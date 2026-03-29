قضمة التفاح وتوقيت 9:41… 5 أسرار عن "آبل" في ذكرى تأسيسها

تحتفل شركة "آبل"، المصنّعة لهواتف "آيفون"، بالذكرى الخمسين لتأسيسها في الأول من إبريل/نيسان، بعدما تركت بصمة واضحة في الثقافة الشعبية وصناعة التكنولوجيا منذ انطلاقتها عام 1976. وفي ما يلي خمس حقائق قد لا يعرفها كثيرون عن تاريخ الشركة.

شعار "آبل"

كشف المصمّم روب جانوف أنّ الشريك المؤسس ستيف جوبز

منحه توجيهاً واحداً ومختصراً عندما كلّفه بتصميم شعار جديد عام 1977، وهو: "لا تجعله لطيفاً". وأوضح جانوف، في مقابلة مع مجلة "فوربس" عام 2018، أنّ هدفه كان "جعل الحاسوب بسيطاً وممتعاً في التعامل معه". وأضاف أنّه أدرج "العضّة" في الشعار لتحديد الحجم، بحيث لا يُخلط بين التفاحة وفواكه مستديرة مشابهة مثل الكرز، ليتبيّن لاحقاً أنّ الكلمة تحمل أيضاً تشابهاً لفظياً مع مصطلح "بايت" (Byte) في عالم الحوسبة.

كما نفى وجود أي صلة بين الشعار وقصة آدم وحواء أو وفاة رائد الحوسبة آلان تورينغ، خلافاً لما تروّجه بعض الأساطير.

وأشار إلى أنّ تصميم شعار "آبل" كان "المرة الوحيدة في مسيرته المهنية التي قدّم فيها حلاً واحداً فقط للعميل"، مضيفاً: "لكنه كان الخيار الصحيح".

إعلان "1984"

في عالمٍ ديستوبي تهيمن عليه سلطة شمولية، يظهر إعلان تُلقي فيه عدّاءة مطرقة لتحطّم شاشة ضخمة يخاطب عبرها "الأخ الأكبر" جمهوراً مغسول الدماغ من شاشة عملاقة.

شاهد عشرات الملايين من الأميركيين هذا الإعلان، الذي أخرجه ريدلي سكوت، خلال مباراة "السوبر بول" (Super Bowl) في 22 يناير/كانون الثاني 1984. ورافق الإعلان إطلاق حاسوب "آبل"، الذي استلهم فكرته من رواية جورج أورويل الشهيرة "1984"، لكنه تميّز بعدم عرض المنتج بشكل مباشر، بل بتقديم وعد بعالم جديد من التحرر بفضل الحواسيب المنزلية.

الألوان الجريئة

اعتمدت "آبل" على الألوان وسيلةً للتميّز من منافسيها الأكثر تحفظاً. فقد جاءت أجهزة "آي ماك" (iMac) الأولى، التي أُطلقت عام 1998، بهياكل شفافة وألوان زاهية مثل الأزرق والأخضر، ما أضفى طابعاً بصرياً لافتاً، وأتاح رؤية مكونات الجهاز الداخلية. أما مشغّل الموسيقى "آيبود" (iPod)، فبعد طرحه أولاً بلون رمادي معدني، سرعان ما توفّر بمجموعة واسعة من الألوان.

وفي عام 2015، أطلقت الشركة نسخة "الذهبي الوردي" (Rose Gold) من "آيفون 6 إس" (iPhone 6S)، ما أسهم في انتشار هذا اللون عالمياً ضمن موجة عُرفت باسم "الوردي الألفي".

توقيت 9:41

قد يلاحظ متابعو مؤتمرات "آبل" أو موقعها الإلكتروني أمراً متكرراً: معظم الأجهزة المعروضة تُكشف الساعة 9:41 صباحاً.

وشرح المطوّر الأسترالي جون مانينغ أنّه سأل سكوت فورستال، المسؤول السابق عن نظام "آي أو إس" (iOS)، عن هذا الأمر عام 2010.

فأوضح فورستال أنّ السبب يعود إلى طريقة تنظيم عروض ستيف جوبز، قائلاً: "نصمّم العروض بحيث يحدث الكشف الكبير عن المنتج بعد نحو 40 دقيقة". وأضاف: "نريد أن يكون الوقت المعروض قريباً من الوقت الحقيقي لدى الجمهور، لكننا نعلم أننا لن نصل إلى 40 دقيقة بالضبط"، لذلك جرى اعتماد 9:41.

الشريك الثالث المنسي

يُعرف ستيف جوبز وستيف وزنياك بوصفهما مؤسسي "آبل"، لكن كان هناك شريك ثالث هو رونالد واين. فقد وقّع واين عقد تأسيس الشركة في الأول من إبريل/نيسان 1976، وكان مسؤولاً عن هندسة الأجهزة والتوثيق في بدايات الشركة.

لكن، وبحسب سيرة جوبز التي كتبها والتر آيزاكسون، خشي واين من المخاطرة بأمواله المحدودة في حال فشل المشروع. وبعد 11 يوماً فقط، تخلى عن حصته البالغة 10 % مقابل دفعتين بقيمة 800 و1500 دولار. ولو احتفظ بهذه الحصة، لكانت تُقدّر بنحو 370 مليار دولار بحلول عام 2026.