصال المرئي من سجن في مقاطعة أونتاريو، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً، بعدما أدانته هيئة محلفين في تورونتو عام 2023 بالاعتداء الجنسي على أربع نساء. كما يواجه طلباً لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم اتحادية تتعلق بالابتزاز والاتجار بالجنس.

وقال المدعي العام في كيبيك، جيروم لافلام، إن إقرار نيغارد بالذنب جاء بشكل مفاجئ، قبل محاكمة كان من المقرر أن تستمر عشرة أيام أمام قاضٍ من دون هيئة محلفين. وأضاف لافلام للصحافيين: "كان تغيير موقف السيد نيغارد مفاجئاً للغاية"، مشيراً إلى أن المدعية كانت مستعدة للإدلاء بشهادتها.

وأظهرت الأدلة التي قدمها الادعاء، ولم يعترض عليها فريق الدفاع، أن نيغارد استغل مكانته بوصفه مصمم أزياء مشهوراً لاستدراج شابات.

وبحسب ملف القضية، تعرّفت الضحية، التي يحظر القانون نشر هويتها، إلى بيتر نيغارد في إحدى الحانات عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وكانت تطمح إلى العمل عارضة أزياء. والتقى الاثنان لاحقاً خلال استراحة غداء في مكان عملها لمناقشة مستقبلها المهني، قبل أن يدعوها إلى شقته الفاخرة في مونتريال بحجة أنه نسي مفاتيحه. وما إن دخلا الشقة حتى احتجزها داخل غرفة النوم واعتدى عليها جنسياً. وتشير وثائق المحكمة إلى أن نيغارد عرض على الضحية الانتقال إلى جزر البهاما، ووعدها بحياة مترفة مقابل إقامة علاقات جنسية معه ومع نساء أخريات. ووقعت الأحداث بين نوفمبر/تشرين الثاني 1997 ونوفمبر/تشرين الثاني 1998.

وكان الادعاء في كيبيك قد وجه إلى بيتر نيغارد عام 2022 تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي وأخرى بالاحتجاز القسري.

وهاجر نيغارد، المولود في فنلندا، إلى كندا طفلاً، قبل أن يؤسس إمبراطورية عالمية في عالم الأزياء. وكان يقيم حفلات فاخرة في قصره "نيغارد كاي" (Nygard Cay) في جزر البهاما، قبل انهيار أعماله، إثر اتهامات بالاعتداء الجنسي فتحت تحقيقات بحقه في كندا والولايات المتحدة.

وقبلت القاضية ناتالي فافار إدراج إدانة بيتر نيغارد السابقة في تورونتو ضمن أدلة القضية، بعدما رأت وجود أوجه تشابه بين القضيتين. وأشارت محامية الدفاع جيري ويبي إلى أن موكلها قرر عدم الطعن في التهم الموجهة إليه في كيبيك قبل البت في طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يعاني من تدهور حالته الصحية، وأن نقله في الوقت الحالي قد يعرض حياته للخطر.

نجوم وفن شكويان جديدتان بالاعتداء الجنسي ضد المغني الفرنسي باتريك برويل

وأوضح الادعاء الأميركي أن بيتر نيغارد استخدم على مدى نحو 25 عاماً شركة الأزياء التي يملكها وموظفيها ومواردها المالية لاستدراج نساء وفتيات قاصرات في الولايات المتحدة وكندا وجزر البهاما، بهدف استغلالهن جنسياً. وقد دفع ببراءته من هذه التهم.

وأُرجئ النطق بالحكم إلى حين الانتهاء من تقييم حالته الصحية، على أن تعود القضية إلى المحكمة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، حيث يُتوقع أن يقدم الادعاء والدفاع توصية مشتركة بشأن العقوبة. وأضافت ويبي أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تسلم نيغارد إلا بعد انتهاء جميع إجراءاته القضائية في كندا، مؤكدة أن تأجيل الحكم يضمن بقاءه داخل البلاد.