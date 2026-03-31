قضية جيفري إبستين في مسلسل محدود من بطولة لورا ديرن

تعمل شركة سوني بكتشرز على تطوير مسلسل درامي يتناول قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين (1953 - 2019)، في عمل يُتوقع أن يسلّط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة في الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة. المشروع يأتي بصيغة مسلسل محدود (Limited Series)، ويستند إلى تحقيقات صحافية كشفت خفايا اتفاق قانوني مثير للنقاش منح إبستين حصانة جزئية رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

يركّز المسلسل على الجانب الاستقصائي من القضية، إذ يتتبع جهود صحافية (تؤدي دورها لورا ديرن) كشفت تفاصيل الاتفاق السري الذي أبرمه إبستين مع الادعاء الفيدرالي، وهو الاتفاق الذي أثار لاحقاً موجة غضب واسعة وأعاد فتح الملف من جديد. يستند العمل إلى كتاب يوثّق هذه التحقيقات، ما يمنحه بعداً واقعياً ويقرّبه من أسلوب الدراما المبنية على أحداث حقيقية، والتي تلقى رواجاً متزايداً على المنصات العالمية.

بحسب المعلومات، يسلّط المسلسل الضوء على شبكة النفوذ والعلاقات التي أحاطت بإبستين، إضافة إلى الضحايا والسياق القانوني الذي سمح باستمرار قضيته لسنوات من دون حسم. كما يتناول العمل دور الصحافة الاستقصائية في كشف الثغرات داخل النظام القضائي، ما يُمثّل المحور الدرامي الأساسي في السرد، بدل التركيز على الجوانب الشخصية فقط.

المشروع لا يزال في مرحلة التطوير، وتسعى الشركة المنتجة إلى تسويقه وعرضه على المنصات أو القنوات الكبرى، في ظل اهتمام متزايد عالمياً بالأعمال التي تعيد تناول القضايا الحقيقية المثيرة، خصوصاً تلك المرتبطة بالسلطة والنفوذ والانتهاكات.

يُتوقع أن يندرج هذا العمل ضمن موجة من الإنتاجات الدرامية التي تستلهم قصصاً واقعية معقّدة، ليجمع بين البعد السياسي والقانوني والإنساني، ما قد يجعله أحد المشاريع البارزة في حال تنفيذه، خصوصاً مع استمرار الاهتمام الإعلامي بقضية جيفري إبستين وتداعياتها حتى اليوم.