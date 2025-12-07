قصواء الخلالي تعلن توقيف شقيقها ورئيس تحرير "إيجبتك"

- قصواء الخلالي، مقدمة البرامج المصرية، ناشدت الرئيس السيسي لوقف "التنكيل" بها وبأسرتها بعد توقيف شقيقها منذر الخلالي، مالك شركة إعلامية، ورئيس تحرير موقع إخباري، إثر اقتحام أمني لمنزلها ومصادرة ممتلكاتها. - الخلالي أكدت أن الشركة تعمل بتراخيص رسمية، وأنها تعرضت لحملة ممنهجة منذ أغسطس 2024، شملت منعها من الظهور الإعلامي ووقف تعاقداتها، مطالبة بالإفراج عن شقيقها والتحقيق في الواقعة. - وزارة الداخلية نفت الادعاءات، موضحة أن التوقيف جاء بناءً على بلاغ ضد الموقع لنشره تصريحات مغلوطة، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفق القانون.

نشرت مقدمة البرامج التلفزيونية المصرية قصواء الخلالي استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم الأحد، طالبت فيها بوقف ما وصفته بـ"التنكيل" بها وبأسرتها عقب توقيف شقيقها منذر الخلالي، مالك شركة باستيت كميديا للإعلام المالكة موقعَ إيجبتك الإخباري، وكذلك رئيس تحرير الموقع الكاتب الصحافي أحمد رفعت.

وقالت الخلالي إن قوة أمنية "كبيرة وملثّمة" اقتحمت منزلها، وصادرت أجهزة إلكترونية وكاميرات، وألقت القبض على شقيقها من دون الإفصاح عن الجهة التي نفذت العملية. وأكدت أن الشركة والموقع يعملان بتراخيص رسمية، ويضمان نحو 250 صحافياً. وأضافت أنها أُجبرت على مرافقة القوة بسيارتها الخاصة قبل أن تُترك في الطريق من دون معرفة مكان احتجاز شقيقها.

وأكدت الخلالي أنها حاولت التواصل مع جهات رسمية عدة من دون جدوى، مشيرة إلى أنها سبق أن عملت ضمن مكتب رئاسة الجمهورية، ولا تزال ترتبط بعقود استشارية مع جهات حكومية، معتبرة أن ما تتعرض له يأتي ضمن "حملة ممنهجة" بدأت منذ أغسطس/ آب 2024، شملت منعها من الظهور الإعلامي، ووقف تعاقداتها، وإغلاق برنامجها "في المساء مع قصواء"، وحرمانها من مستحقاتها المالية.

وكتبت الخلالي في استغاثتها: "إذا كان هناك من يريد تصفية حسابات معي، فليقبض عليّ أنا، ولا يؤذي من حولي"، مطالبة الرئيس المصري بالتدخل للإفراج عن شقيقها ورئيس تحرير الموقع، والتحقيق في واقعة اقتحام منزلها ومصادرة ممتلكاتها.

في السياق، أعلنت الصحافية وعضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين إيمان عوف توجهها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيق مع أحمد رفعت، مؤكدة أن القبض عليه جرى من دون إخطار النقابة خلافاً لتعليمات النائب العام. كما اعتبر عضو مجلس النقابة محمود كامل أن ما جرى "كان يمكن تجنبه" لو تم إخطار النقابة وتحديد موعد للتحقيق بالطرق القانونية.

ونفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، ما وصفته بـ"ادعاء إحدى الإعلاميات إلقاء القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، ورئيس تحرير الموقع، من دون وجه حق، وإخفائهما (احتجازهما) في مكان غير معلوم". وذكرت الوزارة أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري تقدّم رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية ببلاغ ضد موقع إيجبتك لنشره تصريحات منسوبة له، وبصورته الشخصية، تحت عنوان: دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق، على خلاف الحقيقة، رغم عدم إدلائه بأية أحاديث مع الموقع". وأضافت أنه بالعرض على النيابة العامة قرّرت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع، ورئيس تحريره. وزعمت الوزارة إحاطة نقابة الصحافيين بقرار الضبط والإحضار، على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن "جميع الإجراءات تمّت في إطار من الشرعية والقانون".

قصواء الخلالي عملت لسنوات مقدّمة لبرنامج رئيسي على قناة "سي بي سي" التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل إبعادها عن الشاشة ومواقعها الرسمية، بالتزامن مع تغييرات طاولت مواقع نافذة في أجهزة الدولة. وموقع إيجبتك دشن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع بداية انتخابات مجلس النواب، ونشر تقارير وفيديوهات عن مخالفات انتخابية، بينها وقائع شراء أصوات، علماً أن رئيس تحريره معروف بقربه من السلطة وتوجهه الداعم للمؤسسات الرسمية.